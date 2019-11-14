Yorik Re: Рейсы FlyArystan из Нур-Султана в Костанай начнутся 18... #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 766

Регистрация: 19.11.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:17 Похоже, что сама Эйр Астана на Костанай из столицы теперь летать не будет, закроет это направление ФлайАрыстаном. Вопрос - кто возьмет Алматы.... Думаю Скат.

Цитата: Нурбанчик:

для приобретаемого нового самолета приготовили новое направление

Похоже, что и на Москву тоже откроют после получения этого судна, т.к. рейсы тоже открываются в середине декабря.

Сначала удивился - зачем ЭйрАстане себе же (в лице "дочки") конкуренцию создавать на московском направлении, потом увидел аэропорт - лоукостер летать в Жуковский будет. Значит, варианты есть во все аэропорты Мск: ФлайАрыстан - в Жуковский, ЭйрАстана - ДМД, Аэрофлот - Шарик, Скат - Внуково. Молодцы)