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§ NG.kz
Почему казахский алфавит на латинице нужно менять, объяснил эксперт
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37045
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.10.19 - 18:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Директор института языкознания имени Ахмета Байтурсынулы Ерден Кажибек рассказал о недостатках действующего варианта латинского алфавита казахского языка.
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§ директор пляжа
Re: Почему казахский алфавит на латинице нужно менять, объяснил...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 280
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 23.10.19 - 09:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
директор пляжа:
В конце сентября, выступая на IV Совещании спикеров парламентов стран Евразии, Нурсултан Назарбаев напомнил о переходе на латиницу.

а полномочия на это есть? или на по привычке уже. бедный второй
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§ yudjin
Почему казахский алфавит на латинице нужно менять, объяснил эксперт
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6164
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 23.10.19 - 09:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
директор пляжа: очему вы Казахстан стали через Кью (Q) писать?

Ну дык про эту страну намекали во всем известном и странном фильме.


На одном из сайтов нашел рецензии на Кин-дза-дза, приведу парочку... сходство не находите?

Данная лента является сатирой на построение социальных отношений на строгой иерархии, которая, в свою очередь, основана на имущественном неравенстве. Герои фильма попадают на планету, где аборигены боготворят спички, ужасно боятся произвола местной полиции и формально во всем готовы прислушиваться к правительству. В связи с такими ценностными ориентирами в обществе царит ложь, грабительские инстинкты и полное равнодушие к ближнему. Гости с Земли стараются выбраться из этого ада, попутно преподнося своим товарищам по несчастью урок гуманизма.

Смысл этого фильма состоит в том, чтобы показать, что высочайший уровень технического и технологического развития общества, который может позволить даже на драном пепелаце летать между звёздами и с помощью гравицапы мгновенно перемещаться во времени и в пространстве, совершенно не гарантирует сохранение человеческого облика. Можно стать грязным и неряшливым, поклоняться мнимым богам, быть готовым к унижению и самоунижению и т.д.
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