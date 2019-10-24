Цитата: лимон:

ужос, а если такая колбаска полежала рядом с незараженной?

Кхм! Вирус для воспроизводства себя использует клетки живых организмов (что как бы намекает что соседняя "краковская" ему вообще не интересна, и у него нет возможности перемещаться в пространстве без участия внешнего агента. То есть если зараженная колбаса не чихнёт то соседняя не заразится. Есть некоторая вероятность механического переноса зараженных частиц посредством рук продавца, общего ножа для резки. Но и в этом случае ещё нужно что бы в перенесённых частицах содержался этот вирус, так как зараженность вирусом не означает автоматически что он находится в абсолютно всех клетках организма