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§ NG.kz
Почему казахский алфавит на латинице нужно менять, объяснил эксперт
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37043
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.10.19 - 18:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Директор института языкознания имени Ахмета Байтурсынулы Ерден Кажибек рассказал о недостатках действующего варианта латинского алфавита казахского языка.
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§ Гога
Re: Почему казахский алфавит на латинице нужно менять, объяснил...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1435
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 22.10.19 - 18:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что скажет наш форумный эксперт- всезнайка ?? Который в статье - не верю!! Наш местный лучше толкует .
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