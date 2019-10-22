Руководителя отдела земельных отношений Костанайского района приговорили к лишению свободы за взятку в полмиллиона

Сабыржану Сыздыкову назначили наказание в виде лишения свободы сроком на два года и семь месяцев, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Антикоррупционную службу.

Фото из арзива "НГ"

"Антикоррупционной службой Костанайской области ранее окончено досудебное расследование в отношении руководителя ГУ "Отдел земельных отношений" акимата Костанайского района Сыздыкова, подозреваемого в совершении коррупционного преступления", - говорится в официальном сообщении.

Мужчина подозревался в получении взятки в сумме 500 тысяч тенге (из ранее оговоренного миллиона) от гражданина за выделение земельного участка под строительство теплицы в п. Затобольск.

"21 октября приговором Костанайского районного суда Сыздыков признан виновным в получении взятки и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года и семь месяцев, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе", - подытожили в Антикоррупционной службе.