/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Неисправный светофор починили в Рудном после публикации народной новости на сайте "НГ"		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Неисправный светофор починили в Рудном после публикации народной новости на сайте "НГ"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37235
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.11.19 - 18:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видеокарды с работой неисправного светофора на перекрестке улиц Ленина и Горького сделал пользователь сайта Нурсултан. По его словам, все светофоры на этом перекрестке новые и были установлены в конце лета. Вот только один из светофоров неверно отсчитывал время зеленого сигнала.
Читать новость

§ alex_60
Неисправный светофор починили в Рудном после публикации народной новости на сайте "НГ"
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5878
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.11.19 - 18:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На перекрестке Карбышева Чернышевского. Светофор переключается с красного на желтый-зелёный при цифре 55.с год точно.
Я уже привык.

[Исправлено: alex_60, 13.11.2019 - 18:54]
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 9, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 9
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 112
Пользователей: 0
Всего: 112

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх