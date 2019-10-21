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abaika95
Суд установил, что Костанайский филиал российского вуза работал без лицензии
Цитата-//пошли вон , если не нравится.а может наоборот? сделаем?// Не в коем случае) я про то что пошли вон) просто смотри как получается когда человек хочет МГУшного образования он...
21.10.19 15:09
Lex
Суд установил, что Костанайский филиал российского вуза работал без лицензии
abaika95: КГУ чем не устраивает меня не устраивает вообще ничем этот КГУ. Время коту под хвост. Ни один однокурсник по прямой профессии не работает. Обучение там ниже нижнего дна. на программиста...
21.10.19 15:06
Lex
Суд установил, что Костанайский филиал российского вуза работал без лицензии
abaika95: КГУ чем не устраивает меня не устраивает вообще ничем этот КГУ. Время коту под хвост. Ни один однокурсник по прямой профессии не работает. Обучение там ниже нижнего дна. на программиста...
21.10.19 15:06
alex_60
Токаев о переходе на латиницу: В алфавите имеются недостатки
я то , да все тут, кто на русском, доживут. а потом или страны не будет, или все на русском будут разговаривать. ну часть может на китайском. но в это я не верю. не верю.
21.10.19 15:03
alex_60
Суд установил, что Костанайский филиал российского вуза работал без лицензии
ну я понимаю, сказал я баба яга здесь. но метки, линии то какие то должны быть. ты же по сути что говоришь. пошли вон , если не нравится. а может наоборот? сделаем?
21.10.19 14:53
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Токаев о переходе на латиницу: В алфавите имеются недостатки

21 октября 2019, 13:59 |  Государство

Президент Касым-Жомарт Токаев поручил усовершенствовать алфавит казахского языка на латинской графике, передает Tengrinews.kz.

Фото:akorda.kz

"Историческое решение о переходе на латинскую графику было принято около двух лет назад. Однако в алфавите все же имеются недостатки. Языковедам необходимо усовершенствовать алфавит. Дал соответствующее поручение министру культуры и спорта Актоты Раимкуловой. Впереди большая работа", - написал Президент в Twitter.

В конце сентября, выступая на IV Совещании спикеров парламентов стран Евразии, Нурсултан Назарбаев напомнил о переходе на латиницу.

В феврале 2018 года Назарбаев утвердил новый вариант казахского алфавита на латинице. В новом варианте появились акуты (штрихи над буквами).

В апреле 2019 года Национальный банк выпустил в обращение монеты номинальной стоимостью 1, 2, 5, 10, 20, 50 и 100 тенге с измененным дизайном образца 2019 года, где использован утвержденный вариант казахского алфавита на латинице.
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Комментарии к новости
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§ alex_60
Re: Токаев о переходе на латиницу: В алфавите имеются недостатки
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5521
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.10.19 - 14:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//Впереди большая работа//

нормально.
мысли что потом , после, отменят эту идею совсем ,
еще есть.
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§ Валентин
Re: Токаев о переходе на латиницу: В алфавите имеются недостатки
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7569
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 21.10.19 - 14:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как можно такое говорить и даже, не побоюсь сказать, думать?!

Новый алфавит идеален и не может быть неидеален!
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§ abaika95
Re: Токаев о переходе на латиницу: В алфавите имеются недостатки
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1047
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 21.10.19 - 14:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Однако в алфавите все же имеются недостатки. Языковедам необходимо усовершенствовать алфавит//


Ну наконец-то)а то я думал так и оставят "полусырой" вариант) надеюсь с умом добьют потому что сейчас че-то,как-то вообще не того)

Что мешало на Турецкий манер алфавит сделать?)
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§ alex_60
Токаев о переходе на латиницу: В алфавите имеются недостатки
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5521
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.10.19 - 14:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
интересно, у нас есть утвержденная музыка для случаев.
симфония какая нибудь.
чтобы послушал, и понял, что латиница отменяется.
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§ raem
Re: Токаев о переходе на латиницу: В алфавите имеются недостатки
raem


(Пользователи)
Сообщений: 6
Регистрация: 18.02.19
Отправлено: 21.10.19 - 14:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В апреле 2019 года Национальный банк выпустил в обращение монеты номинальной стоимостью 1, 2, 5, 10, 20, 50 и 100 тенге с измененным дизайном образца 2019 года, где использован утвержденный вариант казахского алфавита на латинице.
это где на гурте монеты 100 тенге выбито juz /или должно быть juz
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§ Козлов я
Re: Токаев о переходе на латиницу: В алфавите имеются недостатки
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 447
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 21.10.19 - 14:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
чтобы послушал, и понял, что латиница отменяется.

"Лебединое озеро" подойдет?
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§ yudjin
Re: Токаев о переходе на латиницу: В алфавите имеются недостатки
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6161
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 21.10.19 - 14:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ой, бай... очередное чудодейственное прозрение
Вот не зря Анатолий Кашпировский весь октябрь в астане целительством занимается:

Подействовало наверное, глаза открылись на то, что Полиция стала ПОЛИСЯ,
пицца- ПИССА, цирк - СИРК... сифровизасия, сентнер...

Бедные бегущие впереди паровоза и пишущие диктант на ходу... они то уже отрапортовали... а оказалось, что еще выдумывать и выдумывать надо.
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§ alex_60
Токаев о переходе на латиницу: В алфавите имеются недостатки
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5521
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.10.19 - 14:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
"Лебединое озеро" подойдет?


да я про это.
колорит только местный должен.
а тут только Нуртас и Торегалы, или как там его..
и тети Ерке, Жанар, Аша.
той певцы короче.
не им же озвучивать.
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§ alex_60
Токаев о переходе на латиницу: В алфавите имеются недостатки
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5521
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.10.19 - 14:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
весь октябрь в астане целительством занимается:


ему же 80 лет уже. фото тридцать лет назад.
с палочкой поди ходит, и со слуховым аппаратом.
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§ yudjin
Токаев о переходе на латиницу: В алфавите имеются недостатки
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6161
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 21.10.19 - 14:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
ему же 80 лет уже. фото тридцать лет назад. с палочкой поди ходит, и со слуховым аппаратом.

свежее видео есть ... можете сравнить. ;-)
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§ alex_60
Токаев о переходе на латиницу: В алфавите имеются недостатки
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5521
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.10.19 - 14:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
можете сравнить

Цитата:
yudjin:


высох конечно. прическа парик называется.
все "заботится" о людях , "лечит". за деньги.
ну это как про таблетки плацебо.
кто верит, тому помогает.
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§ alex_60
Re: Токаев о переходе на латиницу: В алфавите имеются недостатки
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5521
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.10.19 - 15:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
я то , да все тут, кто на русском, доживут.
а потом или страны не будет,
или все на русском будут разговаривать.
ну часть может на китайском. но в это я не верю.
не верю.
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"Нужные деньги"
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Суд удовлетворил ходатайство экс-министра нацкономики Куандыка Бишимбаева об УДО через 1,5 года после того, как его приговорили к 10 годам лишения свободы. Нужно ли проявлять такую же мягкость по отношению ко всем осужденным коррупционерам?
Да. Если они тоже раскаются и попросят президента о помиловании.
Да. Если они будут хорошо вести себя в тюрьме и возместят ущерб по приговору.
Да. Если неотбытый срок заменят на выплату штрафа, госказне нужны деньги.
Нет. Такие решения снижают эффективность борьбы с коррупцией.
 
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