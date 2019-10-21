Цитата: Victor Yang:

А, если так вопрос ставить - то я соглашусь, пожалуй. Но так вопрос уже не стоит, а стоит вопрос КАКАЯ будет латиница - я на него отвечал.

Хорошо, задний вопрос.

И опять таки, создать своё или перенять чье-то?

Не возникнет, ли потом, когда нибудь проблема?

Всмысле, вопрос, зачем?

И опять, спираль истории. Все новое-хорошо забытое-старое?

Мода или прогресс. Или остановится и подумать...

Но, видать, не в этот раз. Не судьба.