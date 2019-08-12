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12.08.19 17:30
Ваш земляк
Дело о присвоении 250 миллионов кредитных тенге рассмотрел суд в Костанае
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abaika95
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Приговор по делу экс-акима Аулиекольского района, обвиняемого в получении взятки, вынес суд в Костанае

Ольга ЛИХОГРАЙ

12 августа 2019, 10:35 |  Криминал

Экс-аким Аулиекольского района Асхат КИСИКОВ был признан виновным в получении взятки в размере 7 млн тенге от руководителя строительной фирмы «Гренада», 56-летнего Анатолия Громченко. Подсудимые сразу признали вину, поэтому следствие проходило в упрощенном порядке.

Согласно фабуле дела, «Гренада» выиграла на капитальный ремонт Ауликольской школы. Заказчиком работ выступил районный отдел образования. Однако Асхат Кисиков еще до заключения договора назначил встречу Анатолию Громченко и сказал, что за своевременное финансирование объекта и его беспрепятственную приемку нужно «позолотить ручку».

Кисиков в суде признал, что сам попросил взятку у Громченко. Только после того, как последний согласился на передачу денег, аким заключил договор на 121 млн 210 тыс. тенге. На следующий день, 1 июля, предприниматель и аким обговорили способ передачи денег в Костанае. Передача денег состоялась 2 июля.

В суде Громченко сказал, что был вынужден пойти на дачу взятки, потому что в сумму тендера не были заложены расходы на ремонт классов, водопровода, это нужно было сделать за счет собственных средств. Срок выполнения работ - 3 месяца, поэтому деньги нужно было срочно.

Сегодня, 12 августа, суд № 2 Костаная признал виновным Асхата Кисикова по ст. 366 ч. 2 УК РК и приговорил его к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии минимальной безопасности, Анатолия Громченко - по ст. 367 ч. 2 УК РК и приговорил к 2 годам, тоже в колонии-поселении. Меру пресечения в виде домашнего ареста Кисикова и залога Громченко заменили на содержание под стражей, обоих арестовали в зале суда.

Суд учел смягчающие обстоятельства: у Кисикова - наличие пятерых несовершеннолетних детей, младшему из которых всего 3 месяца; у Громченко - серьезное заболевание, подтвержденное медицинскими справками и тот факт, что 7 млн тенге в доход государства у него уже изъяли. Лишение свободы могли бы заменить на штраф (30-кратный размер взятки, то есть 210 млн тенге, дли Кисикова и 15-кратный, то есть 105 млн тенге, для Громченко), но подсудимые сказали, что не смогут осилить выплату такой суммы.

Приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован в течение 15 дней.
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Комментарии к новости
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§ maxsaf
Re: Приговор по делу экс-акима Аулиекольского района,...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2812
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 12.08.19 - 10:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Подсудимые признали вину, чтобы не сесть, а их кто-то "кинул". Да, бывает и так...
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§ abaika95
Re: Приговор по делу экс-акима Аулиекольского района,...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 179
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 12.08.19 - 10:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- Подсудимые признали вину, чтобы не сесть, а их кто-то "кинул". Да, бывает и так...

Не самый грустный кидок)) можно было бы кинуть и посильнее
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§ Гога
Re: Приговор по делу экс-акима Аулиекольского района,...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1042
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 12.08.19 - 15:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
В суде Громченко сказал, что был вынужден пойти на дачу взятки, потому что в сумму тендера не были заложены расходы на ремонт классов, водопровода, это нужно было сделать за счет собственных средств. Срок выполнения работ - 3 месяца, поэтому деньги нужно было срочно. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=35771
- Вообще ничего не понял?!? Где смысл , где логика !?!?
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§ сайлау курманов
Re: Приговор по делу экс-акима Аулиекольского района,...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3125
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 12.08.19 - 15:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Полагается 60-кратный штраф, то бишь 42 ляма, они сказали барбосов нема, лучше отсидим. Ну судья их пожалел и дал по три года. Саму взятку изъяли
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§ Ваш земляк
Re: Приговор по делу экс-акима Аулиекольского района,...
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2374
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 12.08.19 - 15:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эх, жалко Громченко. Вроде бы нормальный мужик.
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§ Гога
Re: Приговор по делу экс-акима Аулиекольского района,...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1042
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 12.08.19 - 16:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
сайлау курманов
7лям* 60 = 420 лямов ??
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