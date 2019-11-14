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≡ Рейсы FlyArystan из Нур-Султана в Костанай начнутся 18 декабря		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Рейсы FlyArystan из Нур-Султана в Костанай начнутся 18 декабря
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37247
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.11.19 - 12:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Казахстанский лоукостер FlyArystan сообщил о возобновлении продаж билетов по направлению Нур-Султан – Костанай – Нур-Султан. Продажи билетов останавливали из-за длительного закрытия аэропорта Костаная
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* abaika95
Re: Рейсы FlyArystan из Нур-Султана в Костанай начнутся 18...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1637
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 14.11.19 - 12:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отлично!!!
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§ Нурбанчик
Re: Рейсы FlyArystan из Нур-Султана в Костанай начнутся 18...
Нурбанчик


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1914
Регистрация: 25.05.11
Отправлено: 14.11.19 - 12:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Приятно удивили цены с Москвы до Астаны, - от 4,5 тыс. руб. с ручной кладью и багажом. Против цен Эйр Астаны и соответственно Аэрофлота, уровень которых не опускается ниже 12 тыс. руб, или Ската от 7 тыс.руб. на таком маршруте, - действительно настоящие цены настоящего лоукостера.
Ждем рейсов с Москвы до Алма-Аты, и с Кустаная до Алма-Аты!!!
С Москвы до Кустаная, это наверное, уже на грани фантастики 8-)
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§ Нурбанчик
Re: Рейсы FlyArystan из Нур-Султана в Костанай начнутся 18...
Нурбанчик


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1914
Регистрация: 25.05.11
Отправлено: 14.11.19 - 12:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Нурбанчик:
Ежедневные рейсы стартуют 18 декабря, сразу после пополнения воздушного флота авиакомпании четвёртым бортом Airbus A320 на 180 посадочных мест.

Как и положено, чтобы не ломать сложившийся график на задействованные в перевозках воздушные суда, для приобретаемого нового самолета приготовили новое направление.
Молодцы, что в данной ситуации, выбрали европейского производителя, а не американского.
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§ unrepeatable
Re: Рейсы FlyArystan из Нур-Султана в Костанай начнутся 18...
unrepeatable


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 85
Регистрация: 11.06.18
Отправлено: 14.11.19 - 14:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отличная новость :lol:
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§ Yorik
Re: Рейсы FlyArystan из Нур-Султана в Костанай начнутся 18...
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 766
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 14.11.19 - 15:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Похоже, что сама Эйр Астана на Костанай из столицы теперь летать не будет, закроет это направление ФлайАрыстаном. Вопрос - кто возьмет Алматы.... Думаю Скат.
Цитата:
Нурбанчик:
для приобретаемого нового самолета приготовили новое направление

Похоже, что и на Москву тоже откроют после получения этого судна, т.к. рейсы тоже открываются в середине декабря.
Сначала удивился - зачем ЭйрАстане себе же (в лице "дочки") конкуренцию создавать на московском направлении, потом увидел аэропорт - лоукостер летать в Жуковский будет. Значит, варианты есть во все аэропорты Мск: ФлайАрыстан - в Жуковский, ЭйрАстана - ДМД, Аэрофлот - Шарик, Скат - Внуково. Молодцы)
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