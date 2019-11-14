Форум
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Неисправный светофор починили в Рудном после публикации народной новости на сайте "НГ"

13 ноября 2019, 17:42 |  Государство

Видеозапись работы неисправного светофора на перекрестке улиц Ленина и Горького сделал пользователь сайта Нурсултан. По его словам, все светофоры на этом перекрестке новые и были установлены в конце лета. Вот только один из светофоров неверно отсчитывал время зеленого сигнала.

На видео, присланном мужчиной, в течение 30 секунд светофор показывал цифру "6", затем 3 секунды мигал цифрой "3", а после менял сигнал на желтый.

- Полицейские оперативно отреагировали на замечание мужчины, светофор исправили, - сообщили сегодня, 13 ноября, в пресс-службе ДП Костанайской области. - Спасибо за населению за обратную связь.

Кроме того, в пресс-службе отметили, что пожелания, замечания и вопросы по дорожной безопасности жители области могут присылать на страницу ведомства в соцсетях.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
13.11.19 17:54 По-настоящему зимняя погода установится до конца недели на территории Костанайской области
13.11.19 17:27 Служебное расследование по факту гибели детей в Житикаре начал ДЧС Костанайской области
13.11.19 16:01 Где запретят вырубать деревья в Алматы
13.11.19 15:29 Нож так и не нашли - по делу об убийстве возле магазина «Коктем» допросили криминалиста в суде Костаная
13.11.19 11:53 Не стоит кошмарить граждан - депутаты против проверки денежных переводов
13.11.19 11:30 В Костанайской области прошел мониторинг государственного социального заказа
13.11.19 10:55 Почему для переименования выбрали именно улицу Чекмарева, объяснил автор этого предложения
13.11.19 10:40 Проверки денежных переводов казахстанцев на обсуждении - Досаев
13.11.19 09:26 ХК "Горняк" дважды сыграл на своей площадке с "Иртышом"
13.11.19 09:13 Пожаловаться на работу полиции можно будет общественникам в Костанайской области

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ alex_60
Неисправный светофор починили в Рудном после публикации народной новости на сайте "НГ"
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5878
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.11.19 - 18:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На перекрестке Карбышева Чернышевского. Светофор переключается с красного на желтый-зелёный при цифре 55.с год точно.
Я уже привык.

[Исправлено: alex_60, 13.11.2019 - 18:54]
Профайл




Авторизация

 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
Министерство финансов планирует проверять все денежные переводы казахстанцев по платежным карточкам. Считаете ли вы эту меру необходимой?
Да. Она защитит права потребителей при покупке товаров и услуг по безналу.
Да. Так будут выявлять предпринимателей, уклоняющихся от уплаты налогов.
Нет. Налоговики не смогут контролировать такое огромное количество транзакций.
Нет. В результате значительная часть денежных операций уйдет в теневую сферу.
 
Сейчас на сайте
Гостей: 96
Пользователей: 2
Всего: 98

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх