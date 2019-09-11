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таноми52
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11.09.19 22:02
maxsaf
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11.09.19 21:19
maxsaf
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11.09.19 21:15
abaika95
Строгач за вспыльчивость - дело руководителя управления юстиции рассмотрел совет по этике в Костанае
Цитата- // управления юстиции Тарановского района// Старая инфа у НГ этот район давно уже назыаетя в честь одного знаменитого Казахского драматурга)
11.09.19 20:30
Ваш земляк
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"Ждем подтверждения аэропорта" - отмену рейсов из Костаная в столицу прокомментировала FlyArystan

Георгий ГОВОРОВ

11 сентября 2019, 16:54 |  Общество

Рейс Костанай-Нур-Султан авиакомпания FlyArystan планировала запустить с 3 октября. На сайте лоукостера можно было купить билет, минимальная стоимость которого в одном направлении составляла 5 999 тенге.

Иллюстративное фото ishbilarmon.uz

- Мы с радостью и уверенностью открываем рейсы из Костаная уже на новой, реконструированной взлётно-посадочной полосе одного из старейших аэропортов Казахстана, - заявила 4 сентября в интервью informburo.kz директор по продажам и маркетингу авиакомпании FlyArystan Жанар ЖАЙЛАУОВА. - Мы готовы предоставить доступные и быстрые авиаперелёты для всех желающих и внести свой существенный вклад в развитие туризма Костанайской области.

Однако 10 сентября читатели "НГ" сообщили, что рейс из Костаная в столицу на сайте лоукостера отсутствует.

- Временно продажа приостановлена, - пояснила пресс-секретарь авиакомпании FlyArystan Ляззат НАБИЕВА. - Ждём подтверждения аэропорта, что он готов принять наши самолёты. Надеемся, что ситуация прояснится уже на следующей неделе. Пасажиров, которые уже успели приобрести билеты, просим подождать несколько дней. Если же кто-то не может ждать пару дней, то для возврата билетов можно обратиться в единый колл-центр по номеру +7 (727) 331-10-10.

Напомним, аким Костанайской области Архимед Мухамбетов 4 сентября на совещании по реализации Послания президента РК сообщил, что взлётно-посадочную полосу в аэропорту Костаная планируют ввести в эксплуатацию 16 сентября.
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§ abaika95
Re: "Ждем подтверждения аэропорта" - отмену рейсов из...
abaika95


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Сообщений: 492
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 11.09.19 - 17:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О как) ну ждем-с до 3 октября время есть еще, может решат организационные свои вопросы во время)
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Да. Уборка в классе - дело несложное, зато дети научатся уважать чужой труд.
Да. Если дети будут работать добровольно и при согласии родителей.
Нет. Воспитывать трудолюбие нужно в семьях, а школы должны давать знания.
Нет. Эксплуатация детского труда в Казахстане запрещена законом.
 
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