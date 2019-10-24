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kbkz1980
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В Челябинскую область привезли 285 килограммов колбасы с вирусом африканской чумы

24 октября 2019, 10:00 |  Общество

В Челябинске в вареной колбасе «Бутербродная» производства АО «Итера» (город Балабаново Калужской области) выявлен генетический материал вируса африканской чумы свиней (АЧС). Это первый положительный случай на территории Челябинской области в 2019 году, сообщает Znak.com со ссылкой на пресс-центр  ФГБУ «Челябинская межобластная ветеринарная лаборатория».

Фото Яромир Романов / Znak.com

Как рассказали в челябинском управлении Россельхознадзора, 18 октября от коллег из Калужской области была получена информация, что в адрес предприятия ООО «Южурал-Торг» (Челябинск) поступила продукция АО «Итера». В сырье, которое было использовано для изготовления готовой продукции АО «Итера», было выявлено наличие ДНК вируса африканской чумы свиней. Анализы в ФГБУ «Челябинская МВЛ» и в ФГБУ «ВНИИЗЖ» показали, что в колбасе есть вирус.

Производственная партия была изготовлена 5 октября, поступила в Челябинскую область 11 октября. Общий объем — 285,6 килограмма. 

 

«На момент поступления информации фактически продукция на складе отсутствовала по причине списания продукции через инвентаризацию в ФГИС „Меркурий“. Большая вероятность, что продукция находится в торговых точках ООО „Южурал-Торг“, зарегистрированных в системе „Цербер“. Таких точек 136. Сотрудниками управления Россельхознадзора и управления ветеринарии минсельхоза Челябинской области предпринимаются срочные меры по выявлению остатков данной продукции. Предприятию ООО „Южурал-Торг“ вручено предписание с указанием ожидания решения о порядке и месте уничтожения данной продукции», — сообщает Россельхознадзор.

Африканская чума свиней (Pestis Africana suum, АЧС) проявляет себя лихорадкой, а также в виде геморрагического диатеза, воспалительных, дистрофических и некротических изменений в различных органах. При этом высока летальность зараженных животных. Болезнь способна очень быстро распространяться из-за высокой способности вируса проникать в живые организмы. Болезнь возникает во все времена года.

Проявляются клинические признаки заболевания спустя несколько дней (от двух до шести). Заболевание может протекать молниеносно или остро, реже оно переходит в хроническую стадию. Вирус в организм животных может попасть вместе с зараженным кормом, также его распространяют дикие животные, грызуны, обитающие на инфицированных территориях, сообщили в ФГБУ «Челябинская МВЛ».

«Специалисты Россельхознадзора призывают жителей Челябинской области быть внимательными. Просим всех, кто увидит в торговых точках продукцию, изготовленную АО „Итера“, сообщать информацию на горячую линию управления Россельхознадзора по Челябинской области по телефонам: 8-351-265-38-74, 8-351-737-14-83 или на электронную почту vetnadzor_chel@mail.ru», — говорится в сообщении Россельхознадзора.
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Комментарии к новости
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§ лимон
Re: В Челябинскую область привезли 285 килограммов колбасы с...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1118
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 24.10.19 - 10:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ужос, а если такая колбаска полежала рядом с незараженной?
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§ таноми52
Re: В Челябинскую область привезли 285 килограммов колбасы с...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1166
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 24.10.19 - 10:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
ужос, а если такая колбаска полежала рядом с незараженной



Для человека АЧС не опасна.
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§ Butch
Re: В Челябинскую область привезли 285 килограммов колбасы с...
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 217
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 24.10.19 - 10:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
ужос, а если такая колбаска полежала рядом с незараженной?

Кхм! Вирус для воспроизводства себя использует клетки живых организмов (что как бы намекает что соседняя "краковская" ему вообще не интересна, и у него нет возможности перемещаться в пространстве без участия внешнего агента. То есть если зараженная колбаса не чихнёт то соседняя не заразится. Есть некоторая вероятность механического переноса зараженных частиц посредством рук продавца, общего ножа для резки. Но и в этом случае ещё нужно что бы в перенесённых частицах содержался этот вирус, так как зараженность вирусом не означает автоматически что он находится в абсолютно всех клетках организма
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§ alex_60
В Челябинскую область привезли 285 килограммов колбасы с вирусом африканской чумы
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5546
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.10.19 - 10:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В продукте нашли не сам вирус - он мог погибнуть,
когда колбасу варили, а набор его генов.
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§ лимон
В Челябинскую область привезли 285 килограммов колбасы с вирусом африканской чумы
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1118
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 24.10.19 - 10:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
то есть колбаса опасна только для свиней
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§ Butch
В Челябинскую область привезли 285 килограммов колбасы с вирусом африканской чумы
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 217
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 24.10.19 - 10:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
то есть колбаса опасна только для свиней

безусловно! особенно если делается из свиного мяса :lol:
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§ JereK
Re: В Челябинскую область привезли 285 килограммов колбасы с...
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1403
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 24.10.19 - 12:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Главное не указали, что для человека этот вирус не опасен. Тем не менее, ситуация серьезная в виду высокой контагиозности данного вируса. Ведь эпидемия запросто может выкосить не только домашнее поголовье, а также и диких представителей фауны.
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