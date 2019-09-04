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Добринцофф
Самолёты FlyArystan начнут летать из Костаная в Нур-Султан с 3 октября
Год назад летал в Астану билет около 50000 стоил,если будет 5999 то это вообще халява.
04.09.19 16:21
abaika95
Самолёты FlyArystan начнут летать из Костаная в Нур-Султан с 3 октября
Цитата- // Современный маркетинговый ход// Ну не будем говорить гоп раньше времени) в октябре посмотрим поглядим, цена и вправду мизерная за такой перелет)
04.09.19 16:16
Гриня
Самолёты FlyArystan начнут летать из Костаная в Нур-Султан с 3 октября
unrepeatable: но дороговато( Издеваетесь ? написано так что невидна ирония. На автобусе билет почти 5000,так на них телепаться то ещё "удовольствие". arman_kst: Цена такая без багажа,...
04.09.19 16:14
Vital
Самолёты FlyArystan начнут летать из Костаная в Нур-Султан с 3 октября
yudjin: Современный маркетинговый ход. В кассе скажут остались только по 12 000.
04.09.19 16:12
yudjin
Самолёты FlyArystan начнут летать из Костаная в Нур-Султан с 3 октября
минимальная стоимость – 5999 тенге за такую цену два билета сделают, остальные -дороже, но разрекламируют, что чуть ли не пол самолета летит за копейки.
04.09.19 16:06
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Самолёты FlyArystan начнут летать из Костаная в Нур-Султан с 3 октября

4 сентября 2019, 14:40 |  Общество

Самый дешёвый билет за перелёт в одну сторону стоит 5999 тенге, передает Informburo.kz.

Иллюстративное фото pbs.twimg.com

Авиакомпания FlyArystan запускает ежедневный рейс из Костаная в Нур-Султан. Первый полёт запланирован на 3 октября. Продажа билетов уже открыта на сайте лоукостера, минимальная стоимость – 5999 тенге в один конец, сообщили в пресс-службе FlyArystan.

Длительность авиарейса по маршруту Костанай – Нур-Султан составляет один час. Обслуживать его будут самолёты Airbus A320, рассчитанные на 180 посадочных мест.

"Это первое направление из Костаная, которое пополнит маршрутную сеть лоукостера. Однако мы надеемся со временем увеличить количество городов, с которыми FlyArystan свяжет ключевой город региона", – говорится в сообщении.

"Мы с радостью и уверенностью открываем рейсы из Костаная уже на новой, реконструированной взлётно-посадочной полосе одного из старейших аэропортов Казахстана. Мы готовы предоставить доступные и быстрые авиаперелёты для всех желающих, и внести этим самым свой существенный вклад в развитие туризма Костанайской области", – сказала директор по продажам и маркетингу FlyArystan Жанар Жайлауова.

В пресс-службе FlyArystan отметили, что до конца 2020 года лоукостер планирует расширить авиапарк до 10 воздушных судов, что позволит увеличить количество рейсов и направлений в пять раз.

"За несколько месяцев первый казахстанский лоукостер стал одним из лидеров отечественной авиации со средним коэффициентом загрузки в 94% и своевременностью полётов в 93%", – добавили в авиакомпании.

Низкобюджетную авиакомпанию FlyArystan создали по поручению Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева на базе "Эйр Астаны". Лоукостер предлагает авиабилеты, стоимость которых вдвое ниже действующих тарифов на рынке внутренних авиаперевозок. В среднесрочной перспективе ожидается расширение маршрутной сети FlyArystan по направлениям ближнего зарубежья.
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Комментарии к новости
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§ abaika95
Re: Самолёты FlyArystan начнут летать из Костаная в Нур-Султан с...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 413
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 04.09.19 - 14:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну наконец-то!!) надоело бусом и "драйвером" мотаться)
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§ unrepeatable
Re: Самолёты FlyArystan начнут летать из Костаная в Нур-Султан с...
unrepeatable


(Пользователи)
Сообщений: 49
Регистрация: 11.06.18
Отправлено: 04.09.19 - 14:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Конечно, это очень удобно, что теперь не нужно мучаться, но дороговато( Думаю, будут пользоваться только те кто сможет позволить, либо по срочности дел.
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§ лимон
Re: Самолёты FlyArystan начнут летать из Костаная в Нур-Султан с...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1025
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 04.09.19 - 15:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
за такую цену ещё бы и в Челябу
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§ Vital
Re: Самолёты FlyArystan начнут летать из Костаная в Нур-Султан с...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7970
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 04.09.19 - 15:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Удивительно дёшево. И очень удобно чиновникам с отчётами в столицу летать а населению в посольство))
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§ abaika95
Самолёты FlyArystan начнут летать из Костаная в Нур-Султан с 3 октября
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 413
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 04.09.19 - 15:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- // такую цену ещё бы и в Челябу//

Так расстояние в два раза меньше чем от Нурса) можно и дешевле билет сделать)
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§ arman_kst
Re: Самолёты FlyArystan начнут летать из Костаная в Нур-Султан с...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 329
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 04.09.19 - 15:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цена такая без багажа, напитков, и если покупаешь за 2 месяца вперёд.
В Алматы, Шымкент ещё бы открыли. В Астане делать нечего
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§ yudjin
Re: Самолёты FlyArystan начнут летать из Костаная в Нур-Султан с...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6087
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 04.09.19 - 16:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
минимальная стоимость – 5999 тенге

за такую цену два билета сделают, остальные -дороже, но разрекламируют, что чуть ли не пол самолета летит за копейки.
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§ Vital
Самолёты FlyArystan начнут летать из Костаная в Нур-Султан с 3 октября
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7970
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 04.09.19 - 16:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:

Современный маркетинговый ход. В кассе скажут остались только по 12 000.
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§ Гриня
Re: Самолёты FlyArystan начнут летать из Костаная в Нур-Султан с...
Гриня


(Пользователи)
Сообщений: 637
Регистрация: 11.04.12
Отправлено: 04.09.19 - 16:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
unrepeatable:
но дороговато(

Издеваетесь ? написано так что невидна ирония. На автобусе билет почти 5000,так на них телепаться то ещё "удовольствие".Цитата:
arman_kst:
Цена такая без багажа, напитков, и если покупаешь за 2 месяца вперёд.

Напитки и поесть конечно на часовой перелет не особо и нужны,а вот багаж и срок приобретения билетов...Неужели если ежедневно будут летать, может очередь быть???
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§ abaika95
Самолёты FlyArystan начнут летать из Костаная в Нур-Султан с 3 октября
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 413
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 04.09.19 - 16:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- // Современный маркетинговый ход//

Ну не будем говорить гоп раньше времени) в октябре посмотрим поглядим, цена и вправду мизерная за такой перелет)
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* Добринцофф
Re: Самолёты FlyArystan начнут летать из Костаная в Нур-Султан с...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6700
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 04.09.19 - 16:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Год назад летал в Астану билет около 50000 стоил,если будет 5999 то это вообще халява.
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