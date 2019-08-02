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Victor Yang
«Поджечь можно и кирпич!» - ситуацию с возгоранием облицовочной фасадной плитки прокомментировали в акимате Костаная
ГИП: А почему молчит Тарасов в лице отдела ЖКХ Акимата? Почему не проконтролировал работу? Я ж писал - у нас очень много упростили. Есть сертификат на продукцию - этого достаточно! И там даже...
02.08.19 19:01
alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron: Я же в деревне уже писал про это.
02.08.19 18:47
ГИП
«Поджечь можно и кирпич!» - ситуацию с возгоранием облицовочной фасадной плитки прокомментировали в акимате Костаная
Victor Yang: Вот сертификат (взято отсюда): Этот сертификат, который указывает на продукцию (плиты) из полимеров стирола, они не скрывают, и готовы показать снова и снова, - судя по статье в...
02.08.19 18:47
elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
Дракош, а ты чего всё ещё "зелёный", прокололся хде? :lol:
02.08.19 18:45
Серый волк
«Поджечь можно и кирпич!» - ситуацию с возгоранием облицовочной фасадной плитки прокомментировали в акимате Костаная
Гога: Вот такой должен быть !! Ну это Таркет, весьма серьёзный производитель линолеума. Видел ролик, у них очень серьёзно относятся к составам и есть лаборатории. Да если вы уроните бычок это...
02.08.19 18:44
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«Поджечь можно и кирпич!» - ситуацию с возгоранием облицовочной фасадной плитки прокомментировали в акимате Костаная

Ольга ЛИХОГРАЙ

2 августа 2019, 15:04 |  ЖКХ

Брифинг по поводу недавнего случая с поджогом новой плитки, которой облицовывают дома по ул. Тауелсиздик и пр. Абая, провели в акимате Костаная сегодня, 2 августа. В нем приняли участие заместитель акима Костаная Олжас НУРГАЛИЕВ, начальник управления по ЧС Костаная Абиль УРАЗОВ, руководитель отдела ЖКХ Алексей ТАРАСОВ, а также производитель плитки Бирмаганбет АДИЛОВ, который специально приехал на брифинг из Актау.


- До этого мы красили фасады домов, в этом году применили термопанели, - сообщил Олжас Нургалиев. - Все это сделано для улучшения архитектурного облика города. Материал абсолютно безопасный, имеет все сертификаты, прошел испытания. Им облицовывают дома в Актау, Балхаше, куда я сам ездил и смотрел.

Олжас Нургалиев

Абиль Уразов подтвердил, что пожарная служба проверили все сертификаты соответствия - материал легкий, не несет дополнительную нагрузку, пожаробезопасный. Бирмаганбет Адилов тоже заверил, что плитка полностью безопасна.

Бирмаганбет Адилов

- Такой материал применяют для облицовки домов не только в Костанае и других городах Казахстана, но и в Турции, - пояснил предприниматель. - Около 30-40% домов в Турции облицованы таким материалом. Его плюс - он хорошо сохраняет тепло, а в Турции очено дорогое тепло. Во многих городах Казахстана почти все дома обшиты таким материалам и ничего не горело. Плитка покрыта кварцевым песком и крепится на клей-пену, которая не пропускает кислород, польского производства. Но даже если его поджечь, то он сам затухает. На видео видно, что материал не горел, а плавился. Если захотеть, можно и кирпич поджечь!

Идея облицевать 17 домов на ул. Тауелсиздик и пр. Абая в Костанае принадлежит ОФ «Suiikti Qostanai». Его учредитель Аскар ЖАБАЕВ пояснил, что фонд оплачивает и стройматериалы, и работы по облицовке.

Аскар Жабаев (в центре)

- Мы не тратим ни копейки средств из бюджета, как многие пишут в комментариях, - заявил он. - Это наша идея, как патриотов этого города, улучшить облик Костаная в честь его 140-летия. Я вкладываю свои деньги, мои друзья перечисляют деньги, они постепенно копятся и мы используем их на облицовку. Поэтому даже точную сумму затрат я вам сказать не смогу.

Жабаев сообщил, что также является директором газеты «Наш Костанай». Журналисты этого издания уже не раз проверяли, действительно ли горит плитка, но подтверждений этому не нашли. Конечно, сказал Жабаев, если вырвать кусок панели и специально его поджечь, то он будет гореть, но так можно «поджечь и металл».

Корреспондент газеты «Костанайские новости» Самат КАРИМОВ возразил, сообщив, что тоже проводил эксперимент с поджиганием фасадной плитки.

- Получилось, что клей зеленого цвета, на который прикрепляют плитку на доме по ул. Тауелстиздик, 135, не загорелся вообще, а клей желтого цвета горел, - объяснил Каримов. - Имеет ли значение цвет клея? И почему один горел, а другой нет?

Все спикеры начали убеждать журналистов, что цвет клея значения не имеет, что, возможно, это вовсе был не клей желтого цвета, а монтажная пена, которую используют при установке пластиковых окон. Она однозначно горит, а клей гореть не может. Однако журналиста интересовал только один вопрос - почему желтый материал горел, а зеленый нет? Вопрос снова тонул в бурных обсуждениях, но ответ на него так и не прозвучал.

- На этот вопрос сможет только ответить эксперт, - наконец сообщил Алексей Тарасов.

Алексей Тарасов

- Значит, вы будете проводить экспертизу, чтобы выяснить, почему один клей загорелся, а другой нет? - уточнил Каримов.

- Сначала нужно доказать, что это вообще был клей, - ответил Аскар Жабаев. - А потом пусть ответ дают эксперты.

Напомним, что облицовочный блок возле своего окна в доме № 147 по пр. Абая поджег костанаец Василий (фамилию он назвать отказался) и записал видео, на котором блок плавился и горел. После чего Аскар Жабаев прокомментировал видео в Instagram:

- Автор данного видео понесёт ответственность за свой «высокоинтеллектуальный» шедевр. Правоохранительными органами составлен протокол по мелкому хулиганству. Материалы будут направлены в суд. Есть ещё желающие провести опыт и пожечь облицовочный материал?

На брифинге сообщили, что мужчина заплатит штраф в размере 5 МРП, и призвали костанайцев не поджигать фасады домов, потому что это будет расценено как хулиганство.

Олжас Нургалиев также добавил: если этот материал "хорошо себя зарекомендует", им облицуют здание новой казахской школы по ул. Бородина. Уже за бюджетный счет. Возможно и дальнейшее его применение на других объектах.

Фото Ксении РЕБИК
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Комментарии к новости
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* Victor Yang
Re: «Поджечь можно и кирпич!» - ситуацию с возгоранием...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11777
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 02.08.19 - 15:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Значит, вы будете проводить экспертизу Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=35690?1564738392

Да! Нужна экспертиза! Повторю ещё раз - согласно Техническому регламенту "Общие правила пожарной безопасности" должен быть НЕГОРЮЧИЙ материал. Плита из пенополистирола никак не может быть негорючей - максимум, группа горючести (вот на неё бы сертификат!) у неё Г1, а это уже горючий материал, хоть он и не горит самостоятельно.

Но тут ТАКИЕ бабки будут замешаны, что производитель будет всё невозможное делать, но только не менять материал утеплителя.
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§ alex_60
Re: «Поджечь можно и кирпич!» - ситуацию с возгоранием...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4256
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 02.08.19 - 15:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а пожары в Актюбинске почему не обсудили,
что там за панели были.
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* Серый волк
Re: «Поджечь можно и кирпич!» - ситуацию с возгоранием...
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10502
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 02.08.19 - 15:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
- Автор данного видео понесёт ответственность за свой «высокоинтеллектуальный» шедевр. Правоохранительными органами составлен протокол по мелкому хулиганству. Материалы будут направлены в суд. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=35690?1564739088

Дом находится в собственности жителей. Часть фасада их коллективная собственность, окно и возможно отделка окна - их личная собственность.
И как поступать с этой собственностью их дело. С общей путем собрания.
Вплоть до демонтажа этой налепленной пенопластовой хиросимы,
которая в ряде бедных стран применяется для отделки одноэтажных строений.

Всему остального после этого нет веры.
Эти чиновники потеряли кредит доверия абсолютно на воровстве деревьев с улиц и вранье. Аблсолютно! И каждое слово о чудодействанной якобы благотворительности должно быть расследовано в связи с утратой к ним доверия.

Пенополистирол крайне опасный материал в строительстве.
Его продукты горения ядовиты, а не токсичны!
Содержание в дыме вредных веществ в 36 раз более древисины.

По поводу угроз следует подать заявление в прокуратуру в республиканскую.
Которая за одно должна провести свое расследования как этот материал мог оказаться в отделке многоэтажного дома.


В России невозможно облицевать таким образом дом.
А пенополистирол, только в очень глубокой заделке под КИРПИЧНУЮ КЛАДКУ или штукатурку. При этом дом переходит в другую категорию опасности и в нем везде должны быть датчики дыма, системы тушения, системы дымоудаления и другие требования к эвакуации.
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* Серый волк
Re: «Поджечь можно и кирпич!» - ситуацию с возгоранием...
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10502
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 02.08.19 - 16:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пещерные смешные сказки о металле и кирпиче бомжам нужно было рассказывать.
Они притащат свои две любимые коробки из под холодильника и случайно проверят сгорит ли весь фасад или нет. Ну и балконы гороят регулярно. и квартиры с пламенем из окон. Разница будет с кирпичной отделкой только в количестве отравившихся, их можно будет даже в соседних домах собирать пачками при ветре в их сторону.
Хромая Лошадь, Пермь. больше 150 трупов, где на потолке были пеноплатовые плиточки. Ровно половина погибла, остальны получили токсические последствия отравления продуктами горения. На многих нет ни одного ожога. Спасшиеся получили токсические последствия. НА МЕСТЕ УМЕР ТОЛЬКО 101 человек! Остальные от пенопластовых продуктов горения сходных по составу с боевыми отравляющими веществами.
Пожарные инспекторы брали и посажены, владелец ударился в бега. Правительство края в полном составе ушло в отставку.

Если у кого еще сохранились после этого пенопалстовые плиточки из идиотских девяностых на потолке кухни - вы сами себе злобные акимы-буратины!
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* Серый волк
Re: «Поджечь можно и кирпич!» - ситуацию с возгоранием...
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10502
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 02.08.19 - 16:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
статья в Википедии, потолок в помещении был обклеет пенопластовой плиточкой, клубом владел гражданин Зак с израильским паспортом, в соучередителях члены правительства края. По этой коррупционной причине пожинспекторы не проверяли клуб. Гражданин Зак с паспортом Израиля был пойман на посту при попытке бегства после пожара. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80_%D0%B2_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B5_%C2%AB%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%B4%D1%8C%C2%BB
Еще один богатый учредитель, находившийся в клубе, был перевезен на лечение в Москву, но ядовитый пенопласт взяток не берет, он впал в кому и в пследствии умер в больнице от последствий токсического отравления.
Кроме википедии есть масса более подробных источников.
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* Серый волк
Re: «Поджечь можно и кирпич!» - ситуацию с возгоранием...
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10502
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 02.08.19 - 16:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
а пожары в Актюбинске почему не обсудили, что там за панели были.

У них другие аргументы, кирпич и железо горят - пенопласт нет.
После воровства деревьев не удивительно.
Я предупреждал, нет тормозов - будет развиваться дальше.

Никто не хочет к ним принести булыжник и кусок арматуры?
Чтоб свои слова подтвердили.
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§ Сыкымы
Re: «Поджечь можно и кирпич!» - ситуацию с возгоранием...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 951
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 02.08.19 - 16:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Конечно, сказал Жабаев, если вырвать кусок панели и специально его поджечь, то он будет гореть

А когда при пожаре открытое пламя из окон вырывается, это "специально" или "не специально"??? Т.е., нужно надеяться и верить, что при пожаре открытое пламя не будет воздействовать на эту облицовку и тогда она не загорится. Ну-ну...

Цитата:
- сообщил Олжас Нургалиев. - Все это сделано для улучшения архитектурного облика города. Материал абсолютно безопасный, имеет все сертификаты, прошел испытания. Им облицовывают дома в Актау, Балхаше, куда я сам ездил и смотрел.


Цитата:
Абиль Уразов подтвердил, что пожарная служба проверили все сертификаты соответствия - материал легкий, не несет дополнительную нагрузку, пожаробезопасный. Бирмаганбет Адилов тоже заверил, что плитка полностью безопасна


Вот эти все слова - да в протокол оформить и в папочку отдельную положить до поры до времени, чтобы в случ чего (не дай Бог, конечно) не оказалось, что "они там уже не работают и ответственности не несут".
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* Victor Yang
«Поджечь можно и кирпич!» - ситуацию с возгоранием облицовочной фасадной плитки прокомментировали в акимате Костаная
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11777
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 02.08.19 - 16:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
А когда при пожаре открытое пламя из окон вырывается, это "специально" или "не специально"???

Это если пожар санкционированный будет - тогда усё будет в порядке и не загорится. А если оппозиционный и стихийный - тогда он не разбирая будет жечь всё подряд, невзирая на сертификаты! :lol: :lol: :lol:
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* Серый волк
Re: «Поджечь можно и кирпич!» - ситуацию с возгоранием...
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10502
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 02.08.19 - 16:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ещё раз, для тех, до кого шорох купюр затмевает всё. Даже самый затухающий в сертификате пенопласт прекрасно горит в пламени возникшего пожара и выделяет весь букет
отравляющих, ядовитых веществ.
Цитата:
Сыкымы: А когда при пожаре открытое пламя из окон вырывается, это "специально" или "не специально"??

ДА Сыкымы, именно когда из окна пламя, а это не редкость. И когда балконы полыхают.

Сертификат в этом случае годится только к уголовному делу о массовой гибели. Им продаван может зад прикрыть.

С подрядчиком уже не пройдет. Применение этого материала будет оспорено в любом случае. И как правило при любом хоть малейшем нарушении технологий подрядчик идет соучастником, либо как увеличивший последствия, либо как прямой виновник.
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* Серый волк
Re: «Поджечь можно и кирпич!» - ситуацию с возгоранием...
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10502
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 02.08.19 - 16:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Предлагая по старой доброй городской традиции имени Кривого магазина, присвоить собственное имя пенопластовым домам
И называть их ХРОМАЯ ЛОШАДЬ АКИМАТА
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§ yudjin
Re: «Поджечь можно и кирпич!» - ситуацию с возгоранием...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6029
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 02.08.19 - 16:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
- Это наша идея, как патриотов этого города, улучшить облик Костаная в честь его 140-летия. Я вкладываю свои деньги, мои друзья перечисляют деньги, они постепенно копятся и мы используем их на облицовку.


Ох, как же всё это мутно...Как же трудно в это всё поверить, живя в городе 40 лет без малого и зная на что способны разные руководители, зная истории с разными предшествующими фондами и схемами...

Мне интересно, а почему вообще взялись за эти дома не представляющие никакой исторической ценности? Почему к юбилею города несколько чудом сохранившихся зданий столетней постройки, внесенные в список памятников, не заинтересовали благодеятельных патриотов? Почему все краснокирпичные дома купцов стоят в не самом презентабельном виде, даже в центре города?


Почему падающие с крыши части кирпича на старом здании пассажа загораживают ленточкой, но не капитально реставрируют?


Почему-то история города не интересует ни меценатов, ни организаторов фондов, ни пришлых чиновников акимта...

Да, а вообще в облицовке фасадов хрущевок причем здесь акимат, если они НИ ПРИ ДЕЛАХ? Они в других газетах русским по-белому написали, что отношения к облицовке НЕ ИМЕЮТ.
Частная якобы инициатива, частные якобы деньги, частные жилые дома... Какова роль акимата в этом деле... сдача кабинета для брифинга?
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§ peshexod
Re: «Поджечь можно и кирпич!» - ситуацию с возгоранием...
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3398
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 02.08.19 - 16:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Может не хвастать сертификатом, а просто показать?
Если парня всё таки подтянут на суд, желательно осветить бы событие.

Код:
Я вкладываю свои деньги, мои друзья перечисляют деньги

А можно подробнее об ОФ «Suiikti Qostanai»?
Что то сайт не нашёлся.
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* Серый волк
«Поджечь можно и кирпич!» - ситуацию с возгоранием облицовочной фасадной плитки прокомментировали в акимате Костаная
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10502
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 02.08.19 - 16:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Почему падающие с крыши части кирпича на старом здании пассажа загораживают ленточкой, но не капитально реставрируют?

Боже упаси от таких реставраторов где-то получивших доступ и кэш к дешманскому производству пенопластовых панелей, а скорее даже к ушлым продаванам с черными схемами.
Они же все истрические здания пенопластом и поддельными материалами облепят до макушки и поддельными смесями всё отремонтируют.


Потом придется всё это отскабливать, отдирать и задорого устранять последствия их ремонта.
Хотя слово задорого наверное чиновникам очень понравится.
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* Victor Yang
«Поджечь можно и кирпич!» - ситуацию с возгоранием облицовочной фасадной плитки прокомментировали в акимате Костаная
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11777
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 02.08.19 - 17:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
peshexod:
Может не хвастать сертификатом, а просто показать?

Вот сертификат (взято отсюда):





Но это сертификат соответствия ГОСТу! Он совсем не означает, что эти плиты негорючие - в ГОСТ 15588-2014 вообще требований к горючести нет.

[Исправлено: Victor Yang, 02.08.2019 - 17:09]
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* Серый волк
«Поджечь можно и кирпич!» - ситуацию с возгоранием облицовочной фасадной плитки прокомментировали в акимате Костаная
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10502
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 02.08.19 - 17:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
peshexod:
Если парня всё таки подтянут на суд, желательно осветить бы событие.


Томас Джозеф Даннинг (1799-1873)

... имеется в наличии достаточная прибыль, капитал становится смелым. Обеспечьте 10 %, и капитал согласен на всякое применение, при 20 % он становится оживлённым, при 50 % положительно готов сломать себе голову, при 100 % он попирает все человеческие законы, при 300 % нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы.
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"Нужные деньги"
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В Костанайской области прошел масштабный субботник «Бірге - таза Қазақстан». В Костанайской области за полдня вывезли 1 000 тонн мусора, но, как оказалось, он тут же появился снова. Имеют ли смысл подобные акции?
Да. Вода камень точит, если все время убирать, люди привыкнут не мусорить.
Да. Но одновременно с субботниками надо наглядно, показательно и постоянно штрафовать нарушителей.
Нет. Но надо проводить очистки такого рода подрядными организациями и постоянно.
Нет. Круговорот свинства в природе постоянен и лучше предоставить ситуацию самой себе.
 
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