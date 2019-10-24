Форум
таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980: А гдядя на аву Юли какие ассоциации должны? Чисто мужские: Я - Женщина, и значит я прекрасна С младенчества до старости седой :-)
24.10.19 17:08
Добринцофф
«Ждем Путина и английскую королеву»
alex_60: ну все, доставайте денежки из тумбочек, и вперед на моря и острова. На острова вряд ли,максимум Синайский полуостров,на который и раньше летали,да Турция, а так хочется из Кустаная прям...
24.10.19 16:40
arman_kst
«Ждем Путина и английскую королеву»
Надо все хорошо проверить перед приёмом. Не подписывать пока все не сделают. Здание надо все же отремонтировать. Лучше сократить расходы на столицу
24.10.19 16:34
kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
А гдядя на аву Юли какие ассоциации должны?
24.10.19 16:25
Yorik
«Ждем Путина и английскую королеву»
ГИП: Судя по деформационному шву на покрытии, который запечатлен на третей фотографии в статье Корреспонденты были в аэропорту 18 октября (в статье сказано), можно предположить что на данный...
24.10.19 15:13
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Евгений ШИБАРШИН: Втягивают в историю

«Нас вовлекают в историю по принципу «ввяжемся в драку, а там посмотрим»
24 октября 2019, 09:01 |  Мнения

Национальный совет общественного доверия еще только начал обсуждать вопрос либерализации выборного и партийного законодательства, а на поле партийного строительства уже обозначилось заметное оживление.

Его инициаторами стали общественные активисты, для которых прежние попытки использовать партийную форму воздействия на власть заканчивались безрезультатно. На этот раз они, очевидно, решили, что пока Токаев нащупывает управляемость страной, у них появился шанс втиснуться в политические щели, которые в условиях «двоевластия» могут возникнуть в «президентской вертикали».

Странно, однако. Народ этот в политике уже достаточно тертый. В том числе и тюремными жерновами. Неужто не понимают эти люди, что при нынешнем составе депутатского корпуса радикального реформирования выборного и партийного законодательства не будет? А значит, и надежды на введение абсолютно беспрепятственного механизма регистрации политических партий иллюзорны. Равно как и ожидание «молодыми партиями» создания ощутимого представительства во власти, если их регистрация состоится и выборы будут самые честные в мире.

Но это полбеды. Самое главное, что общественные деятели, оппонирующие власти, в том числе и по делу ее критикующие, не могут ничего предложить в противовес, кроме красивых лозунгов. Никто из них пока не родил программы, предлагавшей обществу научно обоснованный реальный путь в будущее. Чего не скажешь о власти, с завидным постоянством выпекающей различные «стратегии». К ним можно относиться скептически, однако нужно признать, что это достаточно конкретные документы. Реально оспорить их способны только политики с альтернативными идеями, не высосанными из пальца.

Ярким примером очередной заявки, претендующей на организацию борьбы по слому авторитарной политической системы, стало объявление о создании Демократической партии Казахстана. Известный публицист и правозащитник Сергей Дуванов, а также Тулеген Жукеев, работавший когда-то на госслужбе, а ныне активный оппозиционер, заявили о создании партии, главной задачей которой является «ликвидация системы несменяемой власти, выстроенной Назарбаевым под себя». На их взгляд, «это главное условие, с чего может начаться политическая модернизация в Казахстане». Основной целью провозглашена «смена нынешней авторитарной политической системы на систему, построенную на принципиально иных демократических принципах».

Идея хорошая. Непонятно одно – где эта политическая сила, которая получила бы возможность прийти к власти в Казахстане после введения системы, построенной на иных демократических принципах, и какие порядки она установит в стране? Это будут другие «денежные мешки», для которых демократы Дуванов и Жукеев - только инструмент прихода к власти, а народ - всего лишь электорат? Эта система им нужна только для того, чтобы множество партий, представляющих непонятно кого, вечно дрались за власть, вовлекая в это шоу народ, а они втихую делали свои меркантильные дела?

Ответа на эти вопросы инициаторы очередного демократического «выброса» не дают. Похоже, нас опять вовлекают в историю, построенную на принципе «Ввяжемся в драку, а там посмотрим». Так ведь уже проходили. Сейчас вспоминаем об этом без радости.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
24.10.19 14:17 "Растопить печь, приготовить еду, поговорить по душам..." - проект "Акселератор добра" презентовали в Костанае
24.10.19 13:34 Казахстанцы массово жалуются на отключение связи
24.10.19 12:15 Костанайский конькобежец Денис Кузин стал 15-кратным чемпионом Казахстана
24.10.19 10:36 Судьбу Костанайского филиала ЧелГУ будут решать правительства Казахстана и России
24.10.19 10:00 В Челябинскую область привезли 285 килограммов колбасы с вирусом африканской чумы
24.10.19 08:45 Чемпионы олимпийских игр и мира станут почетными гостями турнира по греко-римской борьбе памяти Владимира Матвиенко
23.10.19 18:25 Тариф на услуги ТОО "КЭЦ" повысят с 1 ноября, но для населения цена останется прежней
23.10.19 17:49 Представитель правительственной делегации купил костюм фабрики «Большевичка» в Костанае
23.10.19 17:32 Аскар Мамин вырулил первый энергонасыщенный «Кировец», собранный в Костанае
23.10.19 16:16 Дожди и гололёд ожидают в Костанайской области уже в пятницу

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ alex_60
Евгений ШИБАРШИН: Втягивают в историю
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5546
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.10.19 - 09:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//Неужто не понимают эти люди, что при нынешнем составе депутатского корпуса радикального реформирования выборного и партийного законодательства не будет?//

понимают конечно,но тут цель " отметиться" ,
амбиции никто не отменял.

[Исправлено: alex_60, 24.10.2019 - 10:58]
Профайл

§ maxsaf
Re: Евгений ШИБАРШИН: Втягивают в историю
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3628
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 24.10.19 - 09:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В аналогичной теме обсудили новую партию вдоль и поперек и пришли в итоге ко мнению, что пока нет партии - нечего и обсуждать. :lol:
Профайл

§ alex_60
Евгений ШИБАРШИН: Втягивают в историю
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5546
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.10.19 - 09:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//Самое главное, что общественные деятели, оппонирующие власти, в том числе и по делу ее критикующие, не могут ничего предложить в противовес, кроме красивых лозунгов.//

по другому орать на углах, это не значит что- то предлагать и делать.
пример "мы здесь власть " -очень показательный.
похоже под ручки и в машинку по телевизору насмотрелись,
тоже захотелось.

[Исправлено: alex_60, 24.10.2019 - 09:10]
Профайл

§ abaika95
Re: Евгений ШИБАРШИН: Втягивают в историю
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1133
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 24.10.19 - 10:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Это будут другие «денежные мешки», для которых демократы Дуванов и Жукеев - только инструмент прихода к власти, а народ - всего лишь электорат?//


Наконец-то дошло до людей,что от перестановки слагаемых сумма получаемых денег у "новых боссов" не поменяется) хотя нет,новые то придут победнее,понаглее,так что поменяется у них сумма )
Профайл




Авторизация

 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
Президент Казахстанской федерации футбола Адильбек Джаксыбеков заявил о возможной отмене лимита на выступление легионеров в клубах страны. Поможет ли такое решение развитию футбола в Казахстане?
Да. Уровень отечественных футболистов в условиях жесткой конкуренции будет расти.
Да. Лучше тратить деньги на тех, кто умеет играть в футбол, чем на тех, кто не умеет.
Да. Но при условии, что клубы Премьер-лиги перестанут финансировать из госбюджета.
Нет. В результате чемпионат РК окончательно превратится в спор между акимами.
 
Сейчас на сайте
Гостей: 131
Пользователей: 3
Всего: 134

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх