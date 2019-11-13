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§ NG.kz
Пожаловаться на работу полиции можно будет общественникам в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37237
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.11.19 - 10:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Одно из важных направлений в работе КСО – приемы граждан. Первый из них пройдет во фронт-офисе ДП (ул. Баймагамбетова 197, со стороны миграционной полиции) 15 ноября, с 10.00 до 12.00.
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§ Я
Пожаловаться на работу полиции можно будет общественникам в Костанайской области
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 62
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 13.11.19 - 13:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:
на Баймагамбетова 197, если

Для этого существует прокуратура
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§ Эдуард Суровый
Re: Пожаловаться на работу полиции можно будет общественникам в...
Эдуард Суровый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1071
Регистрация: 05.06.15
Отправлено: 13.11.19 - 14:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Трынди-брынди, балалайка!
Как всегда пришел абайка!
Собирайся весь народ!
Он опять пургу метет!
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§ КГСПС
Re: Пожаловаться на работу полиции можно будет общественникам в...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 923
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 13.11.19 - 14:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сталкер:

А может плохому танцору...?
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§ КГСПС
Re: Пожаловаться на работу полиции можно будет общественникам в...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 923
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 13.11.19 - 14:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И кто ж там заседает? От НГ есть кто?
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§ Хозяин
Re: Пожаловаться на работу полиции можно будет общественникам в...
Хозяин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 74
Регистрация: 28.03.16
Отправлено: 13.11.19 - 15:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ИМХО - это ИБД. Есть замечательный роман "Имитатор" Сергея Есина на тему таких вот КСО и подобных инициатив госменеджеров.
А НГ вряд ли в такие советы позовут. Для этого есть провластные госзаказные КН, НК, КТ и Алау с ОТРК, которые будут освещать только то, что им разрешат.
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§ Сталкер
Re: Пожаловаться на работу полиции можно будет общественникам в...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 177
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 13.11.19 - 15:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
КГСПС:
А может плохому танцору...?

Я бы сказал, что дурная голова рукам, или чему там у них не знаю, покоя не даёт))) Ведь полнейшую ахинею несут и "создают" целый орган при органе))) /вспомнил слова Сергея Лаврова на одной зарубежной арабской прессухи.../

Ведь на полном серьёзе несут этот бред, о каком-то реально действенном механизме "обратной связи", не удосуживаются даже уточнением: связи между кем и кем...

Когда нет здорового гражданского общества, тогда нужно собрать возле себя, как правило, для вида псевдо представителей независимого гражданского общества, "общественников", ещё кого-нибудь, этаких кивал, и заявить - вот смотрите, теперь на полицию можно жаловаться сюда, мы настолько демократичны - что сами создаём "орган" для жалоб на самих себя))) Напрямую к тем же "общественникам" и в нужные СМИ обратиться то сверхсложная задача, через КСО и его председателя госпожу Кашарину - куда проще))) На кого рассчитано?

Не-еее, ну реально, сложно удержаться и не откомментировать такую "новость" и этот бред по-настоящему, по достоинству!
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§ КГСПС
Пожаловаться на работу полиции можно будет общественникам в Костанайской области
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 923
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 13.11.19 - 18:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сталкер:
"создают" целый орган при органе)))

Какой-то чернобыльский мутант. :lol:
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§ сайлау курманов
Re: Пожаловаться на работу полиции можно будет общественникам в...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3248
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 14.11.19 - 01:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Этим летом меня с помощником наркоманы поколотили, украли кассовый аппарат и разбили стекло на парадном выходе. Никого не наказали, как с гуся вода, кажись зря едят свои хлеб участковые и вся компания, однако шесть раз заодили с лживыми подростками и на вшивость меня проверяли , то бишь продет пиво молодежи
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§ maxsaf
Пожаловаться на работу полиции можно будет общественникам в Костанайской области
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4059
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 14.11.19 - 01:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
Никого не наказали, как с гуся вода

Их нашли?
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§ denfostr
Пожаловаться на работу полиции можно будет общественникам в Костанайской области
denfostr


(Пользователи)
Сообщений: 108
Регистрация: 26.12.16
Отправлено: 14.11.19 - 02:12
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