Взлетно-посадочную полосу в аэропорту Костанае планируют ввести в эксплуатацию 16 сентября

Об этом сегодня, 4 сентября, на совещании по обсуждению Послания президента РК народу Казахстана сообщил аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ.

Руководитель региона выделил в послании 5 направлений: создание современного эффективного государства, обеспечение прав и безопасности граждан, формирование прогрессивной, эффективной экономики, переход к новому этапу социальной модернизации, реализацию принципа «сильные регионы – сильная страна».

Реконструкцию аэропорта в Костанае, на которую выделено 4,4 млрд тенге, Мухамбетов назвал в числе проектов, которые реализуются в регионе по пятому направлению.

- После завершения реконструкция наша воздушная гавань позволит увеличить полеты, появится возможность для принятия грузовых воздушных судов, - отметил он.

На совещании отметили, что в области значительно увеличилось финансирование ремонта дорог, систематизирована работа по улучшению снабжения сельчан питьевой водой, развивается жилищное строительство для малообеспеченных граждан, создаются новые рабочие места, увеличена финансирование программ по поддержке малого и среднего бизнеса.

По мнению акима и выступающих, меры, намеченные президентом в Послании, дадут новый импульс для повышения уровня жизни казахстанцев.

Глава региона поручил акимам городов и районов, руководителям управлений акимата организовать разъяснительную работу по пропаганде послания среди населения области и проводить ее с широким привлечением неправительственных организаций.

Совещание проходило в селекторном формате с участием акимов городов и районов. На нем присутствовали руководители местных филиалов политических партий и представители гражданского сектора.

Фото пресс-службы облакимата