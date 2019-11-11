Цитата: Сталкер:

Так власть себя сама хвалить должна же, что вот, смотрите, какие мы хорошие, сколько делаем для вас..



а причем тут хвалить. чиновник согласно своим обязанностям доложил

что будет сдано в ближайшее время. газета сообщила .

он что, должен хранить это в тайне?

чтобы потом началась волна, почему скрываете?



Цитата: Сталкер:

Вроде с КПСС ещё это началось))



список уже известен,

КППС,СССР,Путин.

развалили тут все.

построили полуварварское общество, по вашим словам.

и что теперь делать.

в варварское путь? не понял что вы хотели вообще сказать.