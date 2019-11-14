Налогов на денежные переводы не будет - министр финансов
Tengrinews.kz
Министр финансов Казахстана Алихан Смаилов высказался о безналичных денежных переводах с одной банковской карты на другую, которые совершают казахстанцы, передает Тengrinews.kz.
По словам главы ведомства, у населения и бизнеса получают все большую популярность системы мгновенных переводов в связи с отсутствием комиссий за осуществление переводов, легкостью и удобством использования.
"Безусловно, Министерство финансов понимает, что рост безналичных платежей способствует снижению теневой экономики. Хочу отметить, что Минфин не планирует взимать какие-либо дополнительные платежи или налоги от таких переводов. Тем более не планирует проведение проверок безналичных переводов физических лиц. Совместно с банками мы будем работать над развитием удобной и современной инфраструктуры по осуществлению безналичных платежей", - отметил Смаилов.
Что касается предпринимателей, то, по словам Алихана Смаилова, они должны быть "прозрачными". Министр напомнил, что в соответствии с законодательством бизнесмены обязаны выдавать фискальные чеки, а с 1 января 2020 года - использовать онлайн-контрольно-кассовые машины.
Глава Минфина отметил, что использование приложений для мгновенных переводов в предпринимательских целях не освобождает бизнесменов от данных обязательств. По его словам, наличие чека важно для защиты прав потребителей.
"Министерством финансов прорабатывается вопрос администрирования доходов предпринимателей, применяющих систему мгновенных переводов в своем бизнесе. К примеру, через объединение онлайн-контрольно-кассовых машин и POS-терминалов с функционалом автоматического заполнения и отправки налоговой отчетности. Такой пилот совместно с одним из банков второго уровня будет проведен в следующем году. Более того, хочу отметить, что в соответствии с поручением Главы государства с 1 января 2020 года микро- и малый бизнес, применяющий специальные налоговые режимы, например патент или упрощенную декларацию, будет освобожден от уплаты налогов и проверок на три года. Населению в этой связи нет оснований для беспокойства", - подытожил Смаилов.
Напомним, Министерство финансов планирует проверять денежные переводы казахстанцев, чтобы выявить предпринимателей, уклоняющихся от налогов. Однако депутат Мажилиса Азат Перуашев высказался против проверок денежных переводов и рассказал об опасности нововведения.
"Это заявление вызвало широкий резонанс и обоснованную критику в обществе. Вряд ли граждане часто оплачивают персональными карточками миллионные сделки, у подавляющего большинства таких денег не бывает в принципе. Вряд ли стоит из-за 0,4 процента кошмарить остальные 99 процентов граждан. Подавляющая часть держателей карточек живет в кредит. И это касается как покупателей, так и предпринимателей, большинство из которых также должны банкам и друг другу. Уважаемые налоговики, собираясь контролировать платежные карточки, не там вы ищете подпольных миллионеров. Эти люди ничего не просят у государства, а сами зарабатывают свой хлеб. Лучше ищите тех, кто вымогает миллионные взятки, кто выводит миллиарды в офшоры", - посоветовал Перуашев.
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