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≡ Суд установил, что Костанайский филиал российского вуза работал без лицензии		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Суд установил, что Костанайский филиал российского вуза работал без лицензии
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37051
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.10.19 - 13:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Костанайский филиал Челябинского государственного университета работал без лицензии. Такое постановление вынес специализированный административный городской суд, решение которого ещё не вступило в законную силу.
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§ Kairat stayer
Re: Суд установил, что Костанайский филиал российского вуза...
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1456
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 22.10.19 - 11:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В МОН РК в ответе на запрос informburo.kz подтвердили, что Казахстан ведёт работу с Россией по вопросу подписания соглашения по функционированию филиалов российских вузов. В Костанайском филиале работают 200 сотрудников, 64 преподавателя...

Как-то неправильно, не по-человечески получается, там работают знакомые преподаватели, они-то причём? Если соответствующие правоустанавливающие документы, в своё время не оформили должным образом ответственные лица.
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* abaika95
Re: Суд установил, что Костанайский филиал российского вуза...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1117
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 22.10.19 - 11:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//тебя не зовут?!Как говорится - "не твоя,вот ты и бесишься!"//


Звали,даже бегали истирично уговаривали чтоб я у них и дальше продолжал учиться) потому что там доплаты какие-то преподам идут за иностранных студентов)



Цитата-/чей наш?а Челгу что, ихний?как собрался спрашивать то? по-поцански?Как выпускали "наши" там "дипломированных" с разведенными через "лифена" и прочих экзамены, так и будут. А прайс скоро на стенах главного корпуса вывесят//

А чей ЧелГУ? Австралийский ?) Ну ладно) МОН теоретически спросить может с любого универа) кто?что?куда? И почему?)
Прайс можно на стену любого университета вывесить) хоть на МГУ) только цены "развода" там будут ого-го)
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§ maxsaf
Суд установил, что Костанайский филиал российского вуза работал без лицензии
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3625
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 22.10.19 - 11:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
только цены "развода" там будут ого-го)

#29 уже поднял цену развода в два раза, а вы продолжаете цитировать :lol:
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§ maxsaf
Суд установил, что Костанайский филиал российского вуза работал без лицензии
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3625
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 22.10.19 - 11:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Казахстан ведёт работу с Россией по вопросу подписания соглашения по функционированию филиалов российских вузов

Могу себе представить эту "работу". Сложная видимо, очень :lol:
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* Ваш земляк
Re: Суд установил, что Костанайский филиал российского вуза...
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2917
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 22.10.19 - 22:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
если выпускает плохих спецов то хоть спросит потом с этого универа можно)

Гениально!А почему же тогда не спросить с родителей за то,что они родили и воспитали дебила,до которого ничего не доходит?!"Но если туп,как дерево,родишься баобабом!И будешь баобабом тыщщу лет,пока помрёшь!"В.С.Высоцкий.
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* Ваш земляк
Re: Суд установил, что Костанайский филиал российского вуза...
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2917
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 22.10.19 - 22:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Звали,даже бегали истирично уговаривали чтоб я у них и дальше продолжал учиться)

"Но у казахстанских собственная гордость!"
ПыСЫ.Я бы,на твоём месте,пошёл бы учиться в российские ВУЗы.Хоть бы научился писать без ошибок.А так оно и видно,что образование казахстанское,ни слова без ошибки...
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* elektron
Суд установил, что Костанайский филиал российского вуза работал без лицензии
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3733
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 22.10.19 - 22:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Хоть бы научился писать без ошибок.

Зато он на таджикском может! ;-)
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* Ваш земляк
Re: Суд установил, что Костанайский филиал российского вуза...
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2917
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 23.10.19 - 21:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Зато он на таджикском может!

А кому он нужен,этот таджикский?!
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