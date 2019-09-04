Форум
drakon
Взлетно-посадочную полосу в аэропорту Костанае планируют ввести в эксплуатацию 16 сентября
alex_60: Это цивилизация. Провалившиеся дороги, в микрорайоне "Аэропорт"? Смотри видео в Народных новостях... :lol: ;-)
04.09.19 21:44
alex_60
Взлетно-посадочную полосу в аэропорту Костанае планируют ввести в эксплуатацию 16 сентября
Костанай город непростой. С точки зрения политики. Это власти понимают. Думаю. Зато теперь захотел на острова, в Китай, Ну египты разные, туркии. Европу. Десять минут до аэропорта и ты уже...
04.09.19 21:37
drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
maxsaf: Хто и почему? И "тётки" тоже - красавицы... :lol: :oops:
04.09.19 21:29
olegggon
Взлетно-посадочную полосу в аэропорту Костанае планируют ввести в эксплуатацию 16 сентября
Зато при строительстве взлётной полосы убили дорогу к кладбищу. Она стала вся морщинистая от тяжёлых грузовиков, которые возили грузы в аэропорт. 😒
04.09.19 21:20
zloy kyrgyz
Взлетно-посадочную полосу в аэропорту Костанае планируют ввести в эксплуатацию 16 сентября
arman_kst Потихоньку много чего хорошего делается в области :-)
04.09.19 20:32
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Взлетно-посадочную полосу в аэропорту Костанае планируют ввести в эксплуатацию 16 сентября

Евгений ШИБАРШИН

4 сентября 2019, 19:16 |  Государство

Об этом сегодня, 4 сентября, на совещании по обсуждению Послания президента РК народу Казахстана сообщил аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ.

Руководитель региона выделил в послании 5 направлений: создание современного эффективного государства, обеспечение прав и безопасности граждан, формирование прогрессивной, эффективной экономики, переход к новому этапу социальной модернизации, реализацию принципа «сильные регионы – сильная страна».

Реконструкцию аэропорта в Костанае, на которую выделено 4,4 млрд тенге, Мухамбетов назвал в числе проектов, которые реализуются в регионе по пятому направлению.

- После завершения реконструкция наша воздушная гавань позволит увеличить полеты, появится возможность для принятия грузовых воздушных судов, - отметил он.

На совещании отметили, что в области значительно увеличилось финансирование ремонта дорог, систематизирована работа по улучшению снабжения сельчан питьевой водой, развивается жилищное строительство для малообеспеченных граждан, создаются новые рабочие места, увеличена финансирование программ по поддержке малого и среднего бизнеса.

По мнению акима и выступающих, меры, намеченные президентом в Послании, дадут новый импульс для повышения уровня жизни казахстанцев.

Глава региона поручил акимам городов и районов, руководителям управлений акимата организовать разъяснительную работу по пропаганде послания среди населения области и проводить ее с широким привлечением неправительственных организаций.

Совещание проходило в селекторном формате с участием акимов городов и районов. На нем присутствовали руководители местных филиалов политических партий и представители гражданского сектора.

Фото пресс-службы облакимата
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
04.09.19 17:29 Приговор экс-начальнику Житикаринского РОВД и его заместителю вынес суд апелляционной инстанции в Костанае
04.09.19 17:00 Циклон за циклоном: неустойчивая погода сохранится на территории Костанайской области до конца недели
04.09.19 16:25 Холодную воду отключат на один день в нескольких районах Костаная
04.09.19 15:05 Разрешить пожарным трудиться на двух работах предложил депутат
04.09.19 14:44 Мужчину, подозреваемого в убийстве слабовидящего пенсионера задержали полицейские в Костанайской области
04.09.19 14:40 Самолёты FlyArystan начнут летать из Костаная в Нур-Султан с 3 октября
04.09.19 12:13 Когда полицейским нельзя использовать жезлы, рассказал Тургумбаев
04.09.19 10:11 "В первый раз со мной такое..." - экс-начальнику локомотивного депо вынесли приговор за взятку в Костанае
03.09.19 17:25 «Я в шоке от действий акимата!» - арендатор земельного участка об установке павильона в Костанае
03.09.19 17:16 Депутат предупредил об иностранных спецслужбах

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

* abaika95
Re: Взлетно-посадочную полосу в аэропорту Костанае планируют...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 419
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 04.09.19 - 19:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хорошие новости) ждемс первого рейса с обновленной ВПП)
Профайл

§ arman_kst
Re: Взлетно-посадочную полосу в аэропорту Костанае планируют...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 330
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 04.09.19 - 20:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Потихоньку дороги делают
Профайл

§ zloy kyrgyz
Re: Взлетно-посадочную полосу в аэропорту Костанае планируют...
zloy kyrgyz


(Пользователи)
Сообщений: 104
Регистрация: 27.06.19
Отправлено: 04.09.19 - 20:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
arman_kst


Потихоньку много чего хорошего делается в области :-)
Профайл

§ olegggon
Re: Взлетно-посадочную полосу в аэропорту Костанае планируют...
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1007
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 04.09.19 - 21:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зато при строительстве взлётной полосы убили дорогу к кладбищу. Она стала вся морщинистая от тяжёлых грузовиков, которые возили грузы в аэропорт. 😒
Профайл

§ alex_60
Re: Взлетно-посадочную полосу в аэропорту Костанае планируют...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4838
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 04.09.19 - 21:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Костанай город непростой.
С точки зрения политики. Это власти понимают. Думаю.
Зато теперь захотел на острова, в Китай,
Ну египты разные, туркии. Европу.
Десять минут до аэропорта и ты уже летишь.
Это не в деревнях в Германии жить или в лесу в Америке.
Это цивилизация.
Профайл

* drakon
Взлетно-посадочную полосу в аэропорту Костанае планируют ввести в эксплуатацию 16 сентября
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17246
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 04.09.19 - 21:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Это цивилизация.

Провалившиеся дороги, в микрорайоне "Аэропорт"?
Смотри видео в Народных новостях... :lol: ;-)
Профайл




Авторизация

 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
Президент РК поручил правительству до конца года проработать вопрос целевого использования работающими гражданами части своих пенсионных накоплений. Например, для покупки жилья или получения образования. Поддерживаете ли вы такую реформу?
Да. Лучше использовать эти деньги, пока они не обесценились или не исчезли совсем.
Да. Многие казахстанцы смогут купить квартиры и дать образование своим детям.
Нет. Пенсионных накоплений может не хватить на обеспеченную старость.
Нет. Эта реформа может разрушить пенсионную систему в Казахстане.
 
Сейчас на сайте
Гостей: 186
Пользователей: 1
Всего: 187

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх