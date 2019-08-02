«Поджечь можно и кирпич!» - ситуацию с возгоранием облицовочной фасадной плитки прокомментировали в акимате Костаная

Брифинг по поводу недавнего случая с поджогом новой плитки, которой облицовывают дома по ул. Тауелсиздик и пр. Абая, провели в акимате Костаная сегодня, 2 августа. В нем приняли участие заместитель акима Костаная Олжас НУРГАЛИЕВ, начальник управления по ЧС Костаная Абиль УРАЗОВ, руководитель отдела ЖКХ Алексей ТАРАСОВ, а также производитель плитки Бирмаганбет АДИЛОВ, который специально приехал на брифинг из Актау.





- До этого мы красили фасады домов, в этом году применили термопанели, - сообщил Олжас Нургалиев. - Все это сделано для улучшения архитектурного облика города. Материал абсолютно безопасный, имеет все сертификаты, прошел испытания. Им облицовывают дома в Актау, Балхаше, куда я сам ездил и смотрел.

Олжас Нургалиев

Абиль Уразов подтвердил, что пожарная служба проверили все сертификаты соответствия - материал легкий, не несет дополнительную нагрузку, пожаробезопасный. Бирмаганбет Адилов тоже заверил, что плитка полностью безопасна.

Бирмаганбет Адилов

- Такой материал применяют для облицовки домов не только в Костанае и других городах Казахстана, но и в Турции, - пояснил предприниматель. - Около 30-40% домов в Турции облицованы таким материалом. Его плюс - он хорошо сохраняет тепло, а в Турции очено дорогое тепло. Во многих городах Казахстана почти все дома обшиты таким материалам и ничего не горело. Плитка покрыта кварцевым песком и крепится на клей-пену, которая не пропускает кислород, польского производства. Но даже если его поджечь, то он сам затухает. На видео видно, что материал не горел, а плавился. Если захотеть, можно и кирпич поджечь!

Идея облицевать 17 домов на ул. Тауелсиздик и пр. Абая в Костанае принадлежит ОФ «Suiikti Qostanai». Его учредитель Аскар ЖАБАЕВ пояснил, что фонд оплачивает и стройматериалы, и работы по облицовке.

Аскар Жабаев (в центре)

- Мы не тратим ни копейки средств из бюджета, как многие пишут в комментариях, - заявил он. - Это наша идея, как патриотов этого города, улучшить облик Костаная в честь его 140-летия. Я вкладываю свои деньги, мои друзья перечисляют деньги, они постепенно копятся и мы используем их на облицовку. Поэтому даже точную сумму затрат я вам сказать не смогу.

Жабаев сообщил, что также является директором газеты «Наш Костанай». Журналисты этого издания уже не раз проверяли, действительно ли горит плитка, но подтверждений этому не нашли. Конечно, сказал Жабаев, если вырвать кусок панели и специально его поджечь, то он будет гореть, но так можно «поджечь и металл».

Корреспондент газеты «Костанайские новости» Самат КАРИМОВ возразил, сообщив, что тоже проводил эксперимент с поджиганием фасадной плитки.

- Получилось, что клей зеленого цвета, на который прикрепляют плитку на доме по ул. Тауелстиздик, 135, не загорелся вообще, а клей желтого цвета горел, - объяснил Каримов. - Имеет ли значение цвет клея? И почему один горел, а другой нет?

Все спикеры начали убеждать журналистов, что цвет клея значения не имеет, что, возможно, это вовсе был не клей желтого цвета, а монтажная пена, которую используют при установке пластиковых окон. Она однозначно горит, а клей гореть не может. Однако журналиста интересовал только один вопрос - почему желтый материал горел, а зеленый нет? Вопрос снова тонул в бурных обсуждениях, но ответ на него так и не прозвучал.

- На этот вопрос сможет только ответить эксперт, - наконец сообщил Алексей Тарасов.

Алексей Тарасов

- Значит, вы будете проводить экспертизу, чтобы выяснить, почему один клей загорелся, а другой нет? - уточнил Каримов.

- Сначала нужно доказать, что это вообще был клей, - ответил Аскар Жабаев. - А потом пусть ответ дают эксперты.

Напомним, что облицовочный блок возле своего окна в доме № 147 по пр. Абая поджег костанаец Василий (фамилию он назвать отказался) и записал видео, на котором блок плавился и горел. После чего Аскар Жабаев прокомментировал видео в Instagram:

- Автор данного видео понесёт ответственность за свой «высокоинтеллектуальный» шедевр. Правоохранительными органами составлен протокол по мелкому хулиганству. Материалы будут направлены в суд. Есть ещё желающие провести опыт и пожечь облицовочный материал?

На брифинге сообщили, что мужчина заплатит штраф в размере 5 МРП, и призвали костанайцев не поджигать фасады домов, потому что это будет расценено как хулиганство.

Олжас Нургалиев также добавил: если этот материал "хорошо себя зарекомендует", им облицуют здание новой казахской школы по ул. Бородина. Уже за бюджетный счет. Возможно и дальнейшее его применение на других объектах.

Фото Ксении РЕБИК