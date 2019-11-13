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alex_60
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13.11.19 14:19
alex_60
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13.11.19 14:17
drakon
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13.11.19 13:59
Тот самый
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13.11.19 13:55
Я
Пожаловаться на работу полиции можно будет общественникам в Костанайской области
Yorik: на Баймагамбетова 197, если Для этого существует прокуратура
13.11.19 13:49
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Пожаловаться на работу полиции можно будет общественникам в Костанайской области

13 ноября 2019, 09:13 |  Общество

При департаменте полиции Костанайской области теперь работает консультативно-совещательный орган, в состав которого входят представители общественности и СМИ.

Фото со страницы ДП КО ВКонтакте

Как сообщили "НГ" в департаменте полиции, решения КСО носят рекомендательный характер, представители КСО могут инспектировать работу любого подразделения, проводить приемы граждан, вникать во все проблемные направления работы полиции.

- Это действенный механизм обратной связи, на основе которого принимаются конкретные управленческие решения, - отмечает председатель КСО Елена КАШАРИНА.

Одно из важных направлений в работе КСО – приемы граждан. Первый из них пройдет во фронт-офисе ДП (ул. Баймагамбетова 197, со стороны миграционной полиции) 15 ноября, с 10.00 до 12.00. По вопросам приема можно обратиться по телефону 52-61-92.
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Комментарии к новости
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* abaika95
Re: Пожаловаться на работу полиции можно будет общественникам в...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1613
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 13.11.19 - 10:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//приемы граждан. Первый из них пройдет во фронт-офисе ДП (ул. Баймагамбетова 197, со стороны миграционной полиции) 15 ноября, с 10.00 до 12.00. По вопросам приема можно обратиться по телефону 52-61-92.//


Для всех кто не знал куда обращаться ) идите туда несите свои видео,показывайте рассказывайте) ДП в плане связи с населением впереди планеты всей)
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§ Lex
Re: Пожаловаться на работу полиции можно будет общественникам в...
Lex


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 354
Регистрация: 22.06.15
Отправлено: 13.11.19 - 10:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
ДП в плане связи с населением впереди планеты всей)

не сомневаюсь, особенно некоторые представители на китайских паркетниках, которые по понятиям работают.
Ну теперь то знаем где Абайка трудится )
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§ alex_60
Re: Пожаловаться на работу полиции можно будет общественникам в...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5865
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.11.19 - 11:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Lex:
Ну теперь то знаем где Абайка трудится )


я вот не знаю.
он вроде как многоголовый монстр получается.
одни отправляют его в акимат, другие в кнб,
вы вот- в департамент полиции.
и все говорят- да знаем где он работает.
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§ Yorik
Re: Пожаловаться на работу полиции можно будет общественникам в...
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 765
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 13.11.19 - 11:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Для всех кто не знал куда обращаться ) идите туда несите свои видео,показывайте рассказывайте) ДП в плане связи с населением впереди планеты всей


Чукча не читатель? :lol:
ДП отгородился от граждан заслоном в виде Цитата:
консультативно-совещательного органа

состоящего из Цитата:
представителей общественности и СМИ

Так в чем по вашему тайный смысл нести представителям общественности и СМИ какие-то видео на Баймагамбетова 197, если с таким же успехом их можно залить например на сайт НГ? :lol:
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§ Сталкер
Re: Пожаловаться на работу полиции можно будет общественникам в...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 176
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 13.11.19 - 11:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
и все говорят- да знаем где он работает.

Ну, точно))) Тут только можно предполагать.

А по сути новости, просто один вопрос - зачем собаке пятая нога? Если нужна, то почему не нужна ей же шестая и седьмая?))) Может если нужна пятая, то на четырёх это животное плохо передвигается?)))
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§ Трэвэл
Re: Пожаловаться на работу полиции можно будет общественникам в...
Трэвэл


(Пользователи)
Сообщений: 264
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 13.11.19 - 11:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:
если с таким же успехом их можно залить например на сайт НГ?

А "НГ" потом отправит запрос в ДП, вот и весь тайный смысл.
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* abaika95
Пожаловаться на работу полиции можно будет общественникам в Костанайской области
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1613
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 13.11.19 - 11:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Ну теперь то знаем где Абайка трудится//



Да ну?) Так и знал что в форме и в погонах если ходишь по городу,то кто-нибудь да спалит)



Цитата-//ДП отгородился от граждан заслоном в виде//

Хм,я то думал это для удобства сделано,для людей, для журналистов а это оказывается заслон) ну понятно тогда)


Цитата-//залить например на сайт НГ?//


Ну залить оно явно,легче будет) вот народ и льет....)
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§ Yorik
Пожаловаться на работу полиции можно будет общественникам в Костанайской области
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 765
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 13.11.19 - 11:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
ну понятно тогда

Один из красочных примеров вашего стиля - сказать по существу нечего, аргументов нет, но отметиться-то надо, типа ответил ;-)
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* abaika95
Пожаловаться на работу полиции можно будет общественникам в Костанайской области
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1613
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 13.11.19 - 11:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Один из красочных примеров вашего стиля - сказать по существу нечего, аргументов нет, но отметиться-то надо, типа ответил//



Бессмысленно приводить аргументы человеку зашореному) я думаю если ДПшники начнут бегать по улицам и кричать приходите к нам,обращайтесь,не молчите, вы опять скажите что это заслон,фикция и показуха)
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§ Сталкер
Re: Пожаловаться на работу полиции можно будет общественникам в...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 176
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 13.11.19 - 11:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
для журналистов

Для журналистов есть служба по связям с общественностью и СМИ.
Для обращений граждан - дежурная часть, телефоны доверия, канцелярия, портал электронного правительства и т.д. и т.п.

///"Председатель консультативно-совещательного органа"/// - действующий офицер полиции в этой же силовой структуре, где председательствует в КСО. В этом что-то есть по-казахстанским меркам даже очень оригинальное)))

А пожаловаться на работу полиции "общественникам и СМИ" не проще без некой "прокладки" в виде какого-либо КСО, МСО, ХСО и прочих чёрт знает каких ещё СО? Тем более при ДП есть общественный совет.

Как будто бы чтобы пожаловаться на работу полиции "общественникам в Костанайской области" проще собрать этих общественников при том самом ведомстве, на которое надо жаловаться, и собирать жалобы?))) Кто это всё придумывает и, главное, зачем? :lol: :lol:
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§ Yorik
Пожаловаться на работу полиции можно будет общественникам в Костанайской области
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 765
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 13.11.19 - 11:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Бессмысленно приводить аргументы

Совершенно точно, особенно когда их нет, да? :lol:
А здравый смысл, зараза, упорно пробивается сквозь слои словесной шелухи. Да, непросто вам с ним бороться... ;-)
Дальше - классика, ну вы помните: уж, сковородка, но без меня ;-)
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§ Сталкер
Re: Пожаловаться на работу полиции можно будет общественникам в...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 176
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 13.11.19 - 12:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//- Это действенный механизм обратной связи, на основе которого принимаются конкретные управленческие решения, - отмечает председатель КСО Елена КАШАРИНА//

"Управленческих решений". Не процессуальных решений, а именно организационных. А гражданам оно надо - как там полиция сама собой управляет? Для принятия процессуальных решений по жалобам на полицию - надо обращаться в порядке, установленном законом, к примеру, в суд, в прокуратуру, но никак ни в КСО... Параллельно можно жаловаться и общественникам и в СМИ напрямую - без их сбора при ДП... И с чего она взяла что он действенный? Уже действовал?

Так что создали непонятно что. Граждане будут обращаться - им будут разъяснять: пишите заявление, жалобу на полицию - в канцелярию. Или примут по подведомственности. По-другому быть никак не может - прокуратура взгреет и ещё как взгреет)))) И в итоге нормальный такой КСО будет, правда, никому не нужный)))
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* abaika95
Пожаловаться на работу полиции можно будет общественникам в Костанайской области
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1613
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 13.11.19 - 12:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//здравый смысл, зараза, упорно пробивается сквозь слои словесной шелухи.//

Но шелуха крепче а ваша тем паче) пробиться не получается)



Цитата-//Дальше - классика, ну вы помните: уж, сковородка, но без меня//


Вообще не понял, про что вы?)
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§ Сталкер
Пожаловаться на работу полиции можно будет общественникам в Костанайской области
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 176
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 13.11.19 - 12:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Идея. Создайте ещё КСО не при всём ДП, а при каждом отделе и управлении этого ДП))) Так сказать КСО со "специализациями"))) Так ещё лучше будет демонстрировать связь с общественностью, некую мифическую "обратную связь")))) Двух же маловато будет (первый - это общественный совет).

Хоть убей, не понимаю. Полчаса уже думаю над вопросом, что мне вообще не свойственно))) Какая тут вообще "обратная связь" в этом механизме, если КСО состоит из общественников и СМИ. Обратная связь между кем и кем: ДП и гражданами, обратившимися в КСО, или между ДП и КСО? :lol:

[Исправлено: Сталкер, 13.11.2019 - 12:21]
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§ Я
Пожаловаться на работу полиции можно будет общественникам в Костанайской области
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 62
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 13.11.19 - 13:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:
на Баймагамбетова 197, если

Для этого существует прокуратура
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