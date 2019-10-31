"Требовали 30 млн тенге" - двух чиновников из Аулиекольского района рекомендовал уволить Совет по этике
Я робот
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Сообщений: 37134
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.10.19 - 18:14
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abaika95: вот и с домом ребенка вы суть уловили а я картинку
Картинку Вы уловили после хорошей работы Сергея Петренко и статьи в "ХД", после чего у многих тогда на место всё встало. Мой лишь комментарий был тогда такой: есть ли в этом государстве хоть одна сфера, где всё нормально?! И всё - больше я ничего не написал. Если такие вбросы и ложная информация по детскому дому была - ну явно, в этой сфере не всё нормально. Кого-либо я не обвинял. Лишь шокировался тогда самому материалу. Так что не надо утрировать
Я, кстати, тоже этой темой после тех первых негативных публикаций занялся. И плотно также пообщался с Управлением здравоохранения области, получил все необходимые и запрошенные документы и, думаю, имею более полную картинку по этому вопросу)))
abaika95: а не ной где-то в сети где тебя никто не слышит
Ой ли! Не всегда. Меня в сети ещё как слышат)))) Даже появилась такая возможность - общаться в личке с руководителями некоторых городских госучреждений и т.д. и т.п., так сказать в режиме онлайн проблемы обсуждать - что-то публикую, сразу пишут, ситуацию кто-то комментирует, что-то объясняют. Так что смотря где в сети, и смотря как!))) Тут, главное, правильно площадку организовать в той же сети)))
Цитата-//Картинку Вы уловили после хорошей работы Сергея Петренко и статьи в "ХД//
Вы сейчас утверждаете или предполагаете?)
Не торопитесь)
Первыми новость НГ запостили вроде и первый же коммент мой о том что как-то всё подозрительно странно на видео) нестыковок куча) материалы Сергея Петренко вышли позже) так что не суди по первым кадрам и отрывкам для меня теперь как догма)) мало ли)
Цитата-//Так что смотря где в сети, и смотря как!))) Тут, главное, правильно площадку организовать в той же сети)))//
Ну и хорошо же) когда есть взаимопонимание между властью и гражданами с активной позицией) на Кушмурунца не реагируют значит в чем-то не получается у него) вот и советую чтоб время нетратить сразу объявить себя собкором НГ) потомучто НГ это бренд на него уже нельзя не обратить внимание)
abaika95: не суди по первым кадрам и отрывкам для меня теперь как догма)) мало ли)
Ну с этим точно спорить не буду.
После публикации материала С.Петренко в "ХД" по дому ребёнка я имел в виду, в первую очередь, СМИ, которые сначала растиражировали этот вброс, а потом занялись проверкой и собственными репортажами. До этого материала подавляющее большинство поверило партии жуликов. Если лично Вы ей сразу не поверили - просто замечательно.
Но, кстати, официально - главврача там уволили, а руководителю УЗАКО врубили выговор. Так что официально - все неправы. Партия всё-равно права. Нарушения все были))) ///Далеко что-то мы ушли от темы. Ибо опять Вы про детский дом напомнили и преподнесли себя первым разоблачителем нур-отановской лжи///
Цитата-//Партия всё-равно права. Нарушения все были))) ///Далеко что-то мы ушли от темы. Ибо опять Вы про детский дом напомнили и преподнесли себя первым разоблачителем нур-отановской лжи/////
А у меня от этого и кипит) все вот считают Абайка "гавкает" за власть но момент с домом ребенка упускают всегда, это ли не лицемерие?) Где вы были все? Где ваши ваши великие комменты ? Чеж тогда не возмущались? столичные партийцы мягко говоря зас***и нашу область получается) а все и рады) ну вот теперь не обижайтесь (не к вам Сталкер лично обращено) что каждый может приехать и что-нибудь у нас за***ть и от этого пострадают люди) дальше ходите обвиняйте всех в нурлыкунстве если разбираться лень и ярлыки вешать удобно)
Мне кажется мы немного отошли от главного в этой статье. А главное, по моему, даже не эти "залетевшие" замы акима Аулиекольского района. Кстати из главных руководящих попали под раздачу Совета по этике три штуки из четырех. Т.е. вся верхушка власти Аулиекольского района Один хранил в своем сейфе "заначку" своего шефа Кисиква Другой, якобы по просьбе того же его шефа, просил "богатеев" перечислить "немного" средств одному из фондов, руководимого известной журналисткой А.Сергазиновой Третий зам акима тоже рассылал письма.. Три штуки, и еще один аким Аулиекольского района. Ведь это главные представители власти Аулиекольского района! Нормально? Это много или мало? Вроде там всего по штату 5 чиновников вместе с акимом, из них 4 ро оказались... А теперь главное: сумма в 30 миллионов. А сколько у нас районов? Или эта "честь" помочь фонду выпала только Аулиекольцам? Масштабы, однако! А в Кушмуруне "растворились" три квартала столбы освещения, это максимум 2 миллиона.
Ну обсуждать что-либо и решать относительно действий - это же не ВЗАИМОпонимание. По принципиальным то вопросам никакого взаимопонимания нет и быть не может. Там я писал о текущих каких-либо моментах, особо не значимых. Вот они да - обсуждаются, порой решаются, а когда вопрос серьёзнее - всё, пропадает и последнее понимание))) А вообще - там мы говорили о том, насколько неэффективно в сетях и т.д. и т.п.
Кушмурунец23: А сколько у нас районов? Или эта "честь" помочь фонду выпала только Аулиекольцам? Масштабы, однако!
Что-то подсказывает, что разнарядка пришла всем районам и городам области, а не только в Аулиеколь... Кому-то больше, кому-то меньше, но "подарок" областному центру должны сделать всё-таки все, а не самый "жировой" Аулиекольский. А Вы всё со своими столбами))) Мелочевкой, оно тем и неинтересно им, что масштабов нет))) Где Аулиеколь - и где Сергазинова?!)))
В начале 80-х примерно 8км на север от Кушмуруна ЧелябинскУголь приступили к разработке угольного разреза. За несколько лет были подведены железнодорожные полотна, построены огромные боксы для современной техники, административные и промышленные здания. В Кушмуруне были с помощью разреза Приозерный асфальтированы главные улицы пгт Кушмурун. Через несколько лет, добыча угля достигала свыше одного миллиона тонн угля. Но, в 1991 году мы стали независимыми и в 1994 году разрез Приозерный полностью перешел под управление Республики Казахстан. Но, что то пошло не так и буквально "за копейки" разрез прихватизируют и выкупает бывший аким Костаная по фамилии Корнев. Утверждают, что он сам выставлял на торги и сам эти торги прихватизировал. Очень много обещал, но не получилось и поэтому успешно продал за "очень хорошие деньги". В общем последние лет 20 всякие хозяева пытались найти покупателей бурого угля, но к сожалению оказалось, что ни кому наш уголь не нужен. В этом убедились уважаемые НГ, которые пытались помочь найти покупателей, но... При этом, еще с самого начала наш уголь планировали для Троицкой ТЭС и для нескольких ТЭС которые были запланированы построить на территории Костанайской области и рядом с п.Кушмурун. Пропуская все перепетии 2000 - 2010 гг, В 2014 году экспертная организация, НГ публиковали, заявили что наш уголь пригоден только для ТЭС, и что возможна экологическая катастрофа при кое каких иных обстоятельств его использования. Т.е. без ТЭС как бы и никаких разрезов. Но в 2014 году на юге от п.Кушмуруен, примерно в 3 км от Кумуруна стали разрабатывать еще один разрез. Это при том, что разрез Приозерный не мог найти покупателей. В 2017 году уже новым разрезом и акимом Аримедом было заявлено, что что освоены более 1 миллиарда тенге из 200. Архимед утверждал, что 2018, 2019 год будет добываться свыше 200 000 тонн в год и в 2021 свыше 1,6 миллиона тонн. Это было в 2017 году. В 2019 году, летом "успешно" было закончено существование разреза "Приозерный" Разобрали и продали все здания, оборудования, техника. Затоплен сам разрез. Еще остались часть железнодорожного полотна и одна постройка. Также были прекращены вскрышные работы на разрезе, что на юге рядом с Кушмурун. Ныне работают несколько человек откачивают воду и несколько охранников, также представителей администрации разреза. Обещали рабочие места и налоги в бюджет района, возможно Аулиеколю что то и перепало, но для Кушмуруна ни чего не перепало, только перепаханная территория и насыпи. Т.е. печальная история такая же как и с разрезом Приозерный. И ладно бы, бывает, но нет! В сентябре 2019 года проводят слушания и оказывается с 2020 года у нас появится еще один угольный разрез. На этот еще одна из Казахстанских энергетических компаний будет проводить вскрышные работы по дальнейшей добыче бурого угля. И при этом обещают уже более 5 миллиардов тонн угля в год. Были заявлены несколько сот миллиардов тенге на все это. Начиная с Кулагина и заканчивая Архимедом были помпезно заявлены множество инвесторов строительства ТЭС. Арабы, турки, китайцы. Кого только не было, но кроме понтов и многочисленных отвалов породы рядом с водоемами близ п.Кушмурун, более пока ничего. Последние события, начиная с весны 2017 как то очень скромно не афишируются. Начиная с полного закрытия разреза Приозерный в этом году (зачищали разрез Приозерный очень скромно в тишине) и заканчивая событиями и нынешними "успехами" угольных разрезов близ п.Кушмурун. Миллиарды средств, сотни миллиардов... Зачем? Для кого? Чтобы срубить деньги потом заявить, что нет потребителей этого угля? Где то было заявлено о 500 рабочих мест, где они? А может это планы на 2030 или как и строительство подвесной дороги в Нур Султане вскоре признают ошибочным? Тут можно посмотреть видео про наш разрез: https://youtu.be/onhWQXuXGkI
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