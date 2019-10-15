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yudjin
За требования к предпринимателям перечислить деньги на облицовку домов в Костанае накажут замакима района
Сабыр: Я думал что с приходом Архимеда поменялась система,а ннннет. Как раз таки методы "добровольного" спонсирования вошли в систему... на гранитные вазоны, на фасады, на батыров и...
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За требования к предпринимателям перечислить деньги на облицовку домов в Костанае накажут замакима района

Георгий ГОВОРОВ

15 октября 2019, 16:57 |  Государство

Дисциплинарное дело заместителя акима Аулиекольского района Дидара ТЛЕУБАЕВА Совет по этике департамента по делам госслужбы Костанайской области рассмотрел сегодня, 15 октября.

На заседании обсудили последствия завершившегося в июле 2019 года досудебного расследование по делу акима Аулиекольского района Асхата Кисикова. 12 августа Кисиков был признан виновным в получении взятки в размере 7 млн тенге от руководителя строительной фирмы «Гренада» Анатолия Громченко. Но в ходе расследование следствие установило и другие факты нарушения закона.

- Следует отметить, что в нашей области имеют место факты, когда государственные чиновники в целях личной наживы путают свои карманы с государственными, занимаются откровенными поборами с предпринимателей и всячески создают препятствия для развития бизнеса, - доложил Совету по этике следователь по особо важным делам следственного управления департамента Агентства по противодействию коррупции по Костанайской области Кайрат ЖУСУПОВ. - Заместители акима Аулиекольского района Асет Айсин, Мейрамхан Беисенов и Дидар Тлеубаев грубо нарушили свои полномочия: по поручению акима района Кисикова составили списки из 16 сельхозпроизводителей с указанием размеров денежных сумм для каждого хозяйства, всего на общую сумму 30 млн тенге. После этого они направили письма за своей подписью в указанные хозяйства о необходимости оказания помощи костанайскому фонду. А чтобы скрыть этот факт, все письма не были зарегистрированы в официальном документообороте.

 

Речь идет об общественном фонде "Suiіkti Qostanai", зарегистрированном 6 мая 2019 года. Основная цель фонда - участие в реализации планов социально-экономического развития Костаная, организация работ по его благоустройству. 13 мая в рамках проекта "Процветай, Костанай!" фонд и отдел ЖКХ акимата Костаная заключили меморандум на оплату ремонта фасадов многоэтажных домов в областном центре. С указанного времени фонд рассылал письма предпринимателям области с просьбой о помощи.

Как сообщил Кайрат Жусупов, заместители акима Аулиекольского района "необоснованно требовали с крестьянских хозяйств своевременно и в полном объёме перечислить эти средства" общественному фонду.

- Предприниматели, находясь в зависимости, были вынуждены подчиниться, - отметил следователь. - Более того, из показаний Беисенова следует, что по заключённому договору государственной закупки подрядчиком строительства школы на 320 мест в селе Аманкарагай стало ТОО "Алюминьстрой". 25 июля 2019 года он по поручению Кисикова самолично подготовил, подписал письмо о необходимости перечислить 10 млн тенге в фонд "Suiіkti Qostanai" и в тот же день вручил его. Указание было исполнено, хотя эта подрядная организация не была раньше указана в списках.

Жусупов пояснил, что, согласно показаниям учредителя ОФ "Suiіkti Qostanai" Александры Сергазиновой, руководство фонда никогда не обращалось за помощью к должностным лицам в Костанайской области.

Заместитель акима Аулиекольского района Дидар Тлеубаев сообщил Совету по этике, что выполнял устное поручение Асхата Кисикова.

- Я осознаю ошибочность своих действий, - сказал он. - Да, я должен был уведомить своего начальника, что это поручение незаконное. Может быть, по неопытности я этого не сделал. Я считал, что это социальная ответственность для помощи Костанаю. На этом месте мог быть любой другой фонд.

Член Совета по этике, руководитель департамента по противодействию коррупции по Костанайской области Куаныш БЕКБАСОВ предложил понизить в должности или уволить Дидара Тлеубаева, так как он может воздействовать на тех предпринимателей, которые отказались перечислять деньги в фонд.

- Эти предприниматели теперь будут ходить в страхе, что не сегодня так завтра к ним могут постучаться в дверь или они не получат субсидию, - обосновал свое предложение Бекбасов. - Я не думаю, что Тлеубаев должен оставаться в том же районе. Может быть, стоит перевести его на другую должность. Но если не принимать самые жёсткие меры, то мы дадим возможность другим делать то же самое, придадим этим действиям законный статус. Хотя я понимаю, что это делалось из благих целей - помочь к юбилею Костаная.

Члены Совета по этике посовещались и единогласно проголосовали за следующее решение: перевести Тлеубаева на другую, более низкую должность, а если таковых не будет, предупредить о неполном служебном соответствии.

Дисциплинарные дела остальных составителей списка Совет по этике рассмотрит отдельно: Асет Айсин сейчас в отпуске, а руководитель аппарата акима Аулиекольского района Ибрагим Бекмухамедов - на больничном. Избежит разбирательства только Мейрамхан Беисенов - он уволился по собственному желанию.

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* yudjin
Re: За требования к предпринимателям перечислить деньги на...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6150
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 15.10.19 - 17:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ух ты, какие интересные подробности всплывают про очередной фонд на благоустройство.
Сразу было понятно, что нынче бизнес, тем более аграрии в неурожайный засушливый год, не настолько процветают, чтобы добровольно жертвовать миллионы на показуху сомнительной пожарной безопасности... А оказывается всё как всегда... условно "добровольные" взносы как средство дружбы с чиновниками.
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§ Victor Yang
За требования к предпринимателям перечислить деньги на облицовку домов в Костанае накажут замакима района
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12023
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 15.10.19 - 17:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот тебе, бабушка, и сюйикти Костанай. Отсюда и понятно применение дешёвого пожароопасного материала. Мне тогда ещё подозрительными показались слова директора что все его друзья решили скинуться на нужды города на специальный счёт.

[Исправлено: Victor Yang, 15.10.2019 - 18:03]
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§ Сталкер
Re: За требования к предпринимателям перечислить деньги на...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 62
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 15.10.19 - 18:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, в таком случае только аулиекольские чиновники что ли решили проявить рвение в поборах с предпринимателей в этот фонд? А другие районы и города области в стороне остались? Конечно, это мало похоже на правду.
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§ Сталкер
Re: За требования к предпринимателям перечислить деньги на...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 62
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 15.10.19 - 18:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот так на деле выглядит "профилактика борьбы с коррупцией", что не совсем и понятно: профилактика борьбы или профилактика коррупции всё таки? Они же сами именуют эту деятельность "профилактикой борьбы", так и пишут в официальных документах...
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§ Серый волк
Re: За требования к предпринимателям перечислить деньги на...
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10709
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 15.10.19 - 18:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Казалось бы вот они Айболиты!
Решили пятиэтажки подлечить пластмассовыми фасадами.
Правда исключительно по пути Нурсултанских кортежей какимату.

Типа фасадик не болей! :lol:

А оказалось обыкновенные Бармалеи! :lol:

По которым фасад тюрьмы рыдает. :lol:

Цитата:
Victor Yang: Вот тебе, бабушка, и сюйикти Костанай. Отсюда и понятно применение дешёвого пожароопасного материала. Мне тогда ещё подозрительными показались

Вай! Нумерковые будут твоей новой премудростью недовольны! :lol: :lol:
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* abaika95
За требования к предпринимателям перечислить деньги на облицовку домов в Костанае накажут замакима района
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 883
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 15.10.19 - 18:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// Жусупов пояснил, что, согласно показаниям учредителя ОФ "Suiіkti Qostanai" Александры Сергазиновой, руководство фонда никогда не обращалось за помощью к должностным лицам в Костанайской области//

Об чем разговор тогда?) К чему фонд приплетать?)

О сейчас откроется комментарий платного Российского комментатора,ну ничего путного от него не жду)

[Исправлено: abaika95, 15.10.2019 - 18:39]
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§ Сталкер
Re: За требования к предпринимателям перечислить деньги на...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 62
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 15.10.19 - 18:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Об чем разговор тогда?)

"Многое можно сказать, ни всему же нужно верить" (М.А.Булгаков)
Как будто бы может быть такое, что руководство этого фонда заявит - да, для нашего фонда чиновники акиматов области собирали или собирают с предпринимателей средства! Или: а если не начнут собирать, мы их польём хорошо в СМ И типа "Наш Костанай" или "Тобол Инфо".
Они ничего другого и не скажут, кроме как ничего не знали и не знаем, для помощи не обращались. И, по-Вашему, раз они не заявили, что "при делах" - то и упомянуть их не стоит. Иначе: да, мы под благовидным предлогом доим бизнес. Странно однако, ведь самого факта достаточно "для приплетания" сомнительного фонда, если в него собирают средства при помощи чиновников акимата...
А так, изначально же было понятно, что по масштабам своей деятельности этот фонд около акиматовский! И по этой причине не особо уж и общественный)))
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§ Серый волк
За требования к предпринимателям перечислить деньги на облицовку домов в Костанае накажут замакима района
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10709
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 15.10.19 - 19:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
О сейчас откроется комментарий

Товарищи модераторы!
Проверяйте подольше!
Каждая минута вашей проверки не даёт им уйти домой с работы!
:lol: Цитата:
abaika95:
платного

:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Цитата:
abaika95:
комментарий... Российского комментатора

Удиветельное дело, им Орфографический словарь купили!
КоММентарий, РоССийскоо, коММентратора... :lol: :lol:
Осталось только правила выучить.
Что с заглавной пИсать, а что просто так :lol:
И клавиатуру купить с исправным пробелом.
Но это теперь наверное госзакупок до НГ ждать!
Фонд сюйикти Костанай не сможет, наверное. :-)

:lol:
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* сайлау курманов
Re: За требования к предпринимателям перечислить деньги на...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3213
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 15.10.19 - 19:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Есть предположение, нынешняя чиновничья братва, это те самые рэкетиры из девяностых, которые иногда вспоминают о лихих девяностых и надеются на авось, вдруг прокатит
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* abaika95
За требования к предпринимателям перечислить деньги на облицовку домов в Костанае накажут замакима района
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 883
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 15.10.19 - 19:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//по этой причине не особо уж и общественный)//

Цитата-// Многое можно сказать, ни всему же нужно верить" (М.А.Булгаков)//

Абы да кабы,авось небось) а почему нам не поверить г-е Сергазиновой?) наговорить всякого моно и нуно (как выражается один форумчанин из зоопарка) и тем более г-а Сергазинова журналист очень высокого профессионализма) и сама наверно ответит,есть она на форуме? (Ну не может не быть)

О сейчас ещё один коммент комментатора из России откроется,там наверно по матушке меня кроют) и ярлыки вешают)

[Исправлено: abaika95, 15.10.2019 - 19:42]
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§ Сабыр
Re: За требования к предпринимателям перечислить деньги на...
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 252
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 15.10.19 - 19:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какой низко сортный цирк.. Я думал что с приходом Архимеда поменялась система,а ннннет. А крайним сделали этого замчика. Кошмар что творится в этой стране.
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* abaika95
За требования к предпринимателям перечислить деньги на облицовку домов в Костанае накажут замакима района
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 883
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 15.10.19 - 19:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// Кошмар что творится в этой стране//

Сделали облицовку в городе,все красиво,приезжие заценили)

Критики- "ой все это г**о,зачем? для чего? Да она горит? ( Что в итоге не доказалось) опять как всегда,кошмар что в стране творится!!!"

Решили ничего не делать

Критики- "опять ничего ни делают!,все видать разворовали,не могут деньги найти!! Ату ату,кошмар что в стране творится!!!"

Цитата-// крайним сделали этого замчика//

Замчик то ещё легко отделался)
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§ Сталкер
Re: За требования к предпринимателям перечислить деньги на...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 62
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 15.10.19 - 20:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
а почему нам не поверить г-е Сергазиновой?)

Можете верить, конечно, дело каждого, кому и во что верить.
Я лишь высказал собственное мнение - поверить в то, что чиновники из Аулиеколя по собственной инициативе озадачились пополнением средств какого-то общественного фонда в г.Костанае - это даже, я бы сказал, не вопрос доверия, а вопрос фантазии... Если её хватает, то можно поверить и в такое)))Цитата:
abaika95:
журналист очень высокого профессионализма

Может быть, может быть. Но лично у меня иная точка зрения.
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* abaika95
За требования к предпринимателям перечислить деньги на облицовку домов в Костанае накажут замакима района
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 883
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 15.10.19 - 20:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// журналист очень высокого профессионализма
Может быть, может быть. Но лично у меня иная точка зрения//

Это был сарказм)

Цитата-// лишь высказал собственное мнение - поверить в то, что чиновники из Аулиеколя по собственной инициативе озадачились пополнением средств какого-то общественного фонда в г.Костанае//

Ну так деньги не дошли до фонда как я понял из статьи?)
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§ zloy kyrgyz
Re: За требования к предпринимателям перечислить деньги на...
zloy kyrgyz


(Пользователи)
Сообщений: 110
Регистрация: 27.06.19
Отправлено: 15.10.19 - 20:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
так, изначально же было понятно, что по масштабам своей деятельности этот фонд около акиматовский! И по этой причине не особо уж и общественный)))


Ну даже не знаю, зачем тогда Александре Сергазиновой предложили возглавить этот как вы говорите околоакиматовскй фонд? :lol:
Она сама любого чиновника на чистую воду выведет, все таки журналист известный, не будет мараться 8-)
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