Руководителя отдела земельных отношений Костанайского района подозревают в получении взятки

Руководитель отдела земельных отношений акимата Костанайского района Сабыржан Сыздыков подозревается в получении взятки, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Антикоррупционную службу Казахстана.

Фото из архива "НГ"

Как сообщается, Антикоррупционной службой Костанайской области начато досудебное расследование в отношении руководителя ГУ "Отдел земельных отношений" акимата Костанайского района Костанайской области по подозрению в получении взятки.

Сабыржан Сыздыков подозревается в получении от гражданина взятки в сумме 500 тысяч тенге из ранее оговоренного 1 миллиона тенге за выделение земельного участка под строительство теплицы в поселке Затобольск.

"Расследование продолжается. Окончательное решение в отношении подозреваемого с определением степени его вины будет принято судом", - говорится в сообщении ведомства.