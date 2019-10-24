Евгений ШИБАРШИН: Втягивают в историю

Национальный совет общественного доверия еще только начал обсуждать вопрос либерализации выборного и партийного законодательства, а на поле партийного строительства уже обозначилось заметное оживление.

Его инициаторами стали общественные активисты, для которых прежние попытки использовать партийную форму воздействия на власть заканчивались безрезультатно. На этот раз они, очевидно, решили, что пока Токаев нащупывает управляемость страной, у них появился шанс втиснуться в политические щели, которые в условиях «двоевластия» могут возникнуть в «президентской вертикали».

Странно, однако. Народ этот в политике уже достаточно тертый. В том числе и тюремными жерновами. Неужто не понимают эти люди, что при нынешнем составе депутатского корпуса радикального реформирования выборного и партийного законодательства не будет? А значит, и надежды на введение абсолютно беспрепятственного механизма регистрации политических партий иллюзорны. Равно как и ожидание «молодыми партиями» создания ощутимого представительства во власти, если их регистрация состоится и выборы будут самые честные в мире.

Но это полбеды. Самое главное, что общественные деятели, оппонирующие власти, в том числе и по делу ее критикующие, не могут ничего предложить в противовес, кроме красивых лозунгов. Никто из них пока не родил программы, предлагавшей обществу научно обоснованный реальный путь в будущее. Чего не скажешь о власти, с завидным постоянством выпекающей различные «стратегии». К ним можно относиться скептически, однако нужно признать, что это достаточно конкретные документы. Реально оспорить их способны только политики с альтернативными идеями, не высосанными из пальца.

Ярким примером очередной заявки, претендующей на организацию борьбы по слому авторитарной политической системы, стало объявление о создании Демократической партии Казахстана. Известный публицист и правозащитник Сергей Дуванов, а также Тулеген Жукеев, работавший когда-то на госслужбе, а ныне активный оппозиционер, заявили о создании партии, главной задачей которой является «ликвидация системы несменяемой власти, выстроенной Назарбаевым под себя». На их взгляд, «это главное условие, с чего может начаться политическая модернизация в Казахстане». Основной целью провозглашена «смена нынешней авторитарной политической системы на систему, построенную на принципиально иных демократических принципах».

Идея хорошая. Непонятно одно – где эта политическая сила, которая получила бы возможность прийти к власти в Казахстане после введения системы, построенной на иных демократических принципах, и какие порядки она установит в стране? Это будут другие «денежные мешки», для которых демократы Дуванов и Жукеев - только инструмент прихода к власти, а народ - всего лишь электорат? Эта система им нужна только для того, чтобы множество партий, представляющих непонятно кого, вечно дрались за власть, вовлекая в это шоу народ, а они втихую делали свои меркантильные дела?

Ответа на эти вопросы инициаторы очередного демократического «выброса» не дают. Похоже, нас опять вовлекают в историю, построенную на принципе «Ввяжемся в драку, а там посмотрим». Так ведь уже проходили. Сейчас вспоминаем об этом без радости.