У Костанайского филиала Челябинского государственного университета конфисковали полученный доход за время деятельности без лицензии, передает Informburo.kz.
Филиал ЧелГУ в Костанае /Фото profi-soft.kz
Костанайский филиал Челябинского государственного университета работал без лицензии. Такое постановление вынес специализированный административный городской суд, решение которого ещё не вступило в законную силу.
Административный протокол о работе филиала российского вуза без лицензии составили в конце августа. Внеплановую проверку организовало Министерство образования и науки по поручению Генпрокуратуры. В надзорный орган пожаловалась Национальная палата предпринимателей "Атамекен".
Дело передали в специализированный межрайонный административный суд Костаная. Вузу вменялось нарушение по статье 463, часть 1, КоАП РК – "Занятие предпринимательской или иной деятельностью, а также осуществление действий (операций) без регистрации, разрешения".
В суде представитель филиала ЧелГУ Владимир Шакун заявил, что университет не признаёт вину в правонарушении. Он сослался на бессрочную лицензию, полученную в 2003 году. Этот документ не отзывался и не признавался недействительным.
Представитель Комитета по контролю в сфере образования в ответ сообщил, что бессрочная лицензия прекратила своё действие с момента изменения законодательства. По закону филиалы иностранных вузов не могут работать в Казахстане без международных договоров.
В итоге суд оштрафовал Костанайский филиал ЧелГУ на 63 125 тенге с конфискацией дохода. Какая сумма будет конфискована, судья не указал.
"Суд назначил наказание за то, что университет работал без лицензии. Закрывать вуз не входит в компетенцию суда. Судья указала в постановлении конфискацию, потому что это предусмотрено санкцией статьи. Размер конфискации не установлен уполномоченным органом", – пояснили в пресс-службе Костанайского областного суда.
Судья также вынес частное постановление в адрес МОН РК за то, что регулятор вовремя не лишил лицензии КФ ЧелГУ через суд. Вуз планирует обжаловать постановление в апелляционной инстанции.
"Мы показали в суде отказ МОН РК в выдаче лицензии от 2018 года. Межгосударственного соглашения до сих пор нет. Мы писали письма в МИД РФ, чтобы как-то подтолкнуть к решению вопроса, который с 2010 года не решается. Насколько я знаю, в Нур-Султане должна начать работу межправительственная комиссия по урегулированию этой ситуации", – прокомментировал представитель вуза Владимир Шакун.
В МОН РК в ответе на запрос informburo.kz подтвердили, что Казахстан ведёт работу с Россией по вопросу подписания соглашения по функционированию филиалов российских вузов.
В Костанайском филиале работают 200 сотрудников, 64 преподавателя, а обучаются 3250 студентов.
Подобное нарушение МОН выявило и в алматинском филиале НОУ ВПО "Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов". Дело находится на рассмотрении в суде. Решения ещё нет.
Суд установил, что Костанайский филиал российского вуза работал без лицензии
Цитата-//пошли вон , если не нравится.а может наоборот? сделаем?// Не в коем случае) я про то что пошли вон) просто смотри как получается когда человек хочет МГУшного образования он...
Суд установил, что Костанайский филиал российского вуза работал без лицензии
abaika95: КГУ чем не устраивает меня не устраивает вообще ничем этот КГУ. Время коту под хвост. Ни один однокурсник по прямой профессии не работает. Обучение там ниже нижнего дна. на программиста...
Суд установил, что Костанайский филиал российского вуза работал без лицензии
abaika95: КГУ чем не устраивает меня не устраивает вообще ничем этот КГУ. Время коту под хвост. Ни один однокурсник по прямой профессии не работает. Обучение там ниже нижнего дна. на программиста...
Токаев о переходе на латиницу: В алфавите имеются недостатки
я то , да все тут, кто на русском, доживут. а потом или страны не будет, или все на русском будут разговаривать. ну часть может на китайском. но в это я не верю. не верю.
Суд установил, что Костанайский филиал российского вуза работал без лицензии
ну я понимаю, сказал я баба яга здесь. но метки, линии то какие то должны быть. ты же по сути что говоришь. пошли вон , если не нравится. а может наоборот? сделаем?