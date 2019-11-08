abaika95:

Нет представьте себе не знаю) даже гаишники всегда попадались честные,взятки не брали но за штраф платил хорошие суммы)

abaika95:

усиленно карпели над знанием откуда же у нас Дракон???

abaika95:

Вы по моему переоцениваете значимость этого форума