Иллюстративное фото s.inalmaty.kz

Казахстанский лоукостер FlyArystan сообщил о возобновлении продаж билетов по направлению Нур-Султан – Костанай – Нур-Султан. Ежедневные рейсы стартуют 18 декабря, сразу после пополнения воздушного флота авиакомпании четвёртым бортом Airbus A320 на 180 посадочных мест. Минимальная стоимость билета начинается от 5999 тенге, что на 41% ниже минимальных цен на рынке по этому маршруту.

"Нам очень приятно, что пассажиры получат позитивные эмоции за очень доступные деньги и смогут навещать своих близких и родных за полтора часа лёта. Когда авиасообщение зарекомендует себя на рынке, мы с радостью рассмотрим другие направления в Костанай", – сообщила директор по продажам и маркетингу FlyArystan Жанар Жайлауова.

Ранее продажи остановили из-за длительного закрытия Международного аэропорта Костаная для его модернизации. Теперь, когда аэропорт открыт, FlyArystan начнёт полёты.