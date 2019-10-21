У Костанайского филиала Челябинского государственного университета конфисковали полученный доход за время деятельности без лицензии, передает Informburo.kz.

Филиал ЧелГУ в Костанае /Фото profi-soft.kz

Костанайский филиал Челябинского государственного университета работал без лицензии. Такое постановление вынес специализированный административный городской суд, решение которого ещё не вступило в законную силу.

Административный протокол о работе филиала российского вуза без лицензии составили в конце августа. Внеплановую проверку организовало Министерство образования и науки по поручению Генпрокуратуры. В надзорный орган пожаловалась Национальная палата предпринимателей "Атамекен".

Дело передали в специализированный межрайонный административный суд Костаная. Вузу вменялось нарушение по статье 463, часть 1, КоАП РК – "Занятие предпринимательской или иной деятельностью, а также осуществление действий (операций) без регистрации, разрешения".

В суде представитель филиала ЧелГУ Владимир Шакун заявил, что университет не признаёт вину в правонарушении. Он сослался на бессрочную лицензию, полученную в 2003 году. Этот документ не отзывался и не признавался недействительным.

Представитель Комитета по контролю в сфере образования в ответ сообщил, что бессрочная лицензия прекратила своё действие с момента изменения законодательства. По закону филиалы иностранных вузов не могут работать в Казахстане без международных договоров.

В итоге суд оштрафовал Костанайский филиал ЧелГУ на 63 125 тенге с конфискацией дохода. Какая сумма будет конфискована, судья не указал.

"Суд назначил наказание за то, что университет работал без лицензии. Закрывать вуз не входит в компетенцию суда. Судья указала в постановлении конфискацию, потому что это предусмотрено санкцией статьи. Размер конфискации не установлен уполномоченным органом", – пояснили в пресс-службе Костанайского областного суда.

Судья также вынес частное постановление в адрес МОН РК за то, что регулятор вовремя не лишил лицензии КФ ЧелГУ через суд. Вуз планирует обжаловать постановление в апелляционной инстанции.

"Мы показали в суде отказ МОН РК в выдаче лицензии от 2018 года. Межгосударственного соглашения до сих пор нет. Мы писали письма в МИД РФ, чтобы как-то подтолкнуть к решению вопроса, который с 2010 года не решается. Насколько я знаю, в Нур-Султане должна начать работу межправительственная комиссия по урегулированию этой ситуации", – прокомментировал представитель вуза Владимир Шакун.

В МОН РК в ответе на запрос informburo.kz подтвердили, что Казахстан ведёт работу с Россией по вопросу подписания соглашения по функционированию филиалов российских вузов.

В Костанайском филиале работают 200 сотрудников, 64 преподавателя, а обучаются 3250 студентов.

Подобное нарушение МОН выявило и в алматинском филиале НОУ ВПО "Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов". Дело находится на рассмотрении в суде. Решения ещё нет.