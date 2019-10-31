"Требовали 30 млн тенге" - двух чиновников из Аулиекольского района рекомендовал уволить Совет по этике

Дисциплинарные дела в отношении заместителя акима Аулиекольского района Асета АЙСИНА и руководителя аппарата акима этого же района Ибрагима БЕКМУХАМЕДОВА рассмотрел сегодня, 31 октября, Совет по этике департамента по делам госслужбы и противодействию коррупции Костанайской области.

- Айсин рассылал письма на фирменных бланках акимата района в адрес предпринимателей с требованием перечислить деньги в общественный фонд "Suiіkti Qostanai" для ремонта фасада дома по пр. Абая в Костанае, - доложил следователь по особо важным делам департамента антикоррупционной службы по Костанайской области Кайрат ЖУСУПОВ. - Письма были направлены 16-ти главам крестьянских хозяйств с указанием разных сумм. Общая сумма составила 30 млн тенге. Директор фонд Александра Сергазинова пояснила, что никогда не давала таких указаний. Рассылая письма, Айсин их исходящие номера не регистрировал, как это положено.

Сам Асет Айсин пояснил - рассылая письма, он не понимал, что совершает что-то противоправное.

- В письмах мы просто указывали расчетный счет фонда, - сказал заместитель акима. - Призыв был от фонда помочь с ремонтами фасадов в честь 140-летия областного центра.

На вопрос, почему не регистрировал исходящие номера, чиновник ответил, что это вышло случайно и "это единичный случай".

- Это было хорошее начинание фонда "Suiіkti Qostanai" - привести дома в порядок в честь юбилея города, - сказал член Совета по этике Марат АБЕНОВ. - От фонда было обращение к бизнесу помочь оказать спонсорскую помощь. Зачем было проявлять чрезмерное усердие и еще от себя рассылать письма?

В ходе обсуждения выяснилось, что у Айсина есть непогашенное дисциплинарное взыскание, поэтому Совет по этике рекомендовал его уволить.

Дисциплинарное дело руководителя аппарата районного акима было связано с уголовным делом экс-акима Аулиекольского района Асхата Кисикова. В сейфе, стоящем в кабинете Ибрагима Бекмухамедова, хранились 1,285 млн тенге и $600. По словам Бекмухамедова, деньги передал ему Кисиков, сообщив, что это его личные средства.

- Бекмухамедов взял 300 000 тенге у директора районного ТОО "Антрациткост" для покупки юрты, что встречать делегации из области, - пояснил следователь Жусупов. - Еще 400 000 тенге взял у директора ТОО "Инспект" для оформления убранства юрты.

Бекмухамедов отвечал, что брал эти деньги в долг по просьбе Кисикова.

- Вы не должны были допускать личной преданности акиму, - отметил председатель Совета по этике, руководитель департамента по делам госслужбы Салауат МУКСИМОВ. - Это дело должно послужить уроком для всех госслужащих.

Бекмухамедова также рекомендовали уволить.

Ранее Совет по этике рассмотрел дело еще одного заместителя акима Аулиекольского района - Дидара Тлеубаева, который отправлял аналогичные письма предпринимателям. Тогда члены Совета по этике рекомендовали перевести Тлеубаева на другую, более низкую должность, а если таковых не будет, предупредить о неполном служебном соответствии.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ