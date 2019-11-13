NG.kz Туман и гололедица прогнозируются на территории Костанайской области в ближайшие два дня



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 00:26 По прогнозам синоптиков, во вторник осадков не ожидается как в Костанае, так и на территории всего региона. В среду местами пройдет снег, возможна низовая метель. Туман и гололедица в эти дни будут осложнять движение транспорта по дорогам области.

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