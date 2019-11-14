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≡ "Такой чести не был удостоен даже Назарбаев" - слушания по предложению о переименовании ул. Чекмарёва в честь экс-председателя мажилиса прошли в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Такой чести не был удостоен даже Назарбаев" - слушания по предложению о переименовании ул. Чекмарёва в честь экс-председателя мажилиса прошли в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37247
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.11.19 - 14:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Судить о каждом из нас будут по деловым, нравственным качествам, а не по нарядам, позе или словесной шелухе, - сказал секретарь Общественного совета Костанайской области Валерий ВИШНИЧЕНКО. - Орал Байгонысович оставил очень глубокий след.
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* abaika95
"Такой чести не был удостоен даже Назарбаев" - слушания по предложению о переименовании ул. Чекмарёва в честь экс-председателя мажилиса прошли в Костанае
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1637
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 14.11.19 - 15:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//только один человек голосовал против,когда был там.это издатель НГ./



Ну это понятно) даже не удивлён,но значения позиции "против" не всегда означает "правильно" )
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§ alex_60
"Такой чести не был удостоен даже Назарбаев" - слушания по предложению о переименовании ул. Чекмарёва в честь экс-председателя мажилиса прошли в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5894
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.11.19 - 15:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
для тебя все подставные и купленные


зачем придумываешь то чего я не говорил.
подневольная публика- это не подставные и не купленные.
кто еще в рабочее время пойдет туда? люди работают,
на хлеб с маслом зарабатывают.

Цитата:
abaika95:
НО у меня есть куча знакомых кто реально за переименование этой улицы


не подвергаю сомнению.

Цитата:
abaika95:
а есть те кто просто за улицу в честь Мухамеджанова,


а уж это тем более, тут и не возражал никто.
улиц нонейм полно в городе, и новых в том числе.
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§ alex_60
"Такой чести не был удостоен даже Назарбаев" - слушания по предложению о переименовании ул. Чекмарёва в честь экс-председателя мажилиса прошли в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5894
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.11.19 - 15:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
но значения позиции "против" не всегда означает "правильно" )


по твоему только позиция за- правильно.
"правильность" позиции "за" я уже раскрыл вроде.
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§ maxsaf
"Такой чести не был удостоен даже Назарбаев" - слушания по предложению о переименовании ул. Чекмарёва в честь экс-председателя мажилиса прошли в Костанае
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4074
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 14.11.19 - 15:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
у меня есть куча знакомых кто реально за переименование этой улицы

Само собой, кто бы сомневался )). У Алекса наверняка найдется куча знакомых, кто против. Просто у вас разные знакомые. Я бы сказал - очень разные :lol:
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* yudjin
Re: "Такой чести не был удостоен даже Назарбаев" -...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6210
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 14.11.19 - 15:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Смотрел трансляцию в инстаграме. Спасибо НГ.
Роли, актёры, тексты, сценки ...всё ожидаемо было расписано.
Комок лицемерия от седовласых старцев... лет 30 назад они бы и слово не сказали против ревкома Василия Чекмарева.... а тут переобулись в угоду политики власти по декоммунизации которая под собой подразумевает русофобию и уничтожение всего неруханического. Не зря говорят, что в Казахстане претворяется мягкий сценарий Украины. Но для чего ПРОТИВОПОСТАВЛЯТЬ одних героев другими? Они должны существовать в названиях и памяти параллельно, ведь для одних герой Чекмарёв, для других - Мухамеджанов!
И ведь никто не против увековечить последнего, делайте это на новых улицах или обезличенных. А так тупо один стал никчёмным, другой - лучше... это, товарищ Вишниченко не ведет к интернациональной дружбе, о которой вы говорили. И грош цена вашей ряженой ассамблее, которая позволяет такие выпады:
Цитата:
Член Союза писателей РК Акылбек ШАЯХМЕТ зачитал

Этот же, штатный акиматовский историк, заявил, что Чекмарев отправив хлеб Ленину в Петроград, устроил голод казахского населения.

Ну да, голодомор это любимая тема для таких.

Цитата:
Пенсионерка, член КНПК Костаная Зинаида МАСЛЕНКОВА была единственной на слушаниях

Нет, был еще житель улицы Чекмарева, выступивший в самом конце слушаний, который также как и пенсионерка предложила САМЫЙ РАЗУМНЫЙ ВЫХОД - переименовать обезличенную улицу.
Но председательствующие повели себя очень не красиво, став затыкать людей. Одним же позволяли сказать сколь угодно долго, вторых - обрывали.
Двойные стандарты, однако...

Та же при голосовании, даже не спросила есть ли кто против, сразу заявив "против - нет".

Цитата:
Последней слово предоставили предпринимателю Багиле ТАТИЕВОЙ, жительнице дома по ул. Чекмарева.

Еще одна поймавшая хайп... Заявив, что "переименования назревало давно".
Что это? домашняя акиматовская заготовка?
Я просто не понимаю таких людей.... живут они живут, не могут спать, есть.... потому что улица носит имя Чекмарёва? А может у неё бизнес не прёт от того, что улица Чекмарёва?
Ну сейчас-то у неё с переименованием всё наладится... не дай бог, как грится!
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§ alex_60
"Такой чести не был удостоен даже Назарбаев" - слушания по предложению о переименовании ул. Чекмарёва в честь экс-председателя мажилиса прошли в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5894
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.11.19 - 15:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Просто у вас разные знакомые. Я бы сказал - очень разные


я бы даже уточнил, не знакомые разные скорее всего ,
а коллеги по работе разные.
так правильней.
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§ maxsaf
"Такой чести не был удостоен даже Назарбаев" - слушания по предложению о переименовании ул. Чекмарёва в честь экс-председателя мажилиса прошли в Костанае
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4074
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 14.11.19 - 15:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Большинство победило в итоге

План выполнен:
1.Сделать большинство меньшинство
2.Сделать меньшинство большинством
3.Голосовать

Поздравляю со всеми тремя победами ))
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* abaika95
"Такой чести не был удостоен даже Назарбаев" - слушания по предложению о переименовании ул. Чекмарёва в честь экс-председателя мажилиса прошли в Костанае
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1637
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 14.11.19 - 15:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//кто еще в рабочее время пойдет туда? люди работают,на хлеб с маслом зарабатывают//


Ну вон жительница с улицы Чекмарева сходила и высказалась, вполне молодая значит работает гдето,но сходила же,так и остальные значит) необязательно подневольные туда пошли




Цитата-//улиц нонейм полно в городе, и новых в том числе//



Согласен,но рассматривался вопрос именно по Чекмареву)



Цитата-//по твоему только позиция за- правильно//


Заметь я этого не говорил)и не считаю верным



Цитата-//У Алекса наверняка найдется куча знакомых, кто против//


Не спорю и у меня есть куча знакомых кто против,но есть и куча кто за,плюрализм мнений)



Цитата-//
Просто у вас разные знакомые. Я бы сказал - очень разные//


В каком смысле? Разные в национальном,социальном,половом плане?)
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* abaika95
"Такой чести не был удостоен даже Назарбаев" - слушания по предложению о переименовании ул. Чекмарёва в честь экс-председателя мажилиса прошли в Костанае
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1637
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 14.11.19 - 15:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//План выполнен:1.Сделать большинство меньшинство2.Сделать меньшинство большинством3.Голосовать//


Ну говорю же Большевики оценили бы)) чисто по их лекалам) символично ж)
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§ maxsaf
"Такой чести не был удостоен даже Назарбаев" - слушания по предложению о переименовании ул. Чекмарёва в честь экс-председателя мажилиса прошли в Костанае
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4074
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 14.11.19 - 15:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Разные в национальном,социальном,половом плане?

В голосовательном :lol:
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§ maxsaf
"Такой чести не был удостоен даже Назарбаев" - слушания по предложению о переименовании ул. Чекмарёва в честь экс-председателя мажилиса прошли в Костанае
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4074
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 14.11.19 - 15:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Согласен,но рассматривался вопрос именно по Чекмареву

Правильно. Покажите кто в доме хозяин. А нонейм и дурак назвать сможет, это не интересно ))
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* abaika95
"Такой чести не был удостоен даже Назарбаев" - слушания по предложению о переименовании ул. Чекмарёва в честь экс-председателя мажилиса прошли в Костанае
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1637
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 14.11.19 - 15:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//В голосовательном//


Из моих знакомых кто ЗА и кто ПРОТИВ никто не ходил на слушания,Алексовские думаю тоже) в итоге имеем что имеем)
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§ maxsaf
"Такой чести не был удостоен даже Назарбаев" - слушания по предложению о переименовании ул. Чекмарёва в честь экс-председателя мажилиса прошли в Костанае
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4074
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 14.11.19 - 15:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
имеем что имеем

Заценил, как и вы мое, голосовательное словечко ))
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* drakon
"Такой чести не был удостоен даже Назарбаев" - слушания по предложению о переименовании ул. Чекмарёва в честь экс-председателя мажилиса прошли в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17832
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 14.11.19 - 15:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Дракон с ума потихоньку сходит......

:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
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* abaika95
Re: "Такой чести не был удостоен даже Назарбаев" -...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1637
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 14.11.19 - 15:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//лет 30 назад они бы и слово не сказали против ревкома Василия Чекмарева//


Естественно, лет 30 назад вообще мало кто мог сказать плохо про иделогических фигур,
власть и государство) тебя бы Юджин лет 30 назад тоже по головке не погладили) а сейчас ничего,трудишься статейки пишешь)



Цитата-//декоммунизации которая под собой подразумевает русофобию//


Не согласен,не было Русских и Казахов как таковых а был единый советский народ без национальных предрассудков) так что при чем тут русофобия? То что советофобия может быть)



Цитата-//Не зря говорят, что в Казахстане претворяется мягкий сценарий Украины.//


Кто говорит?) По-моему ближе некуда с Россией дружим) неровен час вместе с БелАруссами и Россиянами в единое союзное государство вольемся)




Цитата-//Еще одна поймавшая хайп... Заявив, что "переименования назревало давно".//


Хех я люблю эти двойные стандарты) это значит хайпушница раз высказала свое мнение, а те кто против это правдорубы и только за правду)
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