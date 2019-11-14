yudjin Re: "Такой чести не был удостоен даже Назарбаев" -... #19





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 6210

Регистрация: 19.07.08 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 15:15 Смотрел трансляцию в инстаграме. Спасибо НГ.

Роли, актёры, тексты, сценки ...всё ожидаемо было расписано.

Комок лицемерия от седовласых старцев... лет 30 назад они бы и слово не сказали против ревкома Василия Чекмарева.... а тут переобулись в угоду политики власти по декоммунизации которая под собой подразумевает русофобию и уничтожение всего неруханического. Не зря говорят, что в Казахстане претворяется мягкий сценарий Украины. Но для чего ПРОТИВОПОСТАВЛЯТЬ одних героев другими? Они должны существовать в названиях и памяти параллельно, ведь для одних герой Чекмарёв, для других - Мухамеджанов!

И ведь никто не против увековечить последнего, делайте это на новых улицах или обезличенных. А так тупо один стал никчёмным, другой - лучше... это, товарищ Вишниченко не ведет к интернациональной дружбе, о которой вы говорили. И грош цена вашей ряженой ассамблее, которая позволяет такие выпады:

Цитата: Член Союза писателей РК Акылбек ШАЯХМЕТ зачитал

Этот же, штатный акиматовский историк, заявил, что Чекмарев отправив хлеб Ленину в Петроград, устроил голод казахского населения.



Ну да, голодомор это любимая тема для таких.



Цитата: Пенсионерка, член КНПК Костаная Зинаида МАСЛЕНКОВА была единственной на слушаниях

Нет, был еще житель улицы Чекмарева, выступивший в самом конце слушаний, который также как и пенсионерка предложила САМЫЙ РАЗУМНЫЙ ВЫХОД - переименовать обезличенную улицу.

Но председательствующие повели себя очень не красиво, став затыкать людей. Одним же позволяли сказать сколь угодно долго, вторых - обрывали.

Двойные стандарты, однако...



Та же при голосовании, даже не спросила есть ли кто против, сразу заявив "против - нет".



Цитата: Последней слово предоставили предпринимателю Багиле ТАТИЕВОЙ, жительнице дома по ул. Чекмарева.

Еще одна поймавшая хайп... Заявив, что "переименования назревало давно".

Что это? домашняя акиматовская заготовка?

Я просто не понимаю таких людей.... живут они живут, не могут спать, есть.... потому что улица носит имя Чекмарёва? А может у неё бизнес не прёт от того, что улица Чекмарёва?

Ну сейчас-то у неё с переименованием всё наладится... не дай бог, как грится!