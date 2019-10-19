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≡ "Чуть не попала в психушку": что ответил глава МОН на интервью учительницы из Кокшетау		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Чуть не попала в психушку": что ответил глава МОН на интервью учительницы из Кокшетау
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37053
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.10.19 - 11:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Асхат Аймагамбетов прокомментировал интервью педагога, которое было опубликовано в Сети. На кадрах ролика учитель критично высказывается о современной системе образования и перечисляет трудности, с которыми ей пришлось лично столкнуться.
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§ maxsaf
Re: "Чуть не попала в психушку": что ответил глава МОН...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3625
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 19.10.19 - 11:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Щас Абайка скажет, что эта неблагодарная живет в лучшей стране мира и остальные страны только завидуют.

Цитата:
Цветы на стол нельзя - это коррупция, белые скатерти нельзя - это коррупция, даже воду нельзя - это тоже коррупция. Это в стране, где воруют миллионами?


Браво.
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§ Тот самый
Re: "Чуть не попала в психушку": что ответил глава МОН...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 204
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 19.10.19 - 12:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Щас Абайка скажет, что эта неблагодарная живет в лучшей стране мира и остальные страны только завидуют.


Или "ну вот видите! На десятки тысяч учителей всего одна недовольная! Да явно с ней что-то не так!", или можно смягчить типа "Конечно ещё многое предстоит сделать в нашей системе образования, но и сейчас видно же, что Министерство образования работает. А недовольные переменами они всегда будут".

И это учитель в городской школе. Представьте, что в сельских. Тебе надо электронный кунделик заполнять, а интернета в школе нет. И компьютера рабочего у тебя нет. Сам покупай ноутбук, подключай мобильный интернет.
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§ Ваш земляк
Re: "Чуть не попала в психушку": что ответил глава МОН...
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2927
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 19.10.19 - 13:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
Или "ну вот видите! На десятки тысяч учителей всего одна недовольная! Да явно с ней что-то не так!"

И ещё добавит,что она сама созналась,что чуть в психушку не загремела.
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§ Кушмурунец23
"Чуть не попала в психушку": что ответил глава МОН на интервью учительницы из Кокшетау
Кушмурунец23


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 302
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 19.10.19 - 13:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ловят с поличным на крупных взятках чиновников а "непримиримую борьбу" показывают на учителях. Украл несколько миллиардов и вышел через несколько лет по УДО (да и не факт, что он реально сидел). Я заметил, вот у нас как только в Аулиекольском районе кого то из акимов ловят на коррупции, то в последующие несколько дней "интенсивно" проводят профилактические мероприятия.
В местных СМИ публикуют статьи, что проведены уроки против коррупции среди школьников и студентов.
При этом не говориться, что также проведены мероприятия с "коллегами" осужденных акимов. Вот недавно "поведение" очередного зам акима Аулиекольского района рассматривала комиссия по этике (дисциплинарная комиссия. Якобы по указке, уже сегодня бывшего, акима Кисикова он требовал с группы предпринимателей района помочь средствами одному из Костанайских фондов.
Как так? Как такое возможно? Наверно удивленно восклицали члены комиссии! :lol: :lol:
Но , я считаю, что это уже сложившаяся многими годами обычная практика.
Сколько писем приходило в Кушмурунский филиал ТОО "Болашак" от акимов и их заместителей на помощь средствами Аулиеколю. Это и на стадион "Болашак" в Аулиеколе, на различные мероприятия по благоустройству Аулиеколя, на строительство еще одной мечети практически каждый год поступают просьбы... С просьбами "о помощи" материально выходили представители партии "НурОтан". Покупались современные телевизоры и делались подарки женщинам на 8 марта.
Лично до сих пор не могу забыть, какие средства просто "заставили" отдать в канун 70-ия Великой Победы.
И прежде всего с учителей, воспитателей и медиков. Миллионы тенге , за которые даже не отчитались. Не было никакой информации, сколько было собрано и куда пошли эти средства.
Цитата:
Цветы на стол нельзя - это коррупция, белые скатерти нельзя - это коррупция, даже воду нельзя - это тоже коррупция

Зайдите в наши школы, например в спортзал. Посмотрите сколько мячей в наличие? Сколько волейбольных, баскетбольных и т.д.?
Когда я учился, почти на каждого был мяч, ну минимум мяч на двоих, на уроке физкультуры у каждого лыжи.
А можно зайти в туалет и попытаться найти хотя бы признаки туалетной бумаги, мыло...
И т.д. и т.п.
Вот такие вот сравнения коррупции: цветы замечательным учителям и красивая скатерть на экзамены от благодарных родителей и все выше перечисленное.
А все эти "акции" к содержанию местных районных газетенок учителями? 8-)

[Исправлено: Кушмурунец23, 19.10.2019 - 13:36]
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§ Vit
Re: "Чуть не попала в психушку": что ответил глава МОН...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8282
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 19.10.19 - 13:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Че она говорит это пиар. Все так уже давно живут. Кто то в долг кушает, кто то одевается так, и не я флашками машу когда кортеж едит а вы. И не мне зп каждый месяц подымают на 30-50 % но при этом она не растет. Проснулась?
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§ Козлов я
Re: "Чуть не попала в психушку": что ответил глава МОН...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 451
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 19.10.19 - 13:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ abaika95
Re: "Чуть не попала в психушку": что ответил глава МОН...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1126
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 19.10.19 - 14:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну я так понял мне уже можно ничего не писать?) три первых комментатора по совместительству мои ученики уже все расписали))


А вообще молодец этот учитель,такими вот интервью-обращениями модернизация системы будет эффективнее) да и министр молодец что прислушался и не попытался заболтать или опровергнуть)
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§ yudjin
Re: "Чуть не попала в психушку": что ответил глава МОН...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6164
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 19.10.19 - 14:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Че она говорит это пиар.

Думаешь хайпануть решила училка?
Да, нет... просто замудохалась уже с реформаторами из министерства безобразования бороться.
Но скажу так, умный педагог и в этой "обновленке" найдёт способы мягко говоря её обойти, работать своими методами, и оценки общепризнанные будет выставлять в дневник , а не смайлики, и домашние задания выдавать на собственных карточках , а не тупо пользоваться "весёлыми картинками" от издательства "а там мура"...
Ну а родители... как грится, голосуют ногами...
Знакомые, в сентябре увидев "обновленный" учебник по русскому языку без правил... в октябре отдали уже ребенка в шкоду Челябинска.
Где учитель им не сказал, что, мол, сейчас главное чтобы ребенок общался свободно, а грамотно или нет - это нынешнее образование не волнует.


Цитата:
Какая у нас может быть коррупция? Мы что мел с собой домой приносим?"

Меня вообще удивляет позиция министерства и гороно.... Они, вот положа руку на сердце, реально считают, что они 3,14..ец как финансируют школы, что запретили любые сборы на нужды школы и класса с родителей?
Но почему в классах нет мыла, салфеток, воды, в сортирах туалетной бумаги, у учителей бумаги А4, недостающие комплекты учебников тоже докупают родители?
На всё про все тысяч 5 за год. Да, не великие деньги, НО ОНИ были и есть... несмотря на какие-то там параллельные и лицемерные запреты.
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§ Ваш земляк
Re: "Чуть не попала в психушку": что ответил глава МОН...
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2927
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 19.10.19 - 14:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Ты ли это?!
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§ Козлов я
Re: "Чуть не попала в психушку": что ответил глава МОН...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 451
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 19.10.19 - 15:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Ты ли это?!
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§ Coopidon
Re: "Чуть не попала в психушку": что ответил глава МОН...
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 129
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 19.10.19 - 20:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Искренне говорит, видать накипело.
Но, не останавливать же поезд, из-за мнения одного?
Паровоз то пыхтит, на всех парах, вперёд рвется
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§ Тот самый
"Чуть не попала в психушку": что ответил глава МОН на интервью учительницы из Кокшетау
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 204
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 19.10.19 - 23:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:
Паровоз то пыхтит, на всех парах, вперёд рвется


Ой ли? Паровоз сошёл с рельс и пока ещё по инерции едет даже в почти попутном с ними направлении. Может когда в школах большинством учителей станут те, кто сам учился по новым программам, тогда и доказывать не нужно будет МО, что программы их мягко говоря сырые. Сами убедятся.
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§ Coopidon
"Чуть не попала в психушку": что ответил глава МОН на интервью учительницы из Кокшетау
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 129
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 19.10.19 - 23:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
Ой ли? Паровоз сошёл с рельс и пока ещё по инерции едет даже в почти по

Не буду спорить.
Игра слов.
А так-согласен на 110%.
Цитата:
Тот самый:
Сами убедятся.

Неа!
Согласно отчётов, состав движется в заданном направлении, со скоростью согласно плана 8-)
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§ Медный
Re: "Чуть не попала в психушку": что ответил глава МОН...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2700
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 24.10.19 - 01:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Страх, тревога, стресс...

«Мрак, грязь, страх и ничего человеческого» :-x
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