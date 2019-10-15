За требования к предпринимателям перечислить деньги на облицовку домов в Костанае накажут замакима района

Дисциплинарное дело заместителя акима Аулиекольского района Дидара ТЛЕУБАЕВА Совет по этике департамента по делам госслужбы Костанайской области рассмотрел сегодня, 15 октября.

На заседании обсудили последствия завершившегося в июле 2019 года досудебного расследование по делу акима Аулиекольского района Асхата Кисикова. 12 августа Кисиков был признан виновным в получении взятки в размере 7 млн тенге от руководителя строительной фирмы «Гренада» Анатолия Громченко. Но в ходе расследование следствие установило и другие факты нарушения закона.

- Следует отметить, что в нашей области имеют место факты, когда государственные чиновники в целях личной наживы путают свои карманы с государственными, занимаются откровенными поборами с предпринимателей и всячески создают препятствия для развития бизнеса, - доложил Совету по этике следователь по особо важным делам следственного управления департамента Агентства по противодействию коррупции по Костанайской области Кайрат ЖУСУПОВ. - Заместители акима Аулиекольского района Асет Айсин, Мейрамхан Беисенов и Дидар Тлеубаев грубо нарушили свои полномочия: по поручению акима района Кисикова составили списки из 16 сельхозпроизводителей с указанием размеров денежных сумм для каждого хозяйства, всего на общую сумму 30 млн тенге. После этого они направили письма за своей подписью в указанные хозяйства о необходимости оказания помощи костанайскому фонду. А чтобы скрыть этот факт, все письма не были зарегистрированы в официальном документообороте.

Речь идет об общественном фонде "Suiіkti Qostanai", зарегистрированном 6 мая 2019 года. Основная цель фонда - участие в реализации планов социально-экономического развития Костаная, организация работ по его благоустройству. 13 мая в рамках проекта "Процветай, Костанай!" фонд и отдел ЖКХ акимата Костаная заключили меморандум на оплату ремонта фасадов многоэтажных домов в областном центре. С указанного времени фонд рассылал письма предпринимателям области с просьбой о помощи.

Как сообщил Кайрат Жусупов, заместители акима Аулиекольского района "необоснованно требовали с крестьянских хозяйств своевременно и в полном объёме перечислить эти средства" общественному фонду.

- Предприниматели, находясь в зависимости, были вынуждены подчиниться, - отметил следователь. - Более того, из показаний Беисенова следует, что по заключённому договору государственной закупки подрядчиком строительства школы на 320 мест в селе Аманкарагай стало ТОО "Алюминьстрой". 25 июля 2019 года он по поручению Кисикова самолично подготовил, подписал письмо о необходимости перечислить 10 млн тенге в фонд "Suiіkti Qostanai" и в тот же день вручил его. Указание было исполнено, хотя эта подрядная организация не была раньше указана в списках.

Жусупов пояснил, что, согласно показаниям учредителя ОФ "Suiіkti Qostanai" Александры Сергазиновой, руководство фонда никогда не обращалось за помощью к должностным лицам в Костанайской области.

Заместитель акима Аулиекольского района Дидар Тлеубаев сообщил Совету по этике, что выполнял устное поручение Асхата Кисикова.

- Я осознаю ошибочность своих действий, - сказал он. - Да, я должен был уведомить своего начальника, что это поручение незаконное. Может быть, по неопытности я этого не сделал. Я считал, что это социальная ответственность для помощи Костанаю. На этом месте мог быть любой другой фонд.

Член Совета по этике, руководитель департамента по противодействию коррупции по Костанайской области Куаныш БЕКБАСОВ предложил понизить в должности или уволить Дидара Тлеубаева, так как он может воздействовать на тех предпринимателей, которые отказались перечислять деньги в фонд.

- Эти предприниматели теперь будут ходить в страхе, что не сегодня так завтра к ним могут постучаться в дверь или они не получат субсидию, - обосновал свое предложение Бекбасов. - Я не думаю, что Тлеубаев должен оставаться в том же районе. Может быть, стоит перевести его на другую должность. Но если не принимать самые жёсткие меры, то мы дадим возможность другим делать то же самое, придадим этим действиям законный статус. Хотя я понимаю, что это делалось из благих целей - помочь к юбилею Костаная.

Члены Совета по этике посовещались и единогласно проголосовали за следующее решение: перевести Тлеубаева на другую, более низкую должность, а если таковых не будет, предупредить о неполном служебном соответствии.

Дисциплинарные дела остальных составителей списка Совет по этике рассмотрит отдельно: Асет Айсин сейчас в отпуске, а руководитель аппарата акима Аулиекольского района Ибрагим Бекмухамедов - на больничном. Избежит разбирательства только Мейрамхан Беисенов - он уволился по собственному желанию.

Читайте также:

«Поджечь можно и кирпич!» - ситуацию с возгоранием облицовочной фасадной плитки прокомментировали в акимате Костаная

Возможность своей отставки из-за осужденного за взятку акима района прокомментировал аким Костанайской области