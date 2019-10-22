Руководителя отдела земельных отношений Костанайского района приговорили к лишению свободы за взятку в полмиллиона
Сабыржану Сыздыкову назначили наказание в виде лишения свободы сроком на два года и семь месяцев, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Антикоррупционную службу.
Фото из арзива "НГ"
"Антикоррупционной службой Костанайской области ранее окончено досудебное расследование в отношении руководителя ГУ "Отдел земельных отношений" акимата Костанайского района Сыздыкова, подозреваемого в совершении коррупционного преступления", - говорится в официальном сообщении.
Мужчина подозревался в получении взятки в сумме 500 тысяч тенге (из ранее оговоренного миллиона) от гражданина за выделение земельного участка под строительство теплицы в п. Затобольск.
"21 октября приговором Костанайского районного суда Сыздыков признан виновным в получении взятки и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года и семь месяцев, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе", - подытожили в Антикоррупционной службе.
Токаев о переходе на латиницу: В алфавите имеются недостатки
Цитата-//Новость за день до этого прошла на других ресурсах// Очень отрадно когда бывшие соочественники так интересуются новостями в прошлой стране проживания,что даже на все полит новости подписаны...
Пресс-секретарь Токаева прокомментировал указ о согласовании кадров с Назарбаевым
Цитата-//Двоевластие предполагает два самостоятельных центра сила (это был бы уже сдвиг, так как возникла бы конкуренция). Они, эти два центра, в Казахстане есть?// А где вы двоевластие увидели?)...
Руководителя отдела земельных отношений Костанайского района приговорили к лишению свободы за взятку в полмиллиона
alex_60: ссылка в статье есть на предыдущую публикацию. Сам - говорил, что по ссылкам не ходишь... :lol: Я был на Тенгри, там стоит - Тобол. Я им - верю... :-o
Руководителя отдела земельных отношений Костанайского района приговорили к лишению свободы за взятку в полмиллиона
drakon: я не верю.. ссылка в статье есть на предыдущую публикацию. [Исправлено: alex_60, 22.10.2019 - 14:25]
Руководителя отдела земельных отношений Костанайского района приговорили к лишению свободы за взятку в полмиллиона
от гражданина за выделение земельного участка под строительство теплицы в Тоболе Костанайской области. alex_60: выделение земельного участка под строительство теплицы в поселке Затобольск./// ...