При департаменте полиции Костанайской области теперь работает консультативно-совещательный орган, в состав которого входят представители общественности и СМИ.
Фото со страницы ДП КО ВКонтакте
Как сообщили "НГ" в департаменте полиции, решения КСО носят рекомендательный характер, представители КСО могут инспектировать работу любого подразделения, проводить приемы граждан, вникать во все проблемные направления работы полиции.
- Это действенный механизм обратной связи, на основе которого принимаются конкретные управленческие решения, - отмечает председатель КСО Елена КАШАРИНА.
Одно из важных направлений в работе КСО – приемы граждан. Первый из них пройдет во фронт-офисе ДП (ул. Баймагамбетова 197, со стороны миграционной полиции) 15 ноября, с 10.00 до 12.00. По вопросам приема можно обратиться по телефону 52-61-92.
Скользкая дорога. Автобус не смог подняться из лога
drakon: на Рим - тоже... вот это не надо. Италию всю затопило. в Венеции уровень поднялся на 187 см, на площади святого Марка больше метра.
Скользкая дорога. Автобус не смог подняться из лога
КГСПС: Раньше помыл машину при первых заморозках и до весны. Может сговор с местными автомойками похоже на то. помыл в пятницу вечером перед снегом и морозами. красота. сегодня уже не фонтан...
Скользкая дорога. Автобус не смог подняться из лога
alex_60: Как в Москве. Теперь на Вену - равняетесь, на Рим - тоже... :lol: :oops:
Почему для переименования выбрали именно улицу Чекмарева, объяснил автор этого предложения
abaika95: Да и подписи под обращение оставили не местные?) Тоже верно. Поставлено на поток abaika95: Следующая будет Промышленная по логике) Ну да. Индустриальную переименовали,...
Пожаловаться на работу полиции можно будет общественникам в Костанайской области
Yorik: на Баймагамбетова 197, если Для этого существует прокуратура