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≡ "Изменить систему" - о создании новой демократической партии объявили В Казахстане		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Изменить систему" - о создании новой демократической партии объявили В Казахстане
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37053
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.10.19 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Журналист и активист Жанболат Мамай, бывший секретарь Совета безопасности Казахстана Тулеген Жукеев, журналист и правозащитник Сергей Дуванов, журналист Асель Джанабаева объявили о планах создания новой политической организации, Демократической партии Казахстана.
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§ Kairat stayer
"Изменить систему" - о создании новой демократической партии объявили В Казахстане
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1456
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 22.10.19 - 13:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Конкретно могу сказать какой-Соловьевской))


Вечерний М. Чёта в отношении его подписи собирали, коллективное обращение (петицию).
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§ abaika95
"Изменить систему" - о создании новой демократической партии объявили В Казахстане
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1126
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 22.10.19 - 13:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Вечерний М. Чёта в отношении его подписи собирали, коллективное обращение (петицию)//


Да либеральная общественность она такая) против доносов,запретов,преследований,публичной травли,провокаций,подстрекательств) они только за все хорошее)

А вообще вечерний М. Иногда здравые вещи говорит только за потоком ненависти ее трудно распознать) как у одного здесь товарища наблюдателя)
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§ Kairat stayer
"Изменить систему" - о создании новой демократической партии объявили В Казахстане
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1456
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 22.10.19 - 13:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А вообще вечерний М. Иногда здравые вещи говорит только за потоком ненависти ее трудно распознать)...


Согласен, тут уже более 120 комментариев написали, в части из них отошли от основной темы. Для желающих пообщаться, далее лучше перейти во Флуд.
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§ maxsaf
"Изменить систему" - о создании новой демократической партии объявили В Казахстане
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3625
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 22.10.19 - 18:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
А что они сами своё мнение не высказывают, проживая здесь, нам-то здесь виднее? Вы-же не доверенное лицо.

Да попробуй, выскажи. Воронок, беседа, запугали даже художников с ватманом ))
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§ Ваш земляк
Re: "Изменить систему" - о создании новой...
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2927
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 24.10.19 - 02:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все заметили,кто первый написал?Отрабатывает,молодец!
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