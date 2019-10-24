alex_60 Евгений ШИБАРШИН: Втягивают в историю #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 5544

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 09:08 //Самое главное, что общественные деятели, оппонирующие власти, в том числе и по делу ее критикующие, не могут ничего предложить в противовес, кроме красивых лозунгов.//



по другому орать на углах, это не значит что- то предлагать и делать.

пример "мы здесь власть " -очень показательный.

похоже под ручки и в машинку по телевизору насмотрелись,

тоже захотелось.



[Исправлено: alex_60, 24.10.2019 - 09:10]