Туман и гололедица прогнозируются на территории Костанайской области в ближайшие два дня
Елена ПИКЕЛЬНАЯ
По прогнозам синоптиков, во вторник, 12 ноября, осадков не ожидается как в Костанае, так и на территории всего региона. В среду, 13 ноября, местами пройдет снег, возможна низовая метель. Туман и гололедица в эти дни будут осложнять движение транспорта по дорогам области.
- На территории области 12 ноября ночью будет 3-8, местами до 11 градусов мороза, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Раиса МАРКЕВИЧ. - Днем ожидаем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, но местами воздух прогреется до +6°С. В областном центре ночью ожидается от 6 до 8 градусов ниже нуля, а днем 0...-2°С. В среду ночные температуры будут держаться в пределах от 0 до -5°С, но местами столбики термометров могут опуститься до -8°С. Днем прогнозируется температура от нуля до 5 градусов тепла, но местами будет морозно: термометры покажут до -3°С.
Ветер, по прогнозам синоптиков, во вторник будет юго-западный, но в среду поменяет направление на северное, а затем северо-восточное. Скорость его составит 9-14 м/с, во вторник возможны временные усиления до 15-20 м/с.
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Флуд и оффтопик (часть 4)
Оказывается написания кляуз- Это повод для гордости. Вот так.
Ко Дню первого президента - водопровод, ко Дню независимости - газопровод
abaika95: Это вам инсайдеры из КГБ сообщили?) Или лично аким?) Нет. Всё проще. Лично я им сообщил, о чём направил обращения по списку с приложением вступивших в законную силу судебных актов. О...
Флуд и оффтопик (часть 4)
А Купидон то живой? Погоду сообщать?
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ну и читателем конечно. Но после.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit: Очень интереснно читать.) Ты теперь читатель? Ты писателем всегда же был.