Неисправный светофор починили в Рудном после публикации народной новости на сайте "НГ"

Видеозапись работы неисправного светофора на перекрестке улиц Ленина и Горького сделал пользователь сайта Нурсултан. По его словам, все светофоры на этом перекрестке новые и были установлены в конце лета. Вот только один из светофоров неверно отсчитывал время зеленого сигнала.

На видео, присланном мужчиной, в течение 30 секунд светофор показывал цифру "6", затем 3 секунды мигал цифрой "3", а после менял сигнал на желтый.

- Полицейские оперативно отреагировали на замечание мужчины, светофор исправили, - сообщили сегодня, 13 ноября, в пресс-службе ДП Костанайской области. - Спасибо за населению за обратную связь.

Кроме того, в пресс-службе отметили, что пожелания, замечания и вопросы по дорожной безопасности жители области могут присылать на страницу ведомства в соцсетях.