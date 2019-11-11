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≡ Ко Дню первого президента - водопровод, ко Дню независимости - газопровод		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Ко Дню первого президента - водопровод, ко Дню независимости - газопровод
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37221
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.11.19 - 17:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Костанайской области запланировали отметить эти даты открытием предприятий, вводом коммуникаций, вручением ключей от квартир. Что именно приурочат к 1-му и 16 декабря, на совещании 11 ноября доложил заместитель акима области Марат ЖУНДУБАЕВ.
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* abaika95
Ко Дню первого президента - водопровод, ко Дню независимости - газопровод
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1573
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 12.11.19 - 10:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//КПСС ещё это началось))) А в исторической ретроспективе - так всегда было в полуварварских обществах...//



То есть по вашему Советский союз строил полуварварское общество?) Хм)



Цитата-//все ринулись поднимать город Туркестан и в будущем планируют сделать этот город не хуже Астаны//


Товарищ буквально недавно от туда приехал,говорит не узнать,стройка на стройке,все аулы в порядок приводят,дороги высший класс, из Туркестана мини Дубай делают) говорит зла нехватает юг поднимают а север когда?......
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§ alex_60
Ко Дню первого президента - водопровод, ко Дню независимости - газопровод
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5830
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.11.19 - 10:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сталкер:
Так власть себя сама хвалить должна же, что вот, смотрите, какие мы хорошие, сколько делаем для вас..


а причем тут хвалить. чиновник согласно своим обязанностям доложил
что будет сдано в ближайшее время. газета сообщила .
он что, должен хранить это в тайне?
чтобы потом началась волна, почему скрываете?

Цитата:
Сталкер:
Вроде с КПСС ещё это началось))


список уже известен,
КППС,СССР,Путин.
развалили тут все.
построили полуварварское общество, по вашим словам.
и что теперь делать.
в варварское путь? не понял что вы хотели вообще сказать.
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* Сталкер
Re: Ко Дню первого президента - водопровод, ко Дню независимости...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 167
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 12.11.19 - 12:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Советский союз строил полуварварское общество?

Не знаю, что он там строил. Но общество то не было свободным. Да даже не хочу вступать в полемику по этому вопросу. Заискивание, лизоблюдство очень хорошо расцвели при КПСС. Сейчас вместо этой КПСС у нас Нур Отан. В этом смысле - те же яйца, только с боку))))
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