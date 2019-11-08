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abaika95:
Нет представьте себе не знаю) даже гаишники всегда попадались честные,взятки не брали но за штраф платил хорошие суммы)
Именно для этого мы здесь - рассказать вам об этом, раскрыть глаза так сказать ))
Я то точно знаю, как работает современная система госзакупок, я ее застал еще в дотендерные времена ))
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abaika95:
усиленно карпели над знанием откуда же у нас Дракон???
Ну вот, напали на самого безобидного ))
Цитата:
abaika95:
Вы по моему переоцениваете значимость этого форума
А чем соцсети лучше? Там у многих реальные аккаунты с реальными именами - особо не порубишь правду-матку ))