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abaika95
Токаев о переходе на латиницу: В алфавите имеются недостатки
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abaika95
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22.10.19 14:42
drakon
Руководителя отдела земельных отношений Костанайского района приговорили к лишению свободы за взятку в полмиллиона
alex_60: ссылка в статье есть на предыдущую публикацию. Сам - говорил, что по ссылкам не ходишь... :lol: Я был на Тенгри, там стоит - Тобол. Я им - верю... :-o
22.10.19 14:33
alex_60
Руководителя отдела земельных отношений Костанайского района приговорили к лишению свободы за взятку в полмиллиона
drakon: я не верю.. ссылка в статье есть на предыдущую публикацию. [Исправлено: alex_60, 22.10.2019 - 14:25]
22.10.19 14:24
drakon
Руководителя отдела земельных отношений Костанайского района приговорили к лишению свободы за взятку в полмиллиона
от гражданина за выделение земельного участка под строительство теплицы в Тоболе Костанайской области. alex_60: выделение земельного участка под строительство теплицы в поселке Затобольск./// ...
22.10.19 14:19
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Руководителя отдела земельных отношений Костанайского района приговорили к лишению свободы за взятку в полмиллиона

22 октября 2019, 11:55 |  Криминал

Сабыржану Сыздыкову назначили наказание в виде лишения свободы сроком на два года и семь месяцев, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Антикоррупционную службу.

Фото из арзива "НГ"

"Антикоррупционной службой Костанайской области ранее окончено досудебное расследование в отношении руководителя ГУ "Отдел земельных отношений" акимата Костанайского района Сыздыкова, подозреваемого в совершении коррупционного преступления", - говорится в официальном сообщении.  

 

Мужчина подозревался в получении взятки в сумме 500 тысяч тенге (из ранее оговоренного миллиона) от гражданина за выделение земельного участка под строительство теплицы в п. Затобольск.

"21 октября приговором Костанайского районного суда Сыздыков признан виновным в получении взятки и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года и семь месяцев, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе", - подытожили в Антикоррупционной службе. 
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Комментарии к новости
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§ abaika95
Re: Руководителя отдела земельных отношений Костанайского района...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1088
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 22.10.19 - 11:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// 500 тысяч тенге (из ранее оговоренного миллиона) от гражданина за выделение земельного участка под строительство теплицы//


А гражданину сколько дали?)
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§ maxsaf
Re: Руководителя отдела земельных отношений Костанайского района...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3613
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 22.10.19 - 12:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
от гражданина за выделение земельного участка под строительство теплицы

Гражданин хотел теплицу поставить, народ кормить. Ему бы бесплатно землю дать, да денег для старта, а тут такое. Не хорошо. :-(
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§ юля елиссева
Re: Руководителя отдела земельных отношений Костанайского района...
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1324
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 22.10.19 - 12:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И ведь поди нуротановцем был! Аким района, как непосредственный вроде как должен в отставку подать? Абайка, не так ли? Или, лучше, как в Японии харакири?
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§ abaika95
Руководителя отдела земельных отношений Костанайского района приговорили к лишению свободы за взятку в полмиллиона
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1088
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 22.10.19 - 12:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Гражданин хотел теплицу поставить, народ кормить. Ему бы бесплатно землю дать, да денег для старта, а тут такое. Не хорошо//


Ну значит не все путем там было, раз взятку решил "сунуть" ) по проекту теплица) по факту "разливалка" паленки (к примеру) или пивной магазинчик)
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§ maxsaf
Руководителя отдела земельных отношений Костанайского района приговорили к лишению свободы за взятку в полмиллиона
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3613
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 22.10.19 - 12:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
по проекту теплица) по факту "разливалка" паленки (к примеру) или пивной магазинчик)

Это земельников уже не касается. Его дело выделить и не выпендриваться, а не целевое будут другие люди проверять.
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§ maxsaf
Руководителя отдела земельных отношений Костанайского района приговорили к лишению свободы за взятку в полмиллиона
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3613
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 22.10.19 - 12:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Ну значит не все путем там было, раз взятку решил "сунуть"

Ну мож за ускорение процесса. А точнее за предотвращение умышленного затягивания, волокиты.
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§ drakon
Re: Руководителя отдела земельных отношений Костанайского района...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17602
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 22.10.19 - 12:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

за выделение земельного участка под строительство теплицы в Тоболе Костанайской области.

А что в КОстанайском районе, есть Тобол?
Это город или деревня?
Я знаю только станцию Тобол,в районе
Беимбета Майлина... :lol:
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§ Гога
Руководителя отдела земельных отношений Костанайского района приговорили к лишению свободы за взятку в полмиллиона
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1434
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 22.10.19 - 12:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
abaika95--- Подставили , однако !! Инфа проверена .
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§ abaika95
Re: Руководителя отдела земельных отношений Костанайского района...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1088
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 22.10.19 - 12:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Или, лучше, как в Японии харакири?/


Да вы и в Япониях шарите?)не знал) что там акимы района себе харакири делают?) А если подчинённый забухал и не вышел тоже?) Расскажите)


Цитата-//Подставили , однако !! Инфа проверена//


Так что же вы однако раньше молчали Михаил Леонтьев?) Бежите спасайте человека) раз у вас инфа достоверная такая)
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§ maxsaf
Руководителя отдела земельных отношений Костанайского района приговорили к лишению свободы за взятку в полмиллиона
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3613
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 22.10.19 - 12:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Подставили , однако !! Инфа проверена .

Я так понимаю - если деньги не брать, то и подстава со взяткой не страшна? Или не?
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§ юля елиссева
Re: Руководителя отдела земельных отношений Костанайского района...
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1324
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 22.10.19 - 12:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А если подчинённый забухал и не вышел тоже?

бабайка, по-твоему забухать и брать взятки это одно и то же?
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§ Гога
Руководителя отдела земельных отношений Костанайского района приговорили к лишению свободы за взятку в полмиллиона
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1434
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 22.10.19 - 12:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
maxsaf---В личке ответил - о то здесь много ослинных ушей - раздуют потом , беды не оберешься.
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§ abaika95
Re: Руководителя отдела земельных отношений Костанайского района...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1088
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 22.10.19 - 13:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//бабайка, по-твоему забухать и брать взятки это одно и то же?//


Так я же вас спросил?) Мало ли может в Японии приравнено?) Мы не знаем,в Япониях не были) расскажите там акимы районов за что себе харакири кроме взяток делают?)


Цитата-//личке ответил - о то здесь много ослинных ушей - раздуют потом , беды не оберешься//


ЦРУ в деле) точно знают кого каким образом и где подставили) может и про колесо обозрения знаете?)
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§ Сталкер
Руководителя отдела земельных отношений Костанайского района приговорили к лишению свободы за взятку в полмиллиона
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 98
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 22.10.19 - 13:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
И ведь поди нуротановцем был!

А по-другому и быть не может. Они все с этой шайки)))

[Исправлено: Сталкер, 22.10.2019 - 13:47]
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§ drakon
Руководителя отдела земельных отношений Костанайского района приговорили к лишению свободы за взятку в полмиллиона
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17602
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 22.10.19 - 14:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так кто мне ответит?
Тобол то где?... :lol:
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"Нужные деньги"
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Да. Если они тоже раскаются и попросят президента о помиловании.
Да. Если они будут хорошо вести себя в тюрьме и возместят ущерб по приговору.
Да. Если неотбытый срок заменят на выплату штрафа, госказне нужны деньги.
Нет. Такие решения снижают эффективность борьбы с коррупцией.
 
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