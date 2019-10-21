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§ NG.kz
Токаев о переходе на латиницу: В алфавите имеются недостатки
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37037
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.10.19 - 14:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Президент Касым-Жомарт Токаев поручил усовершенствовать алфавит казахского языка на латинской графике. Он считает, что в принятом алфавите есть недостатки. Об этом президент сообщил в своем аккаунте в Twitter.
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§ Victor Yang
Токаев о переходе на латиницу: В алфавите имеются недостатки
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12058
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 21.10.19 - 23:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:
Зачем переходить на латиницу?

А, если так вопрос ставить - то я соглашусь, пожалуй. Но так вопрос уже не стоит, а стоит вопрос КАКАЯ будет латиница - я на него отвечал.
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§ Coopidon
Токаев о переходе на латиницу: В алфавите имеются недостатки
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 122
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 22.10.19 - 00:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
А, если так вопрос ставить - то я соглашусь, пожалуй. Но так вопрос уже не стоит, а стоит вопрос КАКАЯ будет латиница - я на него отвечал.

Хорошо, задний вопрос.
И опять таки, создать своё или перенять чье-то?
Не возникнет, ли потом, когда нибудь проблема?
Всмысле, вопрос, зачем?
И опять, спираль истории. Все новое-хорошо забытое-старое?
Мода или прогресс. Или остановится и подумать...
Но, видать, не в этот раз. Не судьба.
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