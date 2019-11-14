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≡ "Такой чести не был удостоен даже Назарбаев" - слушания по предложению о переименовании ул. Чекмарёва в честь экс-председателя мажилиса прошли в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Такой чести не был удостоен даже Назарбаев" - слушания по предложению о переименовании ул. Чекмарёва в честь экс-председателя мажилиса прошли в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37250
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.11.19 - 14:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Судить о каждом из нас будут по деловым, нравственным качествам, а не по нарядам, позе или словесной шелухе, - сказал секретарь Общественного совета Костанайской области Валерий ВИШНИЧЕНКО. - Орал Байгонысович оставил очень глубокий след.
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§ Матвей Запупыркин
Re: "Такой чести не был удостоен даже Назарбаев" -...
Матвей Запупыркин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 142
Регистрация: 26.03.16
Отправлено: 14.11.19 - 15:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
8-) и всё идёт по плануууууу....
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§ Матвей Запупыркин
Re: "Такой чести не был удостоен даже Назарбаев" -...
Матвей Запупыркин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 142
Регистрация: 26.03.16
Отправлено: 14.11.19 - 15:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Алёша Тарасов...ни чё так...овал лица...наел... :lol: :-) мышцу нарастил :lol:
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§ alex_60
"Такой чести не был удостоен даже Назарбаев" - слушания по предложению о переименовании ул. Чекмарёва в честь экс-председателя мажилиса прошли в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5896
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.11.19 - 15:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//В историю и развитие нашего города Чекмарев не внес значительного вклада. Он не является уроженцем Костаная//

теперь все знают кто ДЕЙСТВИТЕЛЬНО вносит значительный вклад
в историю и развитие нашего города.
ну во первых журналист Оразалы ЖАКСАНОВ, уроженец Чимкента.
группа поддержки Жалыбин и К.
городской маслихат.
Уляяяя.

[Исправлено: alex_60, 14.11.2019 - 15:56]
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§ Матвей Запупыркин
"Такой чести не был удостоен даже Назарбаев" - слушания по предложению о переименовании ул. Чекмарёва в честь экс-председателя мажилиса прошли в Костанае
Матвей Запупыркин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 142
Регистрация: 26.03.16
Отправлено: 14.11.19 - 15:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Огромные ямы возле пришкольной территории беспокоят родителей и учителей в Костанае.... чёт вокруг этого забора, такая толпа патриотов не собралась...ну да, уже холодно...весной засыпят...зато в тёплом зале...историков и прочих заинтересованных лиц..аж мест нет 8-) :-( :-x

[Исправлено: Матвей Запупыркин, 14.11.2019 - 15:57]
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§ Victor Yang
Re: "Такой чести не был удостоен даже Назарбаев" -...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12129
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 14.11.19 - 15:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Плеваться охота. Чем знаменит кроме своей должности? На всех улиц не хватит, если каждого обеспечивать таким наименованием. Или это потому что настоящих героев нового времени нет, а надо?
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§ yudjin
"Такой чести не был удостоен даже Назарбаев" - слушания по предложению о переименовании ул. Чекмарёва в честь экс-председателя мажилиса прошли в Костанае
yudjin


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Сообщений: 6211
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 14.11.19 - 16:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95: а был единый советский народ без национальных предрассудков) так что при чем тут русофобия?

ну як жеж... правоприемником союза признали Россию, из столицы которой происходило руководство огромной страной, а значит русский народ в ответе за всё, что было хорошее, а для некоторых и плохое... отсюда и вытравливание всего москальского с улиц и городов самостийных и незалэжных окраин... видимо в знак "благодарности" за оккупацию фабриками, заводами, школами, совхозами, дорогами....

Цитата:
alex_60:
се знают кто ДЕЙСТВИТЕЛЬНО вносит значительный вклад в историю и развитие нашего города.

АЛЬ-ФАРАБИ - этот же город основал! По руханической истории чи так?


Цитата:
Victor Yang:
ем знаменит кроме своей должности?

О, сколько нам названий чудных, готовит депутатов рой...
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§ Я
"Такой чести не был удостоен даже Назарбаев" - слушания по предложению о переименовании ул. Чекмарёва в честь экс-председателя мажилиса прошли в Костанае
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 66
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 14.11.19 - 16:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
за переименование этой улицы

Интересно, сколько человек смогут сказать где она и как до нее добраться
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§ alex_60
"Такой чести не был удостоен даже Назарбаев" - слушания по предложению о переименовании ул. Чекмарёва в честь экс-председателя мажилиса прошли в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5896
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.11.19 - 16:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Я:
где она и как до нее добраться


карта была в газете.
есть еще способы узнать информацию.
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§ abaika95
Re: "Такой чести не был удостоен даже Назарбаев" -...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1642
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 14.11.19 - 17:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//правоприемником союза признали Россию, из столицы которой происходило руководство огромной страной, а значит русский народ в ответе за всё, что было хорошее, а для некоторых и плохое...//


Ааа да?)значит по твоей логике о правоприемниках)советский союз построили Русские,подняли Русские,защитили только Русские,развалили Русские) остальные так на периферии были полуколонии отсталые которым фабрики и заводы Русские подарили)

Ну так чтож обижаться тогда?) Значит судя по твоей логике Украинцы правы,кто они? Так хохлы не вынесшие вклад в союзное государство,ну вот они и отвечают "логичным" ответом)
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§ abaika95
Re: "Такой чести не был удостоен даже Назарбаев" -...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1642
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 14.11.19 - 17:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати на фото заметил тов.Денисова,раз не написано что ему давали слово,значит он согласен был со всем происходящим?)
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§ Кушмурунец23
"Такой чести не был удостоен даже Назарбаев" - слушания по предложению о переименовании ул. Чекмарёва в честь экс-председателя мажилиса прошли в Костанае
Кушмурунец23


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 326
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 14.11.19 - 17:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
Но я считаю, что в наше время было бы логично назвать именем Кунаева, при котором Назарбаев начинал свою карьеру. Позвольте, пожалуйста, нам, жителям ул. Чекмарева, решить, как должна называться наша улица. Жительница ул. имени Чекмарева Багиля Татиева

Респект и уважение Багиля Татиева, вы практически единственная , по моему, кто был честен и порядочен на этом "торжестве" поклонников Его и Его соратников
А еще пенсионерка от Коммунистической партии Зинаида Масленкова выступила против.
А главное, на мой взгляд, это ветеран государственной службы Александр СЕРЕДЕНКО
и секретарь Общественного совета Костанайской области Валерий ВИШНИЧЕНКО...
Вспомнился фильм "Свадьба в Малиновке" и эпизоды с "переобуваниями"
Теперь о "соратниках", спросить бы у того же Вишниченко что этот Орал конкретно сделал? Или просто потому что он "соратник"?
Думаю, что "соратников" у Назарбаева, за лет сорок, накопилось много.
Теперь каждому дать по улице? Т.е. слева и справа от улицы имени Назарбаева будут располагаться улицы его соратников.
Но ведь и родственники не должны быть обделены, ведь родные Нурсултана Абишевича были всегда с ним вместе, и в радость и горе, начиная когда Казахстан находился в разрухе.
Поэтому , я считаю, что нужно как и его соратникам предусмотреть соответствующие улицы.
Можно было бы и у нас в Кушмуруне Аулиекольского района также переименовать многие уже не актуальные названия улиц.
У нас их все 56 улиц: начиная от Строителей (это в честь тех кто начинал строить Кушмурун), Советская (это Советский союз 1939г), Разведчиков (разведывали недра вокруг п.Кушмурун)... да и всякие Суворовы с Кутузовыми (наверно нынешние и не знают кто они такие?)
Вот бы взять и все их переименовать! А, что вам городским можно а нам как в деревне жить без "Его" и "Его соратников" ? Думаю, что несправедливо!
Вот такие у нас названия улиц:
[url=https://youtu.be/tMWYFrkqcEs[/url]

[Исправлено: Кушмурунец23, 14.11.2019 - 17:54]
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§ Я
"Такой чести не был удостоен даже Назарбаев" - слушания по предложению о переименовании ул. Чекмарёва в честь экс-председателя мажилиса прошли в Костанае
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 66
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 14.11.19 - 17:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
карта была

Высказывались об улице , а не о карте. Но теперь я знаю что за Чекмаревка есть в Боровском.
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§ Кушмурунец23
Re: "Такой чести не был удостоен даже Назарбаев" -...
Кушмурунец23


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Сообщений: 326
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 14.11.19 - 18:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
Заявил Середенко. - Он всю свою сознательную жизнь провёл среди нас. Много лет Орал Мухамеджанов работал в республиканском мажилисе, правительстве и администрации нашего первого президента. Эти данные говорят о том, что он сделал большое дело не только для нас, но и для всего государства. Рано он ушёл из жизни, но в те моменты, когда он был среди нас, он всегда давал хорошие советы, он рекомендовал много полезных начинаний, чтобы наша область была одной из ведущих областей в Казахстане. Такому человеку необходимо воздать должное.

Теперь я понял, за что ему дали улицу, улыбнуло:
за то что он всю свою сознательную жизнь провел среди нас :lol:
бла бла бла.... бла бла...
он давал хорошие советы :lol: :lol: :lol: чтобы наша область была одной из ведущих в Казахстане.
Так это благодаря его советам мы ведущие или мы не прислушивались к его советам?
Достоин, во истину, достоин! Да они там все , еще те советчики :lol:
А если вдруг, через некоторое время, к власти придут "реформаторы" интересно вспомнят ли этих инициаторов переименований Середенко, Вишниченко... Жалыбина и К ?
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§ юля елиссева
"Такой чести не был удостоен даже Назарбаев" - слушания по предложению о переименовании ул. Чекмарёва в честь экс-председателя мажилиса прошли в Костанае
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1409
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 14.11.19 - 18:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Орал Мухамеджанов кошесы. На латинице для англоязычных туристов имя Мужамеджанова будет читаться весьма двусмысленно. Будут стебаться точно так же как в своё время стебались над победительницей конкурса красоты "Miss Oral" из Уральска.
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