/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Администрация Аракарагайского лесхоза прокомментировала народную новость о вырубке леса		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Администрация Аракарагайского лесхоза прокомментировала народную новость о вырубке леса
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37214
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.11.19 - 15:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
4 ноября в разделе «Народные новости» пользователь сайта под ником lobkovkost разместил свой пост с заголовком «Незаконная вырубка леса «в законе». Автор считает, что в поселке Бозбек Алтынсаринского района под видом санитарной рубки начинается вырубка здоровых сосен.
Читать новость

§ Я
Администрация Аракарагайского лесхоза прокомментировала народную новость о вырубке леса
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 56
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 10.11.19 - 15:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"По толщине ствола я бы оценил их возраст в "
Всё довольно просто : наклонитесь пониже и внимательно начинайте считать количество ярусов кроны, включая отмершие. Первый /самый нижний /ярус появляется на третьем году после прорастания семечки . Затем - ярус в год. Расстояния между ярусами подскажет вам насколько "урожайным " был год. Кстати, диаметр ствола тоже зависит от "урожайности" годов произрастания и не может служить критерием
Опять оставили место для домыслов. Жаль. Все это вам могли объяснить в лесничестве

[Исправлено: Я, 10.11.2019 - 15:20]
Профайл

* drakon
Re: Администрация Аракарагайского лесхоза прокомментировала...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17797
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.11.19 - 16:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Я:
Сложившуюся ситуацию прокомментировал заместитель руководителя ГУ «Аракарагайское учреждение лесного хозяйства» Дмитрий ХАРЧЕНКО

За много лет, Первый Адекватный - ответ... :lol: :oops:
Профайл

§ CrazyBeaver
Re: Администрация Аракарагайского лесхоза прокомментировала...
CrazyBeaver


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 133
Регистрация: 27.06.15
Отправлено: 10.11.19 - 17:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Получал я однажды разрешение на вал леса, не легкая задача я вам скажу. Так еще и контроль идет жесткий, что бы пенек был определенной высоты и не расщепленный. Бездельники всякую фиготень придумывают, выкладывают, нормального работника от дел отвлекают, а Сами за собой убрать не могут в лесу.
Профайл

§ лимон
Re: Администрация Аракарагайского лесхоза прокомментировала...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1136
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 10.11.19 - 19:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну как-бы на фоне вырубок по городу, естественна негативная реакция на вырубки даже санитарные
со мной учился парень с Красного Кордона в 2000-ных, за лето на ВАЗ-2108 на делянках заработал студентом
Профайл

§ Мститель
Администрация Аракарагайского лесхоза прокомментировала народную новость о вырубке леса
Мститель


(Пользователи)
Сообщений: 10
Регистрация: 05.11.19
Отправлено: 10.11.19 - 20:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лучше бы мусор за собой в лесу убирали а не лесников отвлекали от работы. А при рубках учитывается в целом возраст насаждения (130 лет) а не отдельные деревья (90 лет). Биологи)
Профайл

§ Елена Пикельная
Re: Администрация Аракарагайского лесхоза прокомментировала...
Елена Пикельная


(Журналисты)
Сообщений: 299
Регистрация: 29.07.14
Отправлено: 11.11.19 - 09:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Я:
Всё довольно просто : наклонитесь пониже и внимательно начинайте считать количество ярусов кроны, включая отмершие.

Представьте себе, мы знаем, как считать этим способом. Для этого даже образования специального не надо, это знают все. Но и по толщине ствола, с учетом, разумеется, плотности размещения деревьев, тоже можно. И даже быстрее.

Цитата:
Я:
Опять оставили место для домыслов.

Где? Ей богу, подключите к себе вольтметр.))) Что-то не то с напряжением.
Профайл

§ Елена Пикельная
Re: Администрация Аракарагайского лесхоза прокомментировала...
Елена Пикельная


(Журналисты)
Сообщений: 299
Регистрация: 29.07.14
Отправлено: 11.11.19 - 09:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мститель:
Лучше бы мусор за собой в лесу убирали а не лесников отвлекали от работы.

Лично я не оставляю за собой даже обёртки от конфет. А тех, кто бутылки и пакеты в лесу разбрасывает, считаю, пардон быдлом. Такой мусор даже в тайге(!) видеть приходилось. Очень хотелось, чтобы эти гады попали на корм мишке. Я серьёзно.

Цитата:
Мститель:
А при рубках учитывается в целом возраст насаждения (130 лет) а не отдельные деревья (90 лет). Биологи)

Да, биологи. Те самые, которые в биологию по призванию шли, а не лишь бы куда пойти. И дочитайте до конца внимательно, с включением понималки русского языка, разумеется. Тогда поймёте, что спорите просто ради спора.
Профайл

§ Я
Администрация Аракарагайского лесхоза прокомментировала народную новость о вырубке леса
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 56
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 11.11.19 - 10:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Елена Пикельная:
Где?

Вот тут чистейшие домыслы, опровергающие ваши знания методов подсчета и учета
"Лично мне кажется, что не все деревья там были 130-летними. 120-130-летние сосны я видела в Наурзумском заповеднике, видела, каких размеров они достигают. Такого же мнения придерживается и сотрудник музея."
"И дочитайте до конца внимательно, с включением понималки русского языка, разумеется. Тогда поймёте, что спорите просто ради спора."

[Исправлено: Я, 11.11.2019 - 10:26]
Профайл

§ Мститель
Re: Администрация Аракарагайского лесхоза прокомментировала...
Мститель


(Пользователи)
Сообщений: 10
Регистрация: 05.11.19
Отправлено: 11.11.19 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Представьте себе, мы знаем, как считать этим способом. Для этого даже образования специального не надо, это знают все. Но и по толщине ствола, с учетом, разумеется, плотности размещения деревьев, тоже можно. И даже быстрее.
При этом способе вы сможете посчитать только запас растущего леса на корню. Но ни как не возраст насаждения)))
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 26, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 24
Зарегистрированные пользователи: drakon, Козлов я

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 129
Пользователей: 4
Всего: 133

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх