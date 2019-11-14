Неисправный светофор починили в Рудном после публикации народной новости на сайте "НГ"
Видеозапись работы неисправного светофора на перекрестке улиц Ленина и Горького сделал пользователь сайта Нурсултан. По его словам, все светофоры на этом перекрестке новые и были установлены в конце лета. Вот только один из светофоров неверно отсчитывал время зеленого сигнала.
На видео, присланном мужчиной, в течение 30 секунд светофор показывал цифру "6", затем 3 секунды мигал цифрой "3", а после менял сигнал на желтый.
- Полицейские оперативно отреагировали на замечание мужчины, светофор исправили, - сообщили сегодня, 13 ноября, в пресс-службе ДП Костанайской области. - Спасибо за населению за обратную связь.
Кроме того, в пресс-службе отметили, что пожелания, замечания и вопросы по дорожной безопасности жители области могут присылать на страницу ведомства в соцсетях.
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Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon: подогнали шоколадку. А где коньяк к шоколадке? :lol:
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon: подогнали шоколадку. А где коньяк к шоколадке? :lol:
Тыква мармеладная
Ингредиерты есть все. c.radikal.ru Попробую завтра приготовить. Это совсем легко... :lol: :oops: :-P
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
maxsaf: не гладить, не кормить ) Любимый мною возраст - постбальзаковский... :lol: :oops:
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon: Сказано же - не гладить, не кормить ))