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≡ Руководителя отдела земельных отношений Костанайского района приговорили к лишению свободы за взятку в полмиллиона		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Руководителя отдела земельных отношений Костанайского района приговорили к лишению свободы за взятку в полмиллиона
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37040
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.10.19 - 11:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Он подозревался в получении взятки в сумме 500 тысяч тенге (из ранее оговоренного миллиона) от гражданина за выделение земельного участка под строительство теплицы в Тоболе Костанайской области.
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§ drakon
Руководителя отдела земельных отношений Костанайского района приговорили к лишению свободы за взятку в полмиллиона
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17602
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 22.10.19 - 14:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так кто мне ответит?
Тобол то где?... :lol:
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§ alex_60
Руководителя отдела земельных отношений Костанайского района приговорили к лишению свободы за взятку в полмиллиона
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5534
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.10.19 - 14:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Тобол то где?..


///Сабыржан Сыздыков подозревается в получении от гражданина взятки в сумме 500 тысяч тенге из ранее оговоренного 1 миллиона тенге за выделение земельного участка под строительство теплицы в поселке Затобольск.///
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§ olegggon
Re: Руководителя отдела земельных отношений Костанайского района...
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1030
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 22.10.19 - 14:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Костанайский район прям рассадник коррупции какой то. Уже скольких выходцев из него и работников пересажали. Пора бы профилактику и дезинфекцию там провести😜
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§ drakon
Re: Руководителя отдела земельных отношений Костанайского района...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17602
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 22.10.19 - 14:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

от гражданина за выделение земельного участка под строительство теплицы в Тоболе Костанайской области.

Цитата:
alex_60:
выделение земельного участка под строительство теплицы в поселке Затобольск.///

Так тебе, Алекс, я не верю... :lol: ;-)
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§ alex_60
Руководителя отдела земельных отношений Костанайского района приговорили к лишению свободы за взятку в полмиллиона
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5534
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.10.19 - 14:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
я не верю..


ссылка в статье есть на предыдущую публикацию.

[Исправлено: alex_60, 22.10.2019 - 14:25]
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§ drakon
Руководителя отдела земельных отношений Костанайского района приговорили к лишению свободы за взятку в полмиллиона
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17602
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 22.10.19 - 14:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
ссылка в статье есть на предыдущую публикацию.

Сам - говорил, что по ссылкам не ходишь... :lol:
Я был на Тенгри, там стоит - Тобол.
Я им - верю... :-o
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