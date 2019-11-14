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Рейсы FlyArystan из Нур-Султана в Костанай начнутся 18 декабря

14 ноября 2019, 12:02 |  Общество
Продажи билетов останавливали из-за длительного закрытия аэропорта Костаная, передает Informburo.kz.

Иллюстративное фото s.inalmaty.kz

Казахстанский лоукостер FlyArystan сообщил о возобновлении продаж билетов по направлению Нур-Султан – Костанай – Нур-Султан. Ежедневные рейсы стартуют 18 декабря, сразу после пополнения воздушного флота авиакомпании четвёртым бортом Airbus A320 на 180 посадочных мест. Минимальная стоимость билета начинается от 5999 тенге, что на 41% ниже минимальных цен на рынке по этому маршруту.

"Нам очень приятно, что пассажиры получат позитивные эмоции за очень доступные деньги и смогут навещать своих близких и родных за полтора часа лёта. Когда авиасообщение зарекомендует себя на рынке, мы с радостью рассмотрим другие направления в Костанай", – сообщила директор по продажам и маркетингу FlyArystan Жанар Жайлауова.

Ранее продажи остановили из-за длительного закрытия Международного аэропорта Костаная для его модернизации. Теперь, когда аэропорт открыт, FlyArystan начнёт полёты.
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Комментарии к новости
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§ abaika95
Re: Рейсы FlyArystan из Нур-Султана в Костанай начнутся 18...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1642
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 14.11.19 - 12:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отлично!!!
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§ Нурбанчик
Re: Рейсы FlyArystan из Нур-Султана в Костанай начнутся 18...
Нурбанчик


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1915
Регистрация: 25.05.11
Отправлено: 14.11.19 - 12:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Приятно удивили цены с Москвы до Астаны, - от 4,5 тыс. руб. с ручной кладью и багажом. Против цен Эйр Астаны и соответственно Аэрофлота, уровень которых не опускается ниже 12 тыс. руб, или Ската от 7 тыс.руб. на таком маршруте, - действительно настоящие цены настоящего лоукостера.
Ждем рейсов с Москвы до Алма-Аты, и с Кустаная до Алма-Аты!!!
С Москвы до Кустаная, это наверное, уже на грани фантастики 8-)
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§ Нурбанчик
Re: Рейсы FlyArystan из Нур-Султана в Костанай начнутся 18...
Нурбанчик


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1915
Регистрация: 25.05.11
Отправлено: 14.11.19 - 12:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Нурбанчик:
Ежедневные рейсы стартуют 18 декабря, сразу после пополнения воздушного флота авиакомпании четвёртым бортом Airbus A320 на 180 посадочных мест.

Как и положено, чтобы не ломать сложившийся график на задействованные в перевозках воздушные суда, для приобретаемого нового самолета приготовили новое направление.
Молодцы, что в данной ситуации, выбрали европейского производителя, а не американского.
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§ unrepeatable
Re: Рейсы FlyArystan из Нур-Султана в Костанай начнутся 18...
unrepeatable


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 85
Регистрация: 11.06.18
Отправлено: 14.11.19 - 14:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отличная новость :lol:
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§ Yorik
Re: Рейсы FlyArystan из Нур-Султана в Костанай начнутся 18...
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 767
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 14.11.19 - 15:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Похоже, что сама Эйр Астана на Костанай из столицы теперь летать не будет, закроет это направление ФлайАрыстаном. Вопрос - кто возьмет Алматы.... Думаю Скат.
Цитата:
Нурбанчик:
для приобретаемого нового самолета приготовили новое направление

Похоже, что и на Москву тоже откроют после получения этого судна, т.к. рейсы тоже открываются в середине декабря.
Сначала удивился - зачем ЭйрАстане себе же (в лице "дочки") конкуренцию создавать на московском направлении, потом увидел аэропорт - лоукостер летать в Жуковский будет. Значит, варианты есть во все аэропорты Мск: ФлайАрыстан - в Жуковский, ЭйрАстана - ДМД, Аэрофлот - Шарик, Скат - Внуково. Молодцы)
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§ arman_kst
Рейсы FlyArystan из Нур-Султана в Костанай начнутся 18 декабря
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 366
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 14.11.19 - 16:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если я беру на Арыстан из Алматы в Астану, то с багажом и чаем/пирожным выходит 12,7 тыс тенге (пустой 7 тыс, естественно так не полетишь, нужны вещи и что-то попить). Скатом почти та же цена 11,5 тыс тенге с багажом и перекусом. Но на Арыстан еще минус близко расположены кресла.
Билеты естественно брать заранее (1,5-2 месяца вперед).

[Исправлено: arman_kst, 14.11.2019 - 16:41]
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§ Нурбанчик
Re: Рейсы FlyArystan из Нур-Султана в Костанай начнутся 18...
Нурбанчик


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1915
Регистрация: 25.05.11
Отправлено: 14.11.19 - 19:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:
Сначала удивился - зачем ЭйрАстане себе же (в лице "дочки") конкуренцию создавать на московском направлении, потом увидел аэропорт - лоукостер летать в Жуковский будет. Значит, варианты есть во все аэропорты Мск: ФлайАрыстан - в Жуковский, ЭйрАстана - ДМД, Аэрофлот - Шарик, Скат - Внуково. Молодцы)

Кстати Жуковский не относится к аэропортам г. Москва, это подмосковный аэропорт. В связи с этим ранее было не мало проблем у российских авиакомпаний при осуществлении рейсов из Жуковского в города стран бывшего СССР, когда якобы нарушался "договорной равнозначный баланс" в количестве рейсов авиакомпаний двух стран из г. Москва. Потихоньку зарубежные авиакомпании из стран СНГ перебираются в Жуковский для так называемого "поддержания баланса" в частоте рейсов по "подмосковному" региону - речь о Жуковском.
Хотя до Жуковского добираться не так удобно, как до других аэропортов, в связи с отсутствием аэроэкспресса и не таким развитым автобусным сообщением по сравнению с другими аэропортами, то не дорогие по стоимости авиабилеты с Жуковского без проблем сделают этот аэропорт привлекательным для вылетов.
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Нет. В результате значительная часть денежных операций уйдет в теневую сферу.
 
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