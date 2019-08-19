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Возможность своей отставки из-за осужденного за взятку акима района прокомментировал аким Костанайской области

Ольга ЛИХОГРАЙ

19 августа 2019, 10:20 |  Государство

Аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ ответил на запрос «НГ», в котором мы просили прокомментировать приговор, вынесенный его подчиненному - экс-акиму Аулиекольского района Асхату Кисикову.

Фото из архива "НГ"

12 августа суд № 2 Костаная признал Кисикова виновным в получении взятки в размере 7 млн тенге и приговорил к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии минимальной безопасности.

Чуть раньше, 17 июня, за взятку, на которой попался заместитель акима Федоровского района, аким этого района Тауба Исабаев был наказан выговором. Наказание Исабаева согласуется с заявлением президента РК Касым-Жомарта ТОКАЕВА, которое глава государства сделал в мае. В частности, Токаев отметил: «Руководители госорганов должны подавать в отставку в случае коррупционных преступлений своих подчиненных. Принять или не принять отставку — прерогатива главы государства, но заявление об отставке — обязательная мера».

В связи с этим "НГ" спросила Архимеда Мухамбетова, планирует ли он подавать в отставку из-за того, что его подчиненный попался на взятке; если нет, то почему; а также должно ли, по его мнению, последовать какое-либо наказание в отношении руководителя, находящегося на госслужбе, если его подчиненный попался на взятке.

- Преступление Кисикова подорвало доверие граждан к органам власти и нанесло большой урон имиджу государственной службы, - признал в своем ответе «НГ» Архимед Мухамбетов. Но уточнил: - Предложение о подаче в отставку политических государственных служащих, являющихся руководителями государственных органов, при совершении коррупционных преступлений служащими, находящимися в непосредственной подчиненности, на законодательном уровне еще не закреплено. Если данные поправки в законодательство будут приняты, то я, как любой гражданин нашей страны, буду обязан их соблюдать.

Аким Костанайской области пояснил, что Асхат Кисиков был назначен на должность акима Аулиекольского района в связи с тем, что имел большой опыт работы на государственной службе, в том числе - в должностях заместителей акимов Карасусского и Аулиекольского районов, состоял в кадровом резерве корпуса «А».

- Нами ведется планомерная работа по предупреждению коррупционных правонарушений, - сообщил Мухамбетов. - При акимате области образована постоянно действующая межведомственная комиссия по профилактике борьбы с коррупцией, которая является координационным центром и обеспечивает согласованные действия государственных органов при реализации мер в системе профилактики борьбы с коррупцией. Заседания комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. Указанная работа направлена на всех государственных служащих области.

На вопрос о том, должно ли в принципе последовать наказание руководителя, если его подчиненный попался на взятке, как было в случае с Таубой Исабаевым, Архимед Мухамбетов не ответил.

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Комментарии к новости
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* abaika95
Re: Возможность своей отставки из-за осужденного за взятку акима...
abaika95


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Сообщений: 264
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 19.08.19 - 10:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- : - Предложение о подаче в отставку политических государственных служащих, являющихся руководителями государственных органов, при совершении коррупционных преступлений служащими, находящимися в непосредственной подчиненности, на законодательном уровне еще не закреплено. Если данные поправки в законодательство будут приняты, то я, как любой гражданин нашей страны, буду обязан их соблюдать


Сколько было здесь копий сломано?) сколько ненужного бугурта от форумчан из за рубежа?) а все буднично оказалось, поправок в закон нет и нефиг воду мутить)
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§ maxsaf
Возможность своей отставки из-за осужденного за взятку акима района прокомментировал аким Костанайской области
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2976
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 19.08.19 - 10:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Выходит, что там президент говорит - до лампочки?
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§ Гриня
Re: Возможность своей отставки из-за осужденного за взятку акима...
Гриня


(Пользователи)
Сообщений: 632
Регистрация: 11.04.12
Отправлено: 19.08.19 - 11:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Выходит, что там президент говорит - до лампочки?

Конечно до лампочки.Президент тоже человек,и может говорить всё что ему в голову взбредет.А вот если закон он введет,и соответствующие органы его утвердят,тогда конечно будет по закону.Как и чтоб акиматы ездили на авто казахстанской сборки.Сколько раз говорил,а толку? Закона то нет.
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§ pro100tak
Re: Возможность своей отставки из-за осужденного за взятку акима...
pro100tak


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 339
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 19.08.19 - 11:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"на законодательном уровне еще не закреплено"
м-да. Раньше была КПСС, какие-то морально-этические нормы, почти кодекс поведения. Кстати, между прочим. Пусть они будут, нуротановцы. Только вывести их за пределы бюджета, как раньше. Обком, райком - все содержались за счет партийных взносов. Пусть платят по 10% от хотя бы официальной ЗП. И всё. Тогда-то уж точно они будут блюсти все нормы, пасти друг друга, типа а чо это за счет меня кто-то жирует. Все будет ровно, правильно и спокойно. Тогда и на многодетных хватит, да и на все другие дырки.
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§ Козлов я
Re: Возможность своей отставки из-за осужденного за взятку акима...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 368
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 19.08.19 - 11:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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* abaika95
Re: Возможность своей отставки из-за осужденного за взятку акима...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 264
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 19.08.19 - 11:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- Выходит, что там президент говорит

Ну что и следовало ожидать, самые ярые Казахстанцы "до сих пор" проживающие в Казахстане топят за слова президента) смешно)
По вашему у нас настолько президентская республика что даже НПА никакие не нужны?)
президент сказал в интервью намеченные планы- все не раздумывая исполняют)
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§ maxsaf
Re: Возможность своей отставки из-за осужденного за взятку акима...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2976
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 19.08.19 - 14:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
президент сказал в интервью намеченные планы- все не раздумывая исполняют)

А ЗП учителям в два раза - это закон, или просто президент так сказал? :lol:
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* abaika95
Re: Возможность своей отставки из-за осужденного за взятку акима...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 264
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 19.08.19 - 14:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что то макс у вас вопросы все жиже и жиже становятся) перейдите на новость про повышение там четко написано - пообещал что повышение зарплат будет рассмотрено в СЛЕДУЮЩЕМ году)
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§ maxsaf
Re: Возможность своей отставки из-за осужденного за взятку акима...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2976
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 19.08.19 - 15:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
пообещал что повышение зарплат будет рассмотрено в СЛЕДУЮЩЕМ году

Я в курсе, вопрос ответа не требовал - и так все понятно же ))
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* abaika95
Re: Возможность своей отставки из-за осужденного за взятку акима...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 264
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 19.08.19 - 15:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- Я в курсе, вопрос ответа не требовал - и так все понятно же

Зачем тогда его задовать?)риторикой там и не пахло) и понятие "понятно" для каждого свое, мне вот понятно что в следующем году будут рассматривать вопрос о повышениях, что тебе понятно вопрос открытый)
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Нет. Концерт со «звездами» - это подарок горожанам, а дареным коням в зубы не смотрят
Нет. Если обсуждать этот вопрос с населением, мы в результате останемся без «звезд».
Нет. Аким города лучше нас знает, какие «звезды» нам нравятся.
Да. На праздник тратят деньги из городского бюджета, поэтому выбирать должен народ.
 
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