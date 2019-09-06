Суд рассматривает законность работы филиалов российских вузов в Костанае и Алматы

МОН РК проверило деятельность двух филиалов российских вузов и направило в суд административное дело об оказании образовательных услуг без лицензии, передает Informburo.kz.

Филиал ЧелГУ в Костанае /Фото profi-soft.kz

В Костанайском адмсуде рассматривается дело в отношении Костанайского филиала ФГБОУ ВО "Челябинский государственный университет". Директор филиала вуза Раиса Тюлегенова отметила, что несогласна с выводами МОН РК.

"Во-первых, нас не закроют, я убеждена. Лицензия у нас есть, и она бессрочная. На момент, когда был принят закон, нас должны были уведомить о том, что приняли закон и нужно отзывать или поменять лицензию. Никто не предупредил. Все наши попытки потом это получить с 2010 года завершаются неудачно. Нам отказывают или молчат, ссылаются на то, что нет соглашения. Соглашения нет не по нашей вине, а по вине самого министерства. Министерство упорно не хочет видеть здесь филиалы, несмотря на то, что главы государств друг другу обещали, что никаких препятствий не будет. Мы поборемся. Было двухстороннее совещание в 2010 году, на котором решили, что эти филиалы будут функционировать. С 2010 года казахстанское министерство упорно сопротивляется подписанию соглашения", – пояснила Раиса Тюлегенова.

Раиса Тюлегенова сообщила, что вуз готовит письма в МОН РФ и МИД РФ.

"Комиссия отметила, что материальная база соответствует всем требованиям для лицензирования учебного заведения. То, что филиалы не могут работать, – это всё упирается в соглашение. Подпишут два министерства соглашение о том, что можно заниматься образовательной деятельностью, ради бога, мы-то готовы, мы же не прячемся", – добавила она.

В специализированном межрайонном административном суде Алматы рассматривается аналогичное дело об оказании образовательных услуг без лицензии филиала Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов. Протокол выписан МОН РК по результатам внеплановой проверки.

Представители филиала российского вуза в суде сообщили, что узнали о процессе через Судебный кабинет самостоятельно, их никто не извещал, поэтому попросили время на изучение материалов дела. Судья с ними согласился и отложил слушания.

Директор Алматинского филиала НОУ ВПО "Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов" Татьяна Баталова рассказала о том, что несогласна с результатами проверки и будет доказывать свою правоту в суде.

"26 августа к нам внезапно в 9 утра приехали представители комитета по надзору в области образования и науки с актом о назначении внеплановой проверки по заданию Генпрокуратуры РК. В этот же момент началась проверка. Заранее мы не были уведомлены. О причинах внеплановой проверки мы не знали. Нас проверяли на соблюдение лицензионных требований. У нас есть бессрочная лицензия, выданная в 2005 году МОН РК, которая не отзывалась и не признавалась недействительной", – сказала она.

Позже, по её словам, ревизоры показали письмо НПП "Атамекен", на основании которого началась проверка.

Татьяна Баталова отметила, что с момента выдачи лицензии, с 2005 года, в вузе проводились проверки, и ни у кого не вызывала сомнения лицензия.

"Проверка прошла в течение полутора дней. Как можно за полтора дня осуществить проверку вуза по всем требованиям исполнения лицензионного законодательства, куда входит и учебный процесс? Обратите внимание, что учебный процесс ещё не начался. Период проверки был с 1 сентября 2018 года по 23 августа 2019 года. У нас не проверялся ни один предмет и ни одна программа по тем или иным дисциплинам. В марте 2015 года к нам поступило письмо из МОН РК с требованием добровольно вернуть лицензию. Без обоснования причины. После чего мы сделали анализ действующего законодательства, международного законодательства и отправили ответ о том, что их требование незаконно. После этого мы не получили ни одного письма, ни одного уведомления, в том числе не было ответа", – возмутилась глава вуза.

Она считает, что филиалы российских вузов в Казахстане работают законно.

"В законе РК "Об образовании" есть статья, которая указывает на то, что филиалы не вправе заниматься образовательной деятельностью, подлежащей лицензированию, за исключением ситуации, связанной с международным законодательством. Есть постановление о создании и функционировании российских вузов в Казахстане. Что касается каких-то иных моментов, связанных с тем, что вдруг мы оказались нелигитимными, как считает сегодня комитет по надзору, я не знаю. Если они считают, что мы всё это время осуществляли деятельность без лицензии, где надзор?" – заключила она.

Редакция informburo.kz обратилась в МОН РК с официальным запросом. Там пояснили, что проверка ещё продолжается и комментарии от ведомства будут на следующей неделе.