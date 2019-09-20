Руководителя отдела земельных отношений Костанайского района подозревают в получении взятки
Руководитель отдела земельных отношений акимата Костанайского района Сабыржан Сыздыков подозревается в получении взятки, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Антикоррупционную службу Казахстана.
Фото из архива "НГ"
Как сообщается, Антикоррупционной службой Костанайской области начато досудебное расследование в отношении руководителя ГУ "Отдел земельных отношений" акимата Костанайского района Костанайской области по подозрению в получении взятки.
Сабыржан Сыздыков подозревается в получении от гражданина взятки в сумме 500 тысяч тенге из ранее оговоренного 1 миллиона тенге за выделение земельного участка под строительство теплицы в поселке Затобольск.
"Расследование продолжается. Окончательное решение в отношении подозреваемого с определением степени его вины будет принято судом", - говорится в сообщении ведомства.
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