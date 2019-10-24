В Челябинскую область привезли 285 килограммов колбасы с вирусом африканской чумы
В Челябинске в вареной колбасе «Бутербродная» производства АО «Итера» (город Балабаново Калужской области) выявлен генетический материал вируса африканской чумы свиней (АЧС). Это первый положительный случай на территории Челябинской области в 2019 году, сообщает Znak.com со ссылкой на пресс-центр ФГБУ «Челябинская межобластная ветеринарная лаборатория».
Как рассказали в челябинском управлении Россельхознадзора, 18 октября от коллег из Калужской области была получена информация, что в адрес предприятия ООО «Южурал-Торг» (Челябинск) поступила продукция АО «Итера». В сырье, которое было использовано для изготовления готовой продукции АО «Итера», было выявлено наличие ДНК вируса африканской чумы свиней. Анализы в ФГБУ «Челябинская МВЛ» и в ФГБУ «ВНИИЗЖ» показали, что в колбасе есть вирус.
Производственная партия была изготовлена 5 октября, поступила в Челябинскую область 11 октября. Общий объем — 285,6 килограмма.
«На момент поступления информации фактически продукция на складе отсутствовала по причине списания продукции через инвентаризацию в ФГИС „Меркурий“. Большая вероятность, что продукция находится в торговых точках ООО „Южурал-Торг“, зарегистрированных в системе „Цербер“. Таких точек 136. Сотрудниками управления Россельхознадзора и управления ветеринарии минсельхоза Челябинской области предпринимаются срочные меры по выявлению остатков данной продукции. Предприятию ООО „Южурал-Торг“ вручено предписание с указанием ожидания решения о порядке и месте уничтожения данной продукции», — сообщает Россельхознадзор.
Африканская чума свиней (Pestis Africana suum, АЧС) проявляет себя лихорадкой, а также в виде геморрагического диатеза, воспалительных, дистрофических и некротических изменений в различных органах. При этом высока летальность зараженных животных. Болезнь способна очень быстро распространяться из-за высокой способности вируса проникать в живые организмы. Болезнь возникает во все времена года.
Проявляются клинические признаки заболевания спустя несколько дней (от двух до шести). Заболевание может протекать молниеносно или остро, реже оно переходит в хроническую стадию. Вирус в организм животных может попасть вместе с зараженным кормом, также его распространяют дикие животные, грызуны, обитающие на инфицированных территориях, сообщили в ФГБУ «Челябинская МВЛ».
«Специалисты Россельхознадзора призывают жителей Челябинской области быть внимательными. Просим всех, кто увидит в торговых точках продукцию, изготовленную АО „Итера“, сообщать информацию на горячую линию управления Россельхознадзора по Челябинской области по телефонам: 8-351-265-38-74, 8-351-737-14-83 или на электронную почту vetnadzor_chel@mail.ru», — говорится в сообщении Россельхознадзора.
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