Кушмурунец23 "Требовали 30 млн тенге" - двух чиновников из Аулиекольского района рекомендовал уволить Совет по этике #59





(Полноправные пользователи) Сообщений: 317

Регистрация: 18.05.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:24 В начале 80-х примерно 8км на север от Кушмуруна ЧелябинскУголь приступили к разработке угольного разреза.

За несколько лет были подведены железнодорожные полотна, построены огромные боксы для современной техники, административные и промышленные здания. В Кушмуруне были с помощью разреза Приозерный асфальтированы главные улицы пгт Кушмурун. Через несколько лет, добыча угля достигала свыше одного миллиона тонн угля.

Но, в 1991 году мы стали независимыми и в 1994 году разрез Приозерный полностью перешел под управление Республики Казахстан.

Но, что то пошло не так и буквально "за копейки" разрез прихватизируют и выкупает бывший аким Костаная по фамилии Корнев. Утверждают, что он сам выставлял на торги и сам эти торги прихватизировал. Очень много обещал, но не получилось и поэтому успешно продал за "очень хорошие деньги".

В общем последние лет 20 всякие хозяева пытались найти покупателей бурого угля, но к сожалению оказалось, что ни кому наш уголь не нужен. В этом убедились уважаемые НГ, которые пытались помочь найти покупателей, но... При этом, еще с самого начала наш уголь планировали для Троицкой ТЭС и для нескольких ТЭС которые были запланированы построить на территории Костанайской области и рядом с п.Кушмурун.

Пропуская все перепетии 2000 - 2010 гг,

В 2014 году экспертная организация, НГ публиковали, заявили что наш уголь пригоден только для ТЭС, и что возможна экологическая катастрофа при кое каких иных обстоятельств его использования.

Т.е. без ТЭС как бы и никаких разрезов. Но в 2014 году на юге от п.Кушмуруен, примерно в 3 км от Кумуруна стали разрабатывать еще один разрез. Это при том, что разрез Приозерный не мог найти покупателей.

В 2017 году уже новым разрезом и акимом Аримедом было заявлено, что что освоены более 1 миллиарда тенге из 200. Архимед утверждал, что 2018, 2019 год будет добываться свыше 200 000 тонн в год и в 2021 свыше 1,6 миллиона тонн. Это было в 2017 году.

В 2019 году, летом "успешно" было закончено существование разреза "Приозерный" Разобрали и продали все здания, оборудования, техника. Затоплен сам разрез. Еще остались часть железнодорожного полотна и одна постройка. Также были прекращены вскрышные работы на разрезе, что на юге рядом с Кушмурун. Ныне работают несколько человек откачивают воду и несколько охранников, также представителей администрации разреза.

Обещали рабочие места и налоги в бюджет района, возможно Аулиеколю что то и перепало, но для Кушмуруна ни чего не перепало, только перепаханная территория и насыпи. Т.е. печальная история такая же как и с разрезом Приозерный. И ладно бы, бывает, но нет!

В сентябре 2019 года проводят слушания и оказывается с 2020 года у нас появится еще один угольный разрез. На этот еще одна из Казахстанских энергетических компаний будет проводить вскрышные работы по дальнейшей добыче бурого угля. И при этом обещают уже более 5 миллиардов тонн угля в год.

Были заявлены несколько сот миллиардов тенге на все это.

Начиная с Кулагина и заканчивая Архимедом были помпезно заявлены множество инвесторов строительства ТЭС.

Арабы, турки, китайцы. Кого только не было, но кроме понтов и многочисленных отвалов породы рядом с водоемами близ п.Кушмурун, более пока ничего.

Последние события, начиная с весны 2017 как то очень скромно не афишируются. Начиная с полного закрытия разреза Приозерный в этом году (зачищали разрез Приозерный очень скромно в тишине) и заканчивая событиями и нынешними "успехами" угольных разрезов близ п.Кушмурун.

Миллиарды средств, сотни миллиардов...

Зачем? Для кого? Чтобы срубить деньги потом заявить, что нет потребителей этого угля?

Где то было заявлено о 500 рабочих мест, где они? А может это планы на 2030 или как и строительство подвесной дороги в Нур Султане вскоре признают ошибочным?

Тут можно посмотреть видео про наш разрез: https://youtu.be/onhWQXuXGkI