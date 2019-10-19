Кушмурунец23 "Чуть не попала в психушку": что ответил глава МОН на интервью учительницы из Кокшетау #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 302

Регистрация: 18.05.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:21 Ловят с поличным на крупных взятках чиновников а "непримиримую борьбу" показывают на учителях. Украл несколько миллиардов и вышел через несколько лет по УДО (да и не факт, что он реально сидел). Я заметил, вот у нас как только в Аулиекольском районе кого то из акимов ловят на коррупции, то в последующие несколько дней "интенсивно" проводят профилактические мероприятия.

В местных СМИ публикуют статьи, что проведены уроки против коррупции среди школьников и студентов.

При этом не говориться, что также проведены мероприятия с "коллегами" осужденных акимов. Вот недавно "поведение" очередного зам акима Аулиекольского района рассматривала комиссия по этике (дисциплинарная комиссия. Якобы по указке, уже сегодня бывшего, акима Кисикова он требовал с группы предпринимателей района помочь средствами одному из Костанайских фондов.

Как так? Как такое возможно? Наверно удивленно восклицали члены комиссии!

Но , я считаю, что это уже сложившаяся многими годами обычная практика.

Сколько писем приходило в Кушмурунский филиал ТОО "Болашак" от акимов и их заместителей на помощь средствами Аулиеколю. Это и на стадион "Болашак" в Аулиеколе, на различные мероприятия по благоустройству Аулиеколя, на строительство еще одной мечети практически каждый год поступают просьбы... С просьбами "о помощи" материально выходили представители партии "НурОтан". Покупались современные телевизоры и делались подарки женщинам на 8 марта.

Лично до сих пор не могу забыть, какие средства просто "заставили" отдать в канун 70-ия Великой Победы.

И прежде всего с учителей, воспитателей и медиков. Миллионы тенге , за которые даже не отчитались. Не было никакой информации, сколько было собрано и куда пошли эти средства.

Цитата: Цветы на стол нельзя - это коррупция, белые скатерти нельзя - это коррупция, даже воду нельзя - это тоже коррупция

Зайдите в наши школы, например в спортзал. Посмотрите сколько мячей в наличие? Сколько волейбольных, баскетбольных и т.д.?

Когда я учился, почти на каждого был мяч, ну минимум мяч на двоих, на уроке физкультуры у каждого лыжи.

А можно зайти в туалет и попытаться найти хотя бы признаки туалетной бумаги, мыло...

И т.д. и т.п.

Вот такие вот сравнения коррупции: цветы замечательным учителям и красивая скатерть на экзамены от благодарных родителей и все выше перечисленное.

А все эти "акции" к содержанию местных районных газетенок учителями?



[Исправлено: Кушмурунец23, 19.10.2019 - 13:36]