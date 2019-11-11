Ко Дню первого президента - водопровод, ко Дню независимости - газопровод

В Костанайской области запланировали отметить эти даты открытием предприятий, вводом коммуникаций - вручением ключей от квартир. Что именно приурочат к 1-му и 16 декабря, на совещании в облакимате сегодня, 11 ноября, доложил заместитель акима области Марат ЖУНДУБАЕВ.

Фото из архива "НГ"



- Празднование Дня первого президента и Дня независимости Республики Казахстан имеют важное общегосударственное значение, - сказал он. - Наша задача - обеспечить комплексный подход и тесную взаимосвязь событий, приуроченных к данным государственным праздникам, плавный переход от одного праздника к другому.

Одно из направлений - уже традиционный ввод и пуск объектов.

22 ноября будут вручены ключи от 20 квартир врачам Костанайского района в селе. Заречное, а также 5 реанимобилей для областной станции скорой медицинской помощи.

В селе Чистый Чандак Федоровского района будет организовано торжественное открытие ФАПа, вновь построенного в рамках государственно-частного партнерства с ТОО «Турар».

Ко Дню первого президента в селах Новоильиновка (район им. Беимбета Майлина), Забеловка (Житикаринский район), Златоуст (Сарыкольский район) и селе Восточное (Аркалык) состоится торжественный ввод водопровода, который, как отметил заместитель акима, обеспечит питьевой водой 5 317 жителей.

Ко Дню независимости в селе Некрасовка Денисовского района будет организован торжественный ввод газопровода, который позволит подключить к магистрали 2 067 человек.

Акимы названных районов получили от областной власти задание «поставить на контроль своевременное завершение работ и ввод в эксплуатацию обозначенных объектов».

К праздничным дням также приурочат чествование лауреатов «Золотой книги молодежи Костанайской области» и церемонию «Триумф», на которую будут приглашены 140 призеров международных, республиканских олимпиад, спортивных соревнований, а также их педагоги и тренеры.