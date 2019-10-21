Президент Касым-Жомарт Токаев поручил усовершенствовать алфавит казахского языка на латинской графике, передает Tengrinews.kz.
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"Историческое решение о переходе на латинскую графику было принято около двух лет назад. Однако в алфавите все же имеются недостатки. Языковедам необходимо усовершенствовать алфавит. Дал соответствующее поручение министру культуры и спорта Актоты Раимкуловой. Впереди большая работа", - написал Президент в Twitter.
В конце сентября, выступая на IV Совещании спикеров парламентов стран Евразии, Нурсултан Назарбаев напомнил о переходе на латиницу.
В феврале 2018 года Назарбаев утвердил новый вариант казахского алфавита на латинице. В новом варианте появились акуты (штрихи над буквами).
В апреле 2019 года Национальный банк выпустил в обращение монеты номинальной стоимостью 1, 2, 5, 10, 20, 50 и 100 тенге с измененным дизайном образца 2019 года, где использован утвержденный вариант казахского алфавита на латинице.
Суд установил, что Костанайский филиал российского вуза работал без лицензии
Цитата-//пошли вон , если не нравится.а может наоборот? сделаем?// Не в коем случае) я про то что пошли вон) просто смотри как получается когда человек хочет МГУшного образования он...
Суд установил, что Костанайский филиал российского вуза работал без лицензии
abaika95: КГУ чем не устраивает меня не устраивает вообще ничем этот КГУ. Время коту под хвост. Ни один однокурсник по прямой профессии не работает. Обучение там ниже нижнего дна. на программиста...
Суд установил, что Костанайский филиал российского вуза работал без лицензии
abaika95: КГУ чем не устраивает меня не устраивает вообще ничем этот КГУ. Время коту под хвост. Ни один однокурсник по прямой профессии не работает. Обучение там ниже нижнего дна. на программиста...
Токаев о переходе на латиницу: В алфавите имеются недостатки
я то , да все тут, кто на русском, доживут. а потом или страны не будет, или все на русском будут разговаривать. ну часть может на китайском. но в это я не верю. не верю.
Суд установил, что Костанайский филиал российского вуза работал без лицензии
ну я понимаю, сказал я баба яга здесь. но метки, линии то какие то должны быть. ты же по сути что говоришь. пошли вон , если не нравится. а может наоборот? сделаем?