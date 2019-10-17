"Изменить систему" - о создании новой демократической партии объявили в Казахстане

Журналист и активист Жанболат Мамай, бывший секретарь Совета безопасности Казахстана, покинувший госслужбу в 2000-х годах Тулеген Жукеев, журналист и правозащитник Сергей Дуванов, журналист Асель Джанабаева объявили о планах создания новой политической организации, Демократической партии Казахстана, передает Радио Азаттык.

16 октября на пресс-конференции в Алматы, в которой находящийся сейчас в США Дуванов участвовал дистанционно (через онлайн-подключение), они сообщили, что сейчас есть инициативная группа из 10 человек, которая готова обсудить политическую платформу будущей партии с участием активистов, считающих себя патриотами страны и видящих необходимость реформ.

Участники пресс-конференции назвали своими целями политические реформы в стране, в первую очередь разработку н овой Конституции, ограничивающей полномочия президента и расширяющей полномочия парламента, внесение изменений в законодательство о политических партиях, мирных митингах, а также освобождение из тюрем людей, которых правозащитники относят к политическим заключенным.

— Мы знаем, что без разрешения властей трудно создать партию, знаем и о том, что будут преследования, но, несмотря на это, мы готовы стать политической силой, — заявил Мамай.

Сергей Дуванов сказал, что оппозиционная политическая партия в нынешних условиях — инструмент, с помощью которого можно претендовать на участие в политической жизни, изменить формат власти в постназарбаевский период, чтобы избавиться от того, что он назвал «политической монополией». Тулеген Жукеев сказал, что приветствует привлечение молодежи в ряды новой организации «для смены авторитарной системы», и считает, что партия должна быть организована по-новому, с помощью социальных сетей и телекоммуникационных технологий. Асель Джанабаева заявила, что инициаторы создания партии выступают против преследования журналистов, вмешательства государства в работу СМИ.

По законодательству Казахстана, создание партии невозможно без проведения учредительного съезда с участием не менее тысячи человек, представляющих две трети областей, города республиканского значения и столицу. Для государственной регистрации партии в ее составе должно быть не менее 40 тысяч членов.

В Казахстане в настоящее время зарегистрировано шесть партий. В парламенте представлены три из них — возглавляемая экс-президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым партия «Нур Отан», которая доминирует на политическом поле страны, а также провластные партии «Ак жол» и Коммунистическая народная партия. Оппозиционной силой позиционирует себя Общенациональная социал-демократическая партия, в которой в этом году сменилось два председателя.

31-летний журналист и активист Жанболат Мамай, бывший редактор ныне закрытой газеты «Саяси калам. Трибуна», в сентябре 2017 года был приговорен к трем годам ограничения свободы с запретом заниматься журналистской деятельностью сроком на три года. Предъявленные Мамаю обвинения в легализации денег, которые, как заявили власти, были выведены из БТА Банка бывшим банкиром Мухтаром Аблязовым, критиком казахстанских властей, с 2009 года живущим за рубежом, сам Мамай и его сторонники назвали надуманными.