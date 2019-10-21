Токаев о переходе на латиницу: В алфавите имеются недостатки

Президент Касым-Жомарт Токаев поручил усовершенствовать алфавит казахского языка на латинской графике, передает Tengrinews.kz.

Фото:akorda.kz

"Историческое решение о переходе на латинскую графику было принято около двух лет назад. Однако в алфавите все же имеются недостатки. Языковедам необходимо усовершенствовать алфавит. Дал соответствующее поручение министру культуры и спорта Актоты Раимкуловой. Впереди большая работа", - написал Президент в Twitter.

Историческое решение о переходе на латинскую графику было принято около двух лет назад. Однако в алфавите все же имеются недостатки. Языковедам необходимо усовершенствовать алфавит. Дал соответствующее поручение министру культуры и спорта А.Раимкуловой. Впереди большая работа. — Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) October 21, 2019

В конце сентября, выступая на IV Совещании спикеров парламентов стран Евразии, Нурсултан Назарбаев напомнил о переходе на латиницу.

В феврале 2018 года Назарбаев утвердил новый вариант казахского алфавита на латинице. В новом варианте появились акуты (штрихи над буквами).

В апреле 2019 года Национальный банк выпустил в обращение монеты номинальной стоимостью 1, 2, 5, 10, 20, 50 и 100 тенге с измененным дизайном образца 2019 года, где использован утвержденный вариант казахского алфавита на латинице.