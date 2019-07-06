"Конечно, я расстроен" - Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов о взятке в 7 млн, на которой попался его подчиненный
По данным Агентства по противодействию коррупции, Асхат Кисиков признал взятку в 7 млн тенге, полученную им через посредника за беспрепятственное подписание актов выполненных работ в ходе капитального ремонта школы.
Фото с сайта kostanay.gov.kz
В пятницу 5 июля суд определил Кисикову меру пресечения - два месяца домашнего ареста. По данным антикоррупционщиков, Асхат Кисиков добровольно выдал деньги.
Аким области Архимед Мухамбетов написал по этому поводу на своей странице в сети "Инстаграм":
- Уважаемые подписчики, как вы знаете из средств массовой информации, антикоррупционной службой задержан аким Аулиекольского района Асхат Кисиков. На данный момент все компетентные органы дали свои комментарии. Конечно, я расстроен. Пока решение суда не вступит в силу и идет следствие, я воздержусь от комментариев. Тем не менее, я еще раз предупреждаю всех государственных служащих не совершать коррупционные правонарушения и дал поручение компетентным органам усилить работу по противодействию коррупции в рамках действующей комиссии.
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