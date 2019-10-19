"Чуть не попала в психушку": что ответил глава МОН на интервью учительницы из Кокшетау

Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов прокомментировал интервью педагога, которое было опубликовано в Сети. На кадрах ролика учитель критично высказывается о современной системе образования и перечисляет трудности, с которыми ей пришлось лично столкнуться во время рабочего процесса, передает NUR.KZ.

Асхат Аймагамбетов. Фото: NUR.KZ

Соответствующий пост глава МОН сделал в социальной сети Facebook. Министр отметил, что ролик получил широкое распространение в Сети.

"Не буду сейчас давать оценку содержанию данного материала. Просто важно понимать, что каждый учитель и родитель имеет право на выражение своего мнения. Наша же с вами задача - услышать эти предложения и замечания", - написал Аймагамбетов.

Также министр отметил, что президент страны дал поручение учесть предложения педагога и внедрить их в дальнейшую работу.

Напомним, педагог с 38-летним стажем из Кокшетау Алия Ахметова поделилась своим мнением о том, какие изменения произошли за это время. Интервью с учителем опубликовал портал CBS MEDIA.

Алия Ахметова. Кадр из видео: cbsmedia.ru

Издание отмечает, что в системе образования Казахстана обновили не только учебную программу. Теперь даже в честь профессионального праздника педагогам нельзя дарить и символические подарки. В противном случае, это будет восприниматься как коррупционная составляющая.

"Однако, «букеты и запреты» — это полбеды. Настоящую головную боль вызывает "обновленка", по которой сегодня учатся казахстанские дети", - указывает автор материала.

Отмечается, что за 4 года к условиям обновленной школьной программы учителя, ученики и их родители до сих пор не привыкли.

Теперь все усилия педагоги должны направлять на развитие у детей мобильности и результативности, и, как следствие, дальнейшей конкурентоспособности на рынке труда.

О том, какой на сегодняшний день виден результат, рассказала Алия Ахметова.

"Страх, тревога, стресс, заведомое ожидание отрицательного результата - это те чувства, которые появились лично у меня в связи с так называемой "обновленкой", - откровенно призналась педагог.

По словам учителя, громкие заявления о том, что сегодня школы обеспечены всем необходимым, - неправда.

"Наши учителя-пенсионеры, приходя на работу, купили принтеры. И мне нужно это сделать. Но хороший принтер стоит 45 тысяч, я не могу себе этого позволить", - пояснила рассказчица.

К обновленной системе образования она относится критически.

"Хочу сказать, что это очень жестокий, бесполезный, злой эксперимент. Почему? Если честно сказать, у детей нет интереса, у них нет стимула, нет, по большому счету, заинтересованности в каждом уроке.

Они только ждут, чтобы заработать оценку. Потому что у них дома спросят: "Что ты получил?". Оценка всегда была методом морального стимулирования детей. Другая страшная беда, что в интернете школьники находят ответы на все тесты. И опять-таки получается ложь и лицемерие", - поведала о своих переживаниях преподаватель.

Алия Ахметова также рассказала, чувствует ли она на себе повышение статуса педагога.

"Нас закон не повышает, а понижает, потому что просто идет дубляж закона "Об образовании". Там нет самого главного, что нам нужно - выслуги лет.

Я 38-й год работаю. Где моя выслуга? Нет выслуги. Зачем нам этот закон, если нет выслуги, нет реального повышения заработной платы? Молодой человек приходит работать - он будет нищий. А все кричат, сколько можно учителям повышать зарплату", - сетует она.

Как отметила учитель, в прошлом году она получала 80 тысяч тенге, так как на аттестационных экзаменах не смогла ответить на "дурацкий" и неправильно составленный вопрос, что лишило ее возможности повысить на 40% размер своей зарплаты.

Повторно проходить квалификационный тест она категорически отказывается.

"Мне предлагают пройти во второй раз. Я не пойду. Страх, унижение, "шмон", как на зоне. На меня орали, кричали, я неделю не спала, в психушку чуть не попала. Зачем мне такое повышение? Нормально можно повысить зарплату без этого унижения?" - задается она вопросом.

Что касается освобождения учителей от бумажной волокиты, то и в этом, констатирует педагог, ситуация только ухудшилась.

"Кто нас освобождал, если я должна 730 листов распечатать? Бумажная волокита в миллион раз усилилась. Что такое бумага? Это проявление власти. Так гороно и министерство показывают над нами свою власть", - считает Алия Ахметова.

Остановилась она и на вопросе подарков.

"Мы в этом году принимали экзамены у 11 классов. Цветы на стол нельзя - это коррупция, белые скатерти нельзя - это коррупция, даже воду нельзя - это тоже коррупция. Это в стране, где воруют миллионами? Какая у нас может быть коррупция? Мы что мел с собой домой приносим?" - возмущается женщина.

В целом, она пришла к выводу, что пока обновленная программа не работает в полную силу, а положению учителей особо не позавидуешь.

"Сегодня учитель живет от кредита к кредиту, ест в долг. Учителя едят в долг в столовой! Вот он наш статус (...) Мы живем в стране, где не нужна ни экономика, ни право", - решила педагог.