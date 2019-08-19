Возможность своей отставки из-за осужденного за взятку акима района прокомментировал аким Костанайской области

Аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ ответил на запрос «НГ», в котором мы просили прокомментировать приговор, вынесенный его подчиненному - экс-акиму Аулиекольского района Асхату Кисикову.

Фото из архива "НГ"

12 августа суд № 2 Костаная признал Кисикова виновным в получении взятки в размере 7 млн тенге и приговорил к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии минимальной безопасности.

Чуть раньше, 17 июня, за взятку, на которой попался заместитель акима Федоровского района, аким этого района Тауба Исабаев был наказан выговором. Наказание Исабаева согласуется с заявлением президента РК Касым-Жомарта ТОКАЕВА, которое глава государства сделал в мае. В частности, Токаев отметил: «Руководители госорганов должны подавать в отставку в случае коррупционных преступлений своих подчиненных. Принять или не принять отставку — прерогатива главы государства, но заявление об отставке — обязательная мера».

В связи с этим "НГ" спросила Архимеда Мухамбетова, планирует ли он подавать в отставку из-за того, что его подчиненный попался на взятке; если нет, то почему; а также должно ли, по его мнению, последовать какое-либо наказание в отношении руководителя, находящегося на госслужбе, если его подчиненный попался на взятке.

- Преступление Кисикова подорвало доверие граждан к органам власти и нанесло большой урон имиджу государственной службы, - признал в своем ответе «НГ» Архимед Мухамбетов. Но уточнил: - Предложение о подаче в отставку политических государственных служащих, являющихся руководителями государственных органов, при совершении коррупционных преступлений служащими, находящимися в непосредственной подчиненности, на законодательном уровне еще не закреплено. Если данные поправки в законодательство будут приняты, то я, как любой гражданин нашей страны, буду обязан их соблюдать.

Аким Костанайской области пояснил, что Асхат Кисиков был назначен на должность акима Аулиекольского района в связи с тем, что имел большой опыт работы на государственной службе, в том числе - в должностях заместителей акимов Карасусского и Аулиекольского районов, состоял в кадровом резерве корпуса «А».

- Нами ведется планомерная работа по предупреждению коррупционных правонарушений, - сообщил Мухамбетов. - При акимате области образована постоянно действующая межведомственная комиссия по профилактике борьбы с коррупцией, которая является координационным центром и обеспечивает согласованные действия государственных органов при реализации мер в системе профилактики борьбы с коррупцией. Заседания комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. Указанная работа направлена на всех государственных служащих области.

На вопрос о том, должно ли в принципе последовать наказание руководителя, если его подчиненный попался на взятке, как было в случае с Таубой Исабаевым, Архимед Мухамбетов не ответил.

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