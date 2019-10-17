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abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
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17.10.19 19:33
таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95: abaika95 Абайка, в русском языке нет приставки "пот", а есть только "под". Отсюда - "поддерживаю" :-)
17.10.19 19:32
abaika95
Вкус ожиданий
Нет это уже не смешно даже,Дракон скажите честно зачем вы столько еды в супермаркете фоткаете?)) Для чего???чтобы что??)
17.10.19 19:29
таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vital: Vital Ты мне льстишь, но мерси! А "покраснел-то" почему?
17.10.19 19:28
abaika95
"Изменить систему" - о создании новой демократической партии объявили В Казахстане
Цитата-// И этих людей всех на карандаш берут// Ой ну это уже из области комедии) или романов типа 1984, если там всех на карандаш берут,то уже карандашную фабрику надо открывать ) любая бабуська в...
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"Изменить систему" - о создании новой демократической партии объявили в Казахстане

17 октября 2019, 11:55 |  Общество

Журналист и активист Жанболат Мамай, бывший секретарь Совета безопасности Казахстана, покинувший госслужбу в 2000-х годах Тулеген Жукеев, журналист и правозащитник Сергей Дуванов, журналист Асель Джанабаева объявили о планах создания новой политической организации, Демократической партии Казахстана, передает Радио Азаттык.

16 октября на пресс-конференции в Алматы, в которой находящийся сейчас в США Дуванов участвовал дистанционно (через онлайн-подключение), они сообщили, что сейчас есть инициативная группа из 10 человек, которая готова обсудить политическую платформу будущей партии с участием активистов, считающих себя патриотами страны и видящих необходимость реформ.

Участники пресс-конференции назвали своими целями политические реформы в стране, в первую очередь разработку н овой Конституции, ограничивающей полномочия президента и расширяющей полномочия парламента, внесение изменений в законодательство о политических партиях, мирных митингах, а также освобождение из тюрем людей, которых правозащитники относят к политическим заключенным.

— Мы знаем, что без разрешения властей трудно создать партию, знаем и о том, что будут преследования, но, несмотря на это, мы готовы стать политической силой, — заявил Мамай.

Сергей Дуванов сказал, что оппозиционная политическая партия в нынешних условиях — инструмент, с помощью которого можно претендовать на участие в политической жизни, изменить формат власти в постназарбаевский период, чтобы избавиться от того, что он назвал «политической монополией». Тулеген Жукеев сказал, что приветствует привлечение молодежи в ряды новой организации «для смены авторитарной системы», и считает, что партия должна быть организована по-новому, с помощью социальных сетей и телекоммуникационных технологий. Асель Джанабаева заявила, что инициаторы создания партии выступают против преследования журналистов, вмешательства государства в работу СМИ.

По законодательству Казахстана, создание партии невозможно без проведения учредительного съезда с участием не менее тысячи человек, представляющих две трети областей, города республиканского значения и столицу. Для государственной регистрации партии в ее составе должно быть не менее 40 тысяч членов.

В Казахстане в настоящее время зарегистрировано шесть партий. В парламенте представлены три из них — возглавляемая экс-президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым партия «Нур Отан», которая доминирует на политическом поле страны, а также провластные партии «Ак жол» и Коммунистическая народная партия. Оппозиционной силой позиционирует себя Общенациональная социал-демократическая партия, в которой в этом году сменилось два председателя.

31-летний журналист и активист Жанболат Мамай, бывший редактор ныне закрытой газеты «Саяси калам. Трибуна», в сентябре 2017 года был приговорен к трем годам ограничения свободы с запретом заниматься журналистской деятельностью сроком на три года. Предъявленные Мамаю обвинения в легализации денег, которые, как заявили власти, были выведены из БТА Банка бывшим банкиром Мухтаром Аблязовым, критиком казахстанских властей, с 2009 года живущим за рубежом, сам Мамай и его сторонники назвали надуманными.
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Комментарии к новости
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* abaika95
Re: "Изменить систему" - о создании новой...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 936
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 17.10.19 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// 16 октября на пресс-конференции в Алматы, в которой находящийся сейчас в США Дуванов участвовал дистанционно (через онлайн-подключение//

Ой а что же Сережа делает в США?) Консультируется по деятельности новой партии?) Коробки с печеньем закупает для раздачи?) Или в ГосДепе в очереди сидит,за получением финансовой помощи по "демократизации" Казахстанского общества?)
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§ сайлау курманов
Re: "Изменить систему" - о создании новой...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3216
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 17.10.19 - 12:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хочется свежего ветра, настоящих перемен, все напоминает послебрежневский застой
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§ maxsaf
Re: "Изменить систему" - о создании новой...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3449
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 17.10.19 - 12:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это случайно не реинкарнация ДВК?
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* abaika95
"Изменить систему" - о создании новой демократической партии объявили В Казахстане
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 936
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 17.10.19 - 12:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// Хочется свежего ветра, настоящих перемен/)

Перестройки,гласности,демократизации,развала государства?) Все в истории проходили и все быстро позабывали)

Цитата-// Это случайно не реинкарнация ДВК//

Оно самое и есть) только уже без банкирчика,больно негативная фигура он,народу он оказывается не понравился не пошли за ним) решили на других ставку сделать) чувствую плотно за нас взялись......
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§ maxsaf
"Изменить систему" - о создании новой демократической партии объявили В Казахстане
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3449
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 17.10.19 - 12:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
чувствую плотно за нас взялись......

Зато печенюшек бесплатно дадут :-)
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§ Сталкер
"Изменить систему" - о создании новой демократической партии объявили В Казахстане
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 73
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 17.10.19 - 12:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Перемены однозначно нужны. Эта система себя изжила и сама по себе меняться не собирается. При существующем режиме коррупцией пронизано всё, что только можно. Нет независимой судебной системы - и только поэтому нельзя согласиться с существующим положением дел. Это как раз и есть следствие политической монополии партии жуликов и воров...

[Исправлено: Сталкер, 17.10.2019 - 12:54]
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§ пешеход
Re: "Изменить систему" - о создании новой...
пешеход


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 130
Регистрация: 18.08.16
Отправлено: 17.10.19 - 13:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Заокеанский ветер подул. Ну да, протяженность границы с Рашей большая, систему ПРО в Казахстане хотят наладить. Как в старом стиле идут "Низы не могут, верхи не хотят" или...(а эту мысль пока оставим при себе)
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* abaika95
"Изменить систему" - о создании новой демократической партии объявили В Казахстане
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 936
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 17.10.19 - 15:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// Перемены однозначно нужны. Эта система себя изжила и сама по себе меняться не собирается. При существующем режиме коррупцией пронизано всё, что только можно. Нет независимой судебной системы - и только поэтому нельзя согласиться с существующим положением дел. Это как раз и есть следствие политической монополии партии жуликов и воров//



Перемены однозначно нужны и систему нужно модернизировать но НО, ещё раз все мы помним чем закончилась последняя перестройка в нашем (общем) государстве,те кто рад ее итогам наверно умолишенный человек либо тот кто с нее хорошо "поимел" и свалил перед самым пиком)

Нужна новая перестройка никто не спорит,но не такими жертвами как развал государства,экономическая разруха,обнищание народа,этнические войны и конфликты)

Я пока лично не вижу достойных оппозиционеров которые могут задать демократическую повестку для власти, все какие-то недалёкие хапуги (мое субъективное мнение) либо предатели, у нас 1000 примеров как к власти путем демократических преобразований искусственно созданных партий или группировок приходили откровенные проходимцы и враги государства, ну что уже даже не ловко повторять на Украине лучше стало? (Совершили перестройку) в Сирии лучше стало ( потдержанные США оппозиционеры развязали 8летнюю войну которой конца и края не видно) в Ливии,Египте,Тунисе лучше стало? В Армении что-то изменилось кардинально?

Перемены нужны,но без помощи "добрых" соседей и уж точно без их печенюшек)

[Исправлено: abaika95, 17.10.2019 - 15:37]
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§ Сталкер
"Изменить систему" - о создании новой демократической партии объявили В Казахстане
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 73
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 17.10.19 - 16:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Нужна новая перестройка никто не спорит,но не такими жертвами как развал государства,экономическая разруха,обнищание народа,этнические войны и конфликты)

Если Вы не заметили, государство давно разрушено.
Страной правит партия жуликов и воров.
Достойных оппозиционеров Вы никогда не увидите в любой системе, где есть политическая монополия - они все или за бугром, или в тюрьмах, или в могилах гниют. Так и будет, пока есть монополия. Или Вы думаете при действующей власти может быть "достойный оппозиционер"?! Нет, конечно, не было, нет и не будет. И именно в этом смысл самой такой "монополии"!
В обратном меня убедить не получится)))
Как вывод, все несогласные с действительностью - враги режима. И неважно, почему и кто не согласен - они все работают на госдеп. Так пропаганда говорит. И Вы с нею))))

[Исправлено: Сталкер, 17.10.2019 - 16:57]
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§ alex_60
"Изменить систему" - о создании новой демократической партии объявили В Казахстане
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5379
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.10.19 - 16:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сталкер:
Страной правит партия жуликов и воров.


плагиат.
где то я уже это слышал.
придумайте с местным колоритом что-то.
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* abaika95
"Изменить систему" - о создании новой демократической партии объявили В Казахстане
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 936
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 17.10.19 - 17:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// Если Вы не заметили, государство давно разрушено//

Я конечно плохо вижу но что-то не заметил что государство разрушено) у некоторых в головах может быть) но по факту,администрация работает,МВД работает,общественный транспорт работает,в супермаркетах еды завались, что разрушено?)

Цитата-// оппозиционеров Вы никогда не увидите в любой системе, где есть политическая монополия - они все или за бугром, или в тюрьмах, или в могилах гниют. Так и будет, пока есть монополия//

Откуда они появляются тогда?) Кто на митинги ходит?) Кто вот партию создаёт?) Не достойные конечно,но какие никакие)
А в тоталитарном союзе откуда они брались?) КГБ не КНБ за этим строже следило) и все ровно просочилсь как-то)


Цитата-// Как вывод, все несогласные с действительностью - враги режима. И неважно, почему и кто не согласен - они все работают на госдеп. Так пропаганда говорит. И Вы с нею))))//

Вот вы несогласный с действительностью и я вас не считаю шпионом госдепа и предателем) Что это ? Плохо пропаганда надо мной пороботала?)


Ну ладно я понимаю вас уже не изменить не переубедить) но просто назовите мне страну где за последние 30 лет сменили руководство и эта страна зажила как Швейцария? ( А все к этой мифической Швейцарии и стремятся)
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§ Сталкер
Re: "Изменить систему" - о создании новой...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 73
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 17.10.19 - 17:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Так они и почти одинаковы - партии такие, жуликов и воров, что там, что тут))) Я по сути.
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§ Сталкер
Re: "Изменить систему" - о создании новой...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 73
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 17.10.19 - 18:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Откуда они появляются тогда?) Кто на митинги ходит?) Кто вот партию создаёт?) Не достойные конечно,но какие никакие)

Большая часть как раз и набирается смелости подать голос при поддержке, что называется, из вне. Думаю, подавляющее большинство в таких кругах. Это же касается и митингующих. Не говоря уже о политике. Без какой-либо поддержки, всякого несогласного этот архаичный антинародный, а попросту говоря, преступный режим, просто сожрёт и не подавится - либо выдавит из своего города, страны, либо в тюрьме сгноит, либо в могилу отправит. Моё мнение такое. А по сему, вопрос о том, почему оппозиционеры прибегают к поддержке из вне - очень таки открытый. Абсолютному большинству страшно даже рот открывать против власти, которая ничем не гнушается...
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* abaika95
"Изменить систему" - о создании новой демократической партии объявили В Казахстане
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 936
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 17.10.19 - 18:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну все, я так понял вопрос о разрушеном государстве и пример удачной революции отпал сам собой раз вы на него не отвечаете?)

Цитата-// Большая часть как раз и набирается смелости подать голос при поддержке, что называется, из вне//

Хм,ну вот вы в оппозиции к действующей власти вас что Госдеп потдерживает или Кремль с Пекином?) Думаю нет,наши доморощенные "революционеры" Мади и Гайни за ними кто-то стоит?) Да вот кому они нужны,сами захотели вышли на площадь "пропиарились" что их теперь кровавая охранка преследует? Спать не дает, звонит по ночам и дышит в трубку?)


Цитата-// Абсолютному большинству страшно даже рот открывать против власти, которая ничем не гнушается...//

Ну вот вообще) вы сейчас столько понаписали что вас за это в России уже давно по статье о "оскорблении власти" взяли бы) никто не стучится сейчас к вам в дверь?) Почитайте комментарии в Инстаграме в любом паблике под любой непопулярной новостью про повышения цен например) пишут люди не под фейками с открытых страниц и ничего не пропадают же по ночам) черный воронок за ними не приезжает) я понимаю может у вас есть личные счёты в связи со своей профессиональной деятельностью, но так везде во всем мире и всегда так было, нарвешся на сильного дядьку во власти и каюк,даже в супер демократичной стране США преследовали неугодного профсоюзного лидера (Джимми Хоффа) сколько фильмов о нем сняли?
Нет это конечно плохо но как пример что во всем мире такое бывает(
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§ alex_60
"Изменить систему" - о создании новой демократической партии объявили В Казахстане
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5379
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.10.19 - 18:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Перестал читать.
Выдаёшь на А4 тексты.
Статьи целые.
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