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Змея Подколодная
Суд рассматривает законность работы филиалов российских вузов в Костанае и Алматы
Реально,Россия щедрая душа)) Россия смотрит вперед. И забирает себе прогрессивную молодежь. Квоту на гражданство студентам из Казахстана дают с первого раза, ну в большинстве своем.
06.09.19 13:39
Змея Подколодная
Суд рассматривает законность работы филиалов российских вузов в Костанае и Алматы
Ещё и стипендии платят Ага, 3100 росс рубликов для иностранцев. К курсу третьему, как правило, у иностранцев российский паспорт.))) Но считают же, что уезжает тупенькая молодежь туда, ага))))...
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Суд рассматривает законность работы филиалов российских вузов в Костанае и Алматы

6 сентября 2019, 11:17 |  Государство

МОН РК проверило деятельность двух филиалов российских вузов и направило в суд административное дело об оказании образовательных услуг без лицензии, передает Informburo.kz.

Филиал ЧелГУ в Костанае  /Фото profi-soft.kz

В Костанайском адмсуде рассматривается дело в отношении Костанайского филиала ФГБОУ ВО "Челябинский государственный университет". Директор филиала вуза Раиса Тюлегенова отметила, что несогласна с выводами МОН РК.

"Во-первых, нас не закроют, я убеждена. Лицензия у нас есть, и она бессрочная. На момент, когда был принят закон, нас должны были уведомить о том, что приняли закон и нужно отзывать или поменять лицензию. Никто не предупредил. Все наши попытки потом это получить с 2010 года завершаются неудачно. Нам отказывают или молчат, ссылаются на то, что нет соглашения. Соглашения нет не по нашей вине, а по вине самого министерства. Министерство упорно не хочет видеть здесь филиалы, несмотря на то, что главы государств друг другу обещали, что никаких препятствий не будет. Мы поборемся. Было двухстороннее совещание в 2010 году, на котором решили, что эти филиалы будут функционировать. С 2010 года казахстанское министерство упорно сопротивляется подписанию соглашения", – пояснила Раиса Тюлегенова.

Раиса Тюлегенова сообщила, что вуз готовит письма в МОН РФ и МИД РФ.

"Комиссия отметила, что материальная база соответствует всем требованиям для лицензирования учебного заведения. То, что филиалы не могут работать, – это всё упирается в соглашение. Подпишут два министерства соглашение о том, что можно заниматься образовательной деятельностью, ради бога, мы-то готовы, мы же не прячемся", – добавила она.

В специализированном межрайонном административном суде Алматы рассматривается аналогичное дело об оказании образовательных услуг без лицензии филиала Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов. Протокол выписан МОН РК по результатам внеплановой проверки.

Представители филиала российского вуза в суде сообщили, что узнали о процессе через Судебный кабинет самостоятельно, их никто не извещал, поэтому попросили время на изучение материалов дела. Судья с ними согласился и отложил слушания.

Директор Алматинского филиала НОУ ВПО "Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов" Татьяна Баталова рассказала о том, что несогласна с результатами проверки и будет доказывать свою правоту в суде.

"26 августа к нам внезапно в 9 утра приехали представители комитета по надзору в области образования и науки с актом о назначении внеплановой проверки по заданию Генпрокуратуры РК. В этот же момент началась проверка. Заранее мы не были уведомлены. О причинах внеплановой проверки мы не знали. Нас проверяли на соблюдение лицензионных требований. У нас есть бессрочная лицензия, выданная в 2005 году МОН РК, которая не отзывалась и не признавалась недействительной", – сказала она.

Позже, по её словам, ревизоры показали письмо НПП "Атамекен", на основании которого началась проверка.

Татьяна Баталова отметила, что с момента выдачи лицензии, с 2005 года, в вузе проводились проверки, и ни у кого не вызывала сомнения лицензия.

"Проверка прошла в течение полутора дней. Как можно за полтора дня осуществить проверку вуза по всем требованиям исполнения лицензионного законодательства, куда входит и учебный процесс? Обратите внимание, что учебный процесс ещё не начался. Период проверки был с 1 сентября 2018 года по 23 августа 2019 года. У нас не проверялся ни один предмет и ни одна программа по тем или иным дисциплинам. В марте 2015 года к нам поступило письмо из МОН РК с требованием добровольно вернуть лицензию. Без обоснования причины. После чего мы сделали анализ действующего законодательства, международного законодательства и отправили ответ о том, что их требование незаконно. После этого мы не получили ни одного письма, ни одного уведомления, в том числе не было ответа", – возмутилась глава вуза.

Она считает, что филиалы российских вузов в Казахстане работают законно.

"В законе РК "Об образовании" есть статья, которая указывает на то, что филиалы не вправе заниматься образовательной деятельностью, подлежащей лицензированию, за исключением ситуации, связанной с международным законодательством. Есть постановление о создании и функционировании российских вузов в Казахстане. Что касается каких-то иных моментов, связанных с тем, что вдруг мы оказались нелигитимными, как считает сегодня комитет по надзору, я не знаю. Если они считают, что мы всё это время осуществляли деятельность без лицензии, где надзор?" – заключила она.

Редакция informburo.kz обратилась в МОН РК с официальным запросом. Там пояснили, что проверка ещё продолжается и комментарии от ведомства будут на следующей неделе.
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Комментарии к новости
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§ abaika95
Re: Суд рассматривает законность работы филиалов российских...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 445
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 06.09.19 - 11:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тоже хорошая новость) раз "чистка" идет по всем вузам то иностранцы не должны получать бронь
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§ alex_60
Re: Суд рассматривает законность работы филиалов российских...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4887
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 06.09.19 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Тоже хорошая новость) раз


для таких как ты да.
а что на русском то пишешь?
пиши на на казахском на латинице.
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§ abaika95
Суд рассматривает законность работы филиалов российских вузов в Костанае и Алматы
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 445
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 06.09.19 - 12:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- //а что на русском то пишешь?//

А как связаны филиалы иностранных вузов и Русский язык?)

Эээх..
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§ Nikola_Esil
Re: Суд рассматривает законность работы филиалов российских...
Nikola_Esil


(Пользователи)
Сообщений: 21
Регистрация: 06.11.18
Отправлено: 06.09.19 - 12:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сам являюсь выпускником КФ ЧелГУ и готов заверить, что данный ВУЗ является очень хорошей площадкой по подготовке профессиональных кадров. Выпускники данного ВУЗа (исходя также из опыта друзей) очень хорошо себя рекомендуют как на территории РК, будь то банк, предприятие или гос учреждение, так и в РФ. Мы как раз попали под проверку, которая была в 2010 году. Тогда действительно была битва за отстаивание филиала на территории РК и в тот момент вроде все решили. Почему в данный момент возникли вопросы - не понятно. В Астане есть филиал МГУ. почему-то он в список не попал.
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* Змея Подколодная
Re: Суд рассматривает законность работы филиалов российских...
Змея Подколодная


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Сообщений: 685
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 06.09.19 - 13:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
раз "чистка" идет по всем вузам то иностранцы не должны получать бронь

Кому нужна тут бронь?) Где иностранцы? )))) Высшее образование получают в России. Благо,что Россия гранты выделяет. Так что "чистите", ага) Аж всплакнула.)))
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§ Сабыр
Re: Суд рассматривает законность работы филиалов российских...
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 224
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 06.09.19 - 13:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати,тоже не понимаю российской щедрости учат наших и не наших бесплатно! Ещё и стипендии платят. Реально,Россия щедрая душа))
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§ abaika95
Суд рассматривает законность работы филиалов российских вузов в Костанае и Алматы
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 445
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 06.09.19 - 13:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- // Аж всплакнула//

Не плачте, не надо) ну раз все в России на гранты получают Российское образование ,значит никто не будет против закрытия "никому не нужных" Российских филиалов в Костанае и Астане)
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* Змея Подколодная
Суд рассматривает законность работы филиалов российских вузов в Костанае и Алматы
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 685
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 06.09.19 - 13:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ещё и стипендии платят

Ага, 3100 росс рубликов для иностранцев. К курсу третьему, как правило, у иностранцев российский паспорт.))) Но считают же, что уезжает тупенькая молодежь туда, ага)))) Хольте и лелейте эту мысль)
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* Змея Подколодная
Суд рассматривает законность работы филиалов российских вузов в Костанае и Алматы
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 685
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 06.09.19 - 13:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Реально,Россия щедрая душа))

Россия смотрит вперед. И забирает себе прогрессивную молодежь. Квоту на гражданство студентам из Казахстана дают с первого раза, ну в большинстве своем.
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Да. Многие казахстанцы смогут купить квартиры и дать образование своим детям.
Нет. Пенсионных накоплений может не хватить на обеспеченную старость.
Нет. Эта реформа может разрушить пенсионную систему в Казахстане.
 
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