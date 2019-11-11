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Туман и гололедица прогнозируются на территории Костанайской области в ближайшие два дня

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

11 ноября 2019, 17:08 |  Общество

По прогнозам синоптиков, во вторник, 12 ноября, осадков не ожидается как в Костанае, так и на территории всего региона. В среду, 13 ноября, местами пройдет снег, возможна низовая метель. Туман и гололедица в эти дни будут осложнять движение транспорта по дорогам области.


- На территории области 12 ноября ночью будет 3-8, местами до 11 градусов мороза, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Раиса МАРКЕВИЧ. - Днем ожидаем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, но местами воздух прогреется до +6°С. В областном центре ночью ожидается от 6 до 8 градусов ниже нуля, а днем 0...-2°С. В среду ночные температуры будут держаться в пределах от 0 до -5°С, но местами столбики термометров могут опуститься до -8°С. Днем прогнозируется температура от нуля до 5 градусов тепла, но местами будет морозно: термометры покажут до -3°С.

Ветер, по прогнозам синоптиков, во вторник будет юго-западный, но в среду поменяет направление на северное, а затем северо-восточное. Скорость его составит 9-14 м/с, во вторник возможны временные усиления до 15-20 м/с.
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Да. Борьба с коррупцией станет хорошим способом получения дохода для казахстанцев.
Да. Гражданскую активность надо поощрять пропорционально нанесенному стране вреду.
Нет. Бороться с коррупцией казахстанцы должны не за деньги, а по зову совести.
Нет. Коррупцию в Казахстане победят только после ужесточения наказания по примеру Китая.
 
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