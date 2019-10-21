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abaika95
Суд установил, что Костанайский филиал российского вуза работал без лицензии
Цитата-//пошли вон , если не нравится.а может наоборот? сделаем?// Не в коем случае) я про то что пошли вон) просто смотри как получается когда человек хочет МГУшного образования он...
21.10.19 15:09
Lex
Суд установил, что Костанайский филиал российского вуза работал без лицензии
abaika95: КГУ чем не устраивает меня не устраивает вообще ничем этот КГУ. Время коту под хвост. Ни один однокурсник по прямой профессии не работает. Обучение там ниже нижнего дна. на программиста...
21.10.19 15:06
Lex
Суд установил, что Костанайский филиал российского вуза работал без лицензии
abaika95: КГУ чем не устраивает меня не устраивает вообще ничем этот КГУ. Время коту под хвост. Ни один однокурсник по прямой профессии не работает. Обучение там ниже нижнего дна. на программиста...
21.10.19 15:06
alex_60
Токаев о переходе на латиницу: В алфавите имеются недостатки
я то , да все тут, кто на русском, доживут. а потом или страны не будет, или все на русском будут разговаривать. ну часть может на китайском. но в это я не верю. не верю.
21.10.19 15:03
alex_60
Суд установил, что Костанайский филиал российского вуза работал без лицензии
ну я понимаю, сказал я баба яга здесь. но метки, линии то какие то должны быть. ты же по сути что говоришь. пошли вон , если не нравится. а может наоборот? сделаем?
21.10.19 14:53
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Суд установил, что Костанайский филиал российского вуза работал без лицензии

21 октября 2019, 13:11 |  Общество

У Костанайского филиала Челябинского государственного университета конфисковали полученный доход за время деятельности без лицензии, передает Informburo.kz.

Филиал ЧелГУ в Костанае  /Фото profi-soft.kz

Костанайский филиал Челябинского государственного университета работал без лицензии. Такое постановление вынес специализированный административный городской суд, решение которого ещё не вступило в законную силу.

Административный протокол о работе филиала российского вуза без лицензии составили в конце августа. Внеплановую проверку организовало Министерство образования и науки по поручению Генпрокуратуры. В надзорный орган пожаловалась Национальная палата предпринимателей "Атамекен".

 

Дело передали в специализированный межрайонный административный суд Костаная. Вузу вменялось нарушение по статье 463, часть 1, КоАП РК – "Занятие предпринимательской или иной деятельностью, а также осуществление действий (операций) без регистрации, разрешения".

В суде представитель филиала ЧелГУ Владимир Шакун заявил, что университет не признаёт вину в правонарушении. Он сослался на бессрочную лицензию, полученную в 2003 году. Этот документ не отзывался и не признавался недействительным.

Представитель Комитета по контролю в сфере образования в ответ сообщил, что бессрочная лицензия прекратила своё действие с момента изменения законодательства. По закону филиалы иностранных вузов не могут работать в Казахстане без международных договоров.

В итоге суд оштрафовал Костанайский филиал ЧелГУ на 63 125 тенге с конфискацией дохода. Какая сумма будет конфискована, судья не указал.

"Суд назначил наказание за то, что университет работал без лицензии. Закрывать вуз не входит в компетенцию суда. Судья указала в постановлении конфискацию, потому что это предусмотрено санкцией статьи. Размер конфискации не установлен уполномоченным органом", – пояснили в пресс-службе Костанайского областного суда.

Судья также вынес частное постановление в адрес МОН РК за то, что регулятор вовремя не лишил лицензии КФ ЧелГУ через суд. Вуз планирует обжаловать постановление в апелляционной инстанции.

"Мы показали в суде отказ МОН РК в выдаче лицензии от 2018 года. Межгосударственного соглашения до сих пор нет. Мы писали письма в МИД РФ, чтобы как-то подтолкнуть к решению вопроса, который с 2010 года не решается. Насколько я знаю, в Нур-Султане должна начать работу межправительственная комиссия по урегулированию этой ситуации", – прокомментировал представитель вуза Владимир Шакун.

В МОН РК в ответе на запрос informburo.kz подтвердили, что Казахстан ведёт работу с Россией по вопросу подписания соглашения по функционированию филиалов российских вузов.

В Костанайском филиале работают 200 сотрудников, 64 преподавателя, а обучаются 3250 студентов.

Подобное нарушение МОН выявило и в алматинском филиале НОУ ВПО "Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов". Дело находится на рассмотрении в суде. Решения ещё нет.
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Комментарии к новости
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§ alex_60
Суд установил, что Костанайский филиал российского вуза работал без лицензии
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5521
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.10.19 - 13:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//В надзорный орган пожаловалась Национальная палата предпринимателей "Атамекен"./


пожаловались . с чьей подачи?
как то неправильно.
цель то какая.
сверху сказали- лицензию не давать.
похоже так.
позорище.
сами не можем выучить , и другим не дадим.
тем более на русском языке.
попахивает.

[Исправлено: alex_60, 21.10.2019 - 13:30]
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§ abaika95
Суд установил, что Костанайский филиал российского вуза работал без лицензии
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1047
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 21.10.19 - 13:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//тем более на русском языке//

А что в КГУ, ЕНУ, Назарбаев университет на Русском языке обучение уже не ведётся?) Не знал) да и в ЮУрГУ и том же центральном ЧелГу можно отучиться и вернуться) там в разы качество образования лучше чем в филиалах)

[Исправлено: abaika95, 21.10.2019 - 13:38]
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§ Victor Yang
Re: Суд установил, что Костанайский филиал российского вуза...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12047
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 21.10.19 - 13:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
пожаловались . с чьей подачи?

Это же элементарно, Ватсон - с подачи руководства других ВУЗов. В начале 2000-х был всплеск рождаемости - и эти дети сейчас заканчивают школу. Такой сильный конкурент местным ВУЗам просто не нужен.
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* директор пляжа
Re: Суд установил, что Костанайский филиал российского вуза...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 273
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 21.10.19 - 13:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
ом же центральном ЧелГу можно отучиться и вернуться)

уверен? а деньги на обучение и на аренды квартир на деревьях растут?
Цитата:
abaika95:
А что в КГУ, ЕНУ, Назарбаев университет на Русском языке обучение уже не ведётся?)

не путай Казахстанский и Южно-Уральский.
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§ alex_60
Суд установил, что Костанайский филиал российского вуза работал без лицензии
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5521
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.10.19 - 13:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
да и в ЮУрГУ и том же центральном ЧелГу можно отучиться и вернуться)


директор сказал что хотел сказать.
добавлю что потом оттуда не возвращаются как правило.
хоть казахи, хоть русские.
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§ abaika95
Суд установил, что Костанайский филиал российского вуза работал без лицензии
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1047
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 21.10.19 - 13:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//уверен? а деньги на обучение и на аренды квартир на деревьях растут?//

Ну раз человек хочет качественного и "Русского" образования для своих детей) можно и раскошелится)


Цитата-//не путай Казахстанский и Южно-Уральский//

Что не путать?) Казахстанский и Южно-Уральский Русский язык?)
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§ abaika95
Суд установил, что Костанайский филиал российского вуза работал без лицензии
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1047
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 21.10.19 - 14:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//добавлю что потом оттуда не возвращаются как правило//


Кто возвращается, кто нет) от людей зависит) ну про ядреную агитацию в Рос. вузах я уже рассказывал) тащат к себе всех с Центральной Азии,кто умеет и кто не умеет разговаривать на Русском всех пытаются оставить)
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§ alex_60
Суд установил, что Костанайский филиал российского вуза работал без лицензии
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5521
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.10.19 - 14:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
кто умеет и кто не умеет разговаривать на Русском всех пытаются оставить)


это даже не сказки, это вранье.
ты этих людей за идиотов что ли считаешь?
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§ abaika95
Суд установил, что Костанайский филиал российского вуза работал без лицензии
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1047
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 21.10.19 - 14:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//это даже не сказки, это вранье.ты этих людей за идиотов что ли считаешь?//

При мне так было) Таджиков,Киргизов кто по Русски еле-еле, на грант пропихивают только так за здрасьте) при чем в некоторых моментах обделяя местных абитуриентов) что вызывало потом негативные разговоры)

этих людей за идиотов это которых?) Кто принимает или кто учиться едет?) Те кто принимает очень умно поступают, колличество дворников без образования уже девать некуда,нужны спецы по серьезнее) так как отток местной молодежи очень огромен)
кто умный в Европу,США
Кто талантливый и наглый ближе к Москве
Кому терять уже нечего на вахты на север
Ну а кто купился на рекламу на дальний восток за гектаром и за запахом тайги)
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* директор пляжа
Re: Суд установил, что Костанайский филиал российского вуза...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 273
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 21.10.19 - 14:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Ну раз человек хочет качественного и "Русского" образования для своих детей) можно и раскошелится)

Ты имел ввиду наверное не "русского" образования, а Российского. Проблемы какие-то на фоне этого я смотрю? не Казахского а Казахстанского, смекаешь?)

Цитата:
abaika95: можно и раскошелится)

Можно и на лексус раскошелиться, но для получения "более-менее" образования не хочется "Валить" как ты имеешь ввиду за границу, родной город для этого сделал минимальную базу.

Цитата:
abaika95:
Что не путать?) Казахстанский и Южно-Уральский Русский язык?)

-Университет. Нурлыботовская программа сбилась или что?)
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§ abaika95
Суд установил, что Костанайский филиал российского вуза работал без лицензии
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1047
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 21.10.19 - 14:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Можно и на лексус раскошелиться, но для получения "более-менее" образования не хочется "Валить" как ты имеешь ввиду за границу, родной город для этого сделал минимальную базу//


Ещё раз для тех кто в пляжном танке) КГУ чем не устраивает?) ЕНУ, Назарбаев университет?) За границу ехать не надо) ну естественно только в том случае если ваше чадо ЕНТ сдаст которое и так упрощено до предела)


Цитата-//Университет. Нурлыботовская программа сбилась или что?)//

Нет, работает только обработать ваш набор буков немогет) смысла не находит)
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* директор пляжа
Re: Суд установил, что Костанайский филиал российского вуза...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 273
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 21.10.19 - 14:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
КГУ чем не устраивает?)

не устраивает тем, что пытаются закрыть ЧелГУ и тычут как ты везде своими КГУ и ЕНУ и тд.
из разряда, - "все хотят туда, а ты купи слона?"
Цитата:
abaika95:
смысла не находит)


прочитай значит еще раз, только внимательно.
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§ alex_60
Суд установил, что Костанайский филиал российского вуза работал без лицензии
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5521
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.10.19 - 14:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну я понимаю, сказал я баба яга здесь.
но метки, линии то какие то должны быть.
ты же по сути что говоришь.
пошли вон , если не нравится.
а может наоборот? сделаем?
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* Lex
Re: Суд установил, что Костанайский филиал российского вуза...
Lex


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 345
Регистрация: 22.06.15
Отправлено: 21.10.19 - 15:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
КГУ чем не устраивает

меня не устраивает вообще ничем этот КГУ. Время коту под хвост. Ни один однокурсник по прямой профессии не работает. Обучение там ниже нижнего дна. на программиста там вообще фейковое обучение. Выпускница девочка раздает методички на лабораторные задания и ни черта не может объяснить, ибо сама не шарит. Товарищ Лифенко вообще улёт полный. Такое ощущение, что ум выдавил разум. То что и как он объясняет способен понять только такой же профессор как он. По сути фейковый диплом. Максимум с этим дипломом можно устроиться инженером в лучшем случае в фирму или преподом в такой же универ. Выучился по литературе московских инженеров- вот это единственно толковые знания, окторые сгодились мне в работе. Знал бы, лучше бы и правда в Москву поехал бы учиться или Киев. Лежит этот диплом сейчас как неприкаянный и все прекрасно понимают, что это фейк ради галочки.
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* Lex
Re: Суд установил, что Костанайский филиал российского вуза...
Lex


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 345
Регистрация: 22.06.15
Отправлено: 21.10.19 - 15:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
КГУ чем не устраивает

меня не устраивает вообще ничем этот КГУ. Время коту под хвост. Ни один однокурсник по прямой профессии не работает. Обучение там ниже нижнего дна. на программиста там вообще фейковое обучение. Выпускница девочка раздает методички на лабораторные задания и ни черта не может объяснить, ибо сама не шарит. Товарищ Лифенко вообще улёт полный. Такое ощущение, что ум выдавил разум. То что и как он объясняет способен понять только такой же профессор как он. По сути фейковый диплом. Максимум с этим дипломом можно устроиться инженером в лучшем случае в фирму или преподом в такой же универ. Выучился по литературе московских инженеров- вот это единственно толковые знания, окторые сгодились мне в работе. Знал бы, лучше бы и правда в Москву поехал бы учиться или Киев. Лежит этот диплом сейчас как неприкаянный и все прекрасно понимают, что это фейк ради галочки.
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