Самолёты FlyArystan начнут летать из Костаная в Нур-Султан с 3 октября

Самый дешёвый билет за перелёт в одну сторону стоит 5999 тенге, передает Informburo.kz.

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Авиакомпания FlyArystan запускает ежедневный рейс из Костаная в Нур-Султан. Первый полёт запланирован на 3 октября. Продажа билетов уже открыта на сайте лоукостера, минимальная стоимость – 5999 тенге в один конец, сообщили в пресс-службе FlyArystan.

Длительность авиарейса по маршруту Костанай – Нур-Султан составляет один час. Обслуживать его будут самолёты Airbus A320, рассчитанные на 180 посадочных мест.

"Это первое направление из Костаная, которое пополнит маршрутную сеть лоукостера. Однако мы надеемся со временем увеличить количество городов, с которыми FlyArystan свяжет ключевой город региона", – говорится в сообщении.

"Мы с радостью и уверенностью открываем рейсы из Костаная уже на новой, реконструированной взлётно-посадочной полосе одного из старейших аэропортов Казахстана. Мы готовы предоставить доступные и быстрые авиаперелёты для всех желающих, и внести этим самым свой существенный вклад в развитие туризма Костанайской области", – сказала директор по продажам и маркетингу FlyArystan Жанар Жайлауова.

В пресс-службе FlyArystan отметили, что до конца 2020 года лоукостер планирует расширить авиапарк до 10 воздушных судов, что позволит увеличить количество рейсов и направлений в пять раз.

"За несколько месяцев первый казахстанский лоукостер стал одним из лидеров отечественной авиации со средним коэффициентом загрузки в 94% и своевременностью полётов в 93%", – добавили в авиакомпании.

Низкобюджетную авиакомпанию FlyArystan создали по поручению Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева на базе "Эйр Астаны". Лоукостер предлагает авиабилеты, стоимость которых вдвое ниже действующих тарифов на рынке внутренних авиаперевозок. В среднесрочной перспективе ожидается расширение маршрутной сети FlyArystan по направлениям ближнего зарубежья.