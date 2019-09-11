"Ждем подтверждения аэропорта" - отмену рейсов из Костаная в столицу прокомментировала FlyArystan
Георгий ГОВОРОВ
Рейс Костанай-Нур-Султан авиакомпания FlyArystan планировала запустить с 3 октября. На сайте лоукостера можно было купить билет, минимальная стоимость которого в одном направлении составляла 5 999 тенге.
Иллюстративное фото ishbilarmon.uz
- Мы с радостью и уверенностью открываем рейсы из Костаная уже на новой, реконструированной взлётно-посадочной полосе одного из старейших аэропортов Казахстана, - заявила 4 сентября в интервью informburo.kz директор по продажам и маркетингу авиакомпании FlyArystan Жанар ЖАЙЛАУОВА. - Мы готовы предоставить доступные и быстрые авиаперелёты для всех желающих и внести свой существенный вклад в развитие туризма Костанайской области.
Однако 10 сентября читатели "НГ" сообщили, что рейс из Костаная в столицу на сайте лоукостера отсутствует.
- Временно продажа приостановлена, - пояснила пресс-секретарь авиакомпании FlyArystan Ляззат НАБИЕВА. - Ждём подтверждения аэропорта, что он готов принять наши самолёты. Надеемся, что ситуация прояснится уже на следующей неделе. Пасажиров, которые уже успели приобрести билеты, просим подождать несколько дней. Если же кто-то не может ждать пару дней, то для возврата билетов можно обратиться в единый колл-центр по номеру +7 (727) 331-10-10.
Напомним, аким Костанайской области Архимед Мухамбетов 4 сентября на совещании по реализации Послания президента РК сообщил, что взлётно-посадочную полосу в аэропорту Костаная планируют ввести в эксплуатацию 16 сентября.
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