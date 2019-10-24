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§ NG.kz
В Челябинскую область привезли 285 килограммов колбасы с вирусом африканской чумы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37061
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.10.19 - 10:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Челябинске в вареной колбасе «Бутербродная» производства АО «Итера» (город Балабаново Калужской области) выявлен генетический материал вируса африканской чумы свиней (АЧС). Это первый положительный случай на территории Челябинской области в 2019 году.
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§ лимон
Re: В Челябинскую область привезли 285 килограммов колбасы с...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1118
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 24.10.19 - 10:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ужос, а если такая колбаска полежала рядом с незараженной?
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§ таноми52
Re: В Челябинскую область привезли 285 килограммов колбасы с...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1165
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 24.10.19 - 10:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
ужос, а если такая колбаска полежала рядом с незараженной



Для человека АЧС не опасна.
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§ Butch
Re: В Челябинскую область привезли 285 килограммов колбасы с...
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 217
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 24.10.19 - 10:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
ужос, а если такая колбаска полежала рядом с незараженной?

Кхм! Вирус для воспроизводства себя использует клетки живых организмов (что как бы намекает что соседняя "краковская" ему вообще не интересна, и у него нет возможности перемещаться в пространстве без участия внешнего агента. То есть если зараженная колбаса не чихнёт то соседняя не заразится. Есть некоторая вероятность механического переноса зараженных частиц посредством рук продавца, общего ножа для резки. Но и в этом случае ещё нужно что бы в перенесённых частицах содержался этот вирус, так как зараженность вирусом не означает автоматически что он находится в абсолютно всех клетках организма
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§ alex_60
В Челябинскую область привезли 285 килограммов колбасы с вирусом африканской чумы
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5546
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.10.19 - 10:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В продукте нашли не сам вирус - он мог погибнуть,
когда колбасу варили, а набор его генов.
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§ лимон
В Челябинскую область привезли 285 килограммов колбасы с вирусом африканской чумы
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1118
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 24.10.19 - 10:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
то есть колбаса опасна только для свиней
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§ Butch
В Челябинскую область привезли 285 килограммов колбасы с вирусом африканской чумы
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 217
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 24.10.19 - 10:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
то есть колбаса опасна только для свиней

безусловно! особенно если делается из свиного мяса :lol:
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§ JereK
Re: В Челябинскую область привезли 285 килограммов колбасы с...
JereK


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Сообщений: 1403
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 24.10.19 - 12:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Главное не указали, что для человека этот вирус не опасен. Тем не менее, ситуация серьезная в виду высокой контагиозности данного вируса. Ведь эпидемия запросто может выкосить не только домашнее поголовье, а также и диких представителей фауны.
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