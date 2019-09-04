Взлетно-посадочную полосу в аэропорту Костанае планируют ввести в эксплуатацию 16 сентября
Евгений ШИБАРШИН
Об этом сегодня, 4 сентября, на совещании по обсуждению Послания президента РК народу Казахстана сообщил аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ.
Руководитель региона выделил в послании 5 направлений: создание современного эффективного государства, обеспечение прав и безопасности граждан, формирование прогрессивной, эффективной экономики, переход к новому этапу социальной модернизации, реализацию принципа «сильные регионы – сильная страна».
Реконструкцию аэропорта в Костанае, на которую выделено 4,4 млрд тенге, Мухамбетов назвал в числе проектов, которые реализуются в регионе по пятому направлению.
- После завершения реконструкция наша воздушная гавань позволит увеличить полеты, появится возможность для принятия грузовых воздушных судов, - отметил он.
На совещании отметили, что в области значительно увеличилось финансирование ремонта дорог, систематизирована работа по улучшению снабжения сельчан питьевой водой, развивается жилищное строительство для малообеспеченных граждан, создаются новые рабочие места, увеличена финансирование программ по поддержке малого и среднего бизнеса.
По мнению акима и выступающих, меры, намеченные президентом в Послании, дадут новый импульс для повышения уровня жизни казахстанцев.
Глава региона поручил акимам городов и районов, руководителям управлений акимата организовать разъяснительную работу по пропаганде послания среди населения области и проводить ее с широким привлечением неправительственных организаций.
Совещание проходило в селекторном формате с участием акимов городов и районов. На нем присутствовали руководители местных филиалов политических партий и представители гражданского сектора.
Фото пресс-службы облакимата
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Источник: https://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=684&storyid=25488
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Взлетно-посадочную полосу в аэропорту Костанае планируют ввести в эксплуатацию 16 сентября
alex_60: Это цивилизация. Провалившиеся дороги, в микрорайоне "Аэропорт"? Смотри видео в Народных новостях... :lol: ;-)
Взлетно-посадочную полосу в аэропорту Костанае планируют ввести в эксплуатацию 16 сентября
Костанай город непростой. С точки зрения политики. Это власти понимают. Думаю. Зато теперь захотел на острова, в Китай, Ну египты разные, туркии. Европу. Десять минут до аэропорта и ты уже...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
maxsaf: Хто и почему? И "тётки" тоже - красавицы... :lol: :oops:
Взлетно-посадочную полосу в аэропорту Костанае планируют ввести в эксплуатацию 16 сентября
Зато при строительстве взлётной полосы убили дорогу к кладбищу. Она стала вся морщинистая от тяжёлых грузовиков, которые возили грузы в аэропорт. 😒
Взлетно-посадочную полосу в аэропорту Костанае планируют ввести в эксплуатацию 16 сентября
arman_kst Потихоньку много чего хорошего делается в области :-)