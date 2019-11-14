|Смотрел трансляцию в инстаграме. Спасибо НГ.
Роли, актёры, тексты, сценки ...всё ожидаемо было расписано.
Комок лицемерия от седовласых старцев... лет 30 назад они бы и слово не сказали против ревкома Василия Чекмарева.... а тут переобулись в угоду политики власти по декоммунизации которая под собой подразумевает русофобию и уничтожение всего неруханического. Не зря говорят, что в Казахстане претворяется мягкий сценарий Украины. Но для чего ПРОТИВОПОСТАВЛЯТЬ одних героев другими? Они должны существовать в названиях и памяти параллельно, ведь для одних герой Чекмарёв, для других - Мухамеджанов!
И ведь никто не против увековечить последнего, делайте это на новых улицах или обезличенных. А так тупо один стал никчёмным, другой - лучше... это, товарищ Вишниченко не ведет к интернациональной дружбе, о которой вы говорили. И грош цена вашей ряженой ассамблее, которая позволяет такие выпады:
Цитата:
Член Союза писателей РК Акылбек ШАЯХМЕТ зачитал
Этот же, штатный акиматовский историк, заявил, что Чекмарев отправив хлеб Ленину в Петроград, устроил голод казахского населения.
Ну да, голодомор это любимая тема для таких.
Цитата:
Пенсионерка, член КНПК Костаная Зинаида МАСЛЕНКОВА была единственной на слушаниях
Нет, был еще житель улицы Чекмарева, выступивший в самом конце слушаний, который также как и пенсионерка предложила САМЫЙ РАЗУМНЫЙ ВЫХОД - переименовать обезличенную улицу.
Но председательствующие повели себя очень не красиво, став затыкать людей. Одним же позволяли сказать сколь угодно долго, вторых - обрывали.
Двойные стандарты, однако...
Та же при голосовании, даже не спросила есть ли кто против, сразу заявив "против - нет".
Цитата:
Последней слово предоставили предпринимателю Багиле ТАТИЕВОЙ, жительнице дома по ул. Чекмарева.
Еще одна поймавшая хайп... Заявив, что "переименования назревало давно".
Что это? домашняя акиматовская заготовка?
Я просто не понимаю таких людей.... живут они живут, не могут спать, есть.... потому что улица носит имя Чекмарёва? А может у неё бизнес не прёт от того, что улица Чекмарёва?
Ну сейчас-то у неё с переименованием всё наладится... не дай бог, как грится!