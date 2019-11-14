Кушмурунец23 "Такой чести не был удостоен даже Назарбаев" - слушания по предложению о переименовании ул. Чекмарёва в честь экс-председателя мажилиса прошли в Костанае #40





(Полноправные пользователи) Сообщений: 326

Регистрация: 18.05.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:23 Код: Но я считаю, что в наше время было бы логично назвать именем Кунаева, при котором Назарбаев начинал свою карьеру. Позвольте, пожалуйста, нам, жителям ул. Чекмарева, решить, как должна называться наша улица. Жительница ул. имени Чекмарева Багиля Татиева

Респект и уважение Багиля Татиева, вы практически единственная , по моему, кто был честен и порядочен на этом "торжестве" поклонников Его и Его соратников

А еще пенсионерка от Коммунистической партии Зинаида Масленкова выступила против.

А главное, на мой взгляд, это ветеран государственной службы Александр СЕРЕДЕНКО

и секретарь Общественного совета Костанайской области Валерий ВИШНИЧЕНКО...

Вспомнился фильм "Свадьба в Малиновке" и эпизоды с "переобуваниями"

Теперь о "соратниках", спросить бы у того же Вишниченко что этот Орал конкретно сделал? Или просто потому что он "соратник"?

Думаю, что "соратников" у Назарбаева, за лет сорок, накопилось много.

Теперь каждому дать по улице? Т.е. слева и справа от улицы имени Назарбаева будут располагаться улицы его соратников.

Но ведь и родственники не должны быть обделены, ведь родные Нурсултана Абишевича были всегда с ним вместе, и в радость и горе, начиная когда Казахстан находился в разрухе.

Поэтому , я считаю, что нужно как и его соратникам предусмотреть соответствующие улицы.

Можно было бы и у нас в Кушмуруне Аулиекольского района также переименовать многие уже не актуальные названия улиц.

У нас их все 56 улиц: начиная от Строителей (это в честь тех кто начинал строить Кушмурун), Советская (это Советский союз 1939г), Разведчиков (разведывали недра вокруг п.Кушмурун)... да и всякие Суворовы с Кутузовыми (наверно нынешние и не знают кто они такие?)

Вот бы взять и все их переименовать! А, что вам городским можно а нам как в деревне жить без "Его" и "Его соратников" ? Думаю, что несправедливо!

Вот такие у нас названия улиц:

[url=https://youtu.be/tMWYFrkqcEs[/url]



[Исправлено: Кушмурунец23, 14.11.2019 - 17:54]