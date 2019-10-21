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§ NG.kz
Токаев о переходе на латиницу: В алфавите имеются недостатки
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37037
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.10.19 - 14:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Президент Касым-Жомарт Токаев поручил усовершенствовать алфавит казахского языка на латинской графике. Он считает, что в принятом алфавите есть недостатки. Об этом президент сообщил в своем аккаунте в Twitter.
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§ drakon
Токаев о переходе на латиницу: В алфавите имеются недостатки
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17596
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 21.10.19 - 17:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
что то подобное ему сварганят) и будут правы)

Абайка, ты хочеш сказать, что Лидер Нации,
Первый Президент - был неправ, когда
утверждал новый алфавит... :lol:
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§ Victor Yang
Токаев о переходе на латиницу: В алфавите имеются недостатки
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12058
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 21.10.19 - 17:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Абайка, ты хочеш сказать, что Лидер Нации, Первый Президент - был неправ, когда утверждал новый алфавит...

Он трижды его утверждал. Можно сказать, сам обесценил такое утверждение.
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§ alex_60
Токаев о переходе на латиницу: В алфавите имеются недостатки
alex_60


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Сообщений: 5532
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.10.19 - 17:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Он трижды его утверждал

Торопился. Боялся не успеть.
Ну натворил на последок.
Кстати после этого упал. Понятно что.
А ведь мог из без этого.
Без казахского величия, при русских

[Исправлено: alex_60, 21.10.2019 - 17:41]
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§ abaika95
Токаев о переходе на латиницу: В алфавите имеются недостатки
abaika95


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Сообщений: 1072
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 21.10.19 - 17:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Первый Президент - был неправ, когдаутверждал новый алфавит...//


Именно это я и хочу сказать) знает ли Дракон, руководители государств тоже люди и тоже могут ошибаться) главное на каком этапе заметить эту ошибку и исправить) раз три раза утверждал значит до конца не был уверен) и уже наверно сил и терпения не хватило добить вопрос,вот новый президент и начал устранять некоторые недочёты) плохо это по вашему?)
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§ нелох
Re: Токаев о переходе на латиницу: В алфавите имеются недостатки
нелох


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Сообщений: 12
Регистрация: 26.08.19
Отправлено: 21.10.19 - 20:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Большей глупости чем смена алфавита вряд ли можно было придумать,мало того что большая часть народа отодвигается от культуры так и сам алфавит далек от совершенства и доводы которые приводились в его пользу (легче работать на компе и ближе к западу) вообще не выдерживают никакой критики и от такой заботы государства хочется плакать.
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§ Coopidon
Re: Токаев о переходе на латиницу: В алфавите имеются недостатки
Coopidon


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Сообщений: 122
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 21.10.19 - 22:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
руководители государств тоже люди и тоже могут ошибаться) главное на каком этапе заметить эту ошибку и исправить) раз три раза утверждал значит до конца не был уверен) и уже наверно сил и терпения не хватило добить вопрос,вот новый прези

Сказавши а, говорите уже бе.
То есть, если допустить саму мысль, об ошибке. Возникает вторая- он же мог ошибиться не только здесь, в этом вопросе, но и в других. А может-не только в таких, но в значительно более важных.
И где? В каких, по вашему?
Так вот что я вам скажу, юноша.
Гоните эти крамольные мысли от себя. Прочь.
Все в сад.
Он был прав и в первый, и во второй и втретий раз. И в десятый, если надо!
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§ abaika95
Токаев о переходе на латиницу: В алфавите имеются недостатки
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1072
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 21.10.19 - 22:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//гоните эти крамольные мысли от себя. Прочь.Все в сад.Он был прав и в первый, и во второй и втретий раз. И в десятый, если надо//

В сад или з**) нурлыкуном прикидываетесь?) Нурлыботом?) Не) не получается у вас) играйте лучше свою роль)

[Исправлено: abaika95, 21.10.2019 - 22:23]
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§ Coopidon
Токаев о переходе на латиницу: В алфавите имеются недостатки
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 122
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 21.10.19 - 23:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хм... Тут предлагается, турецкий алфавит.
А чем он лучше-хуже предыдущего?
Не станет ли турецкий вариант концом ныняшнего?
Не будет ли это вариант выбора из двух зол?
Рс
Цитата:
abaika95:
В сад или з**) нурлыкуном прикидываетесь?) Нурлыботом?) Не) не получается у вас) играйте лучше свою роль)

Я обычно не отвечаю на вопросы, лично мне адресованные, но здесь больше похоже, что возможно и мне...
Читайте классику...когда...ну когда поймете.
Объяснила, кто знает, кто такой нурлыкун, и кто-нурлыбот?
Это разные люди?
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§ Victor Yang
Токаев о переходе на латиницу: В алфавите имеются недостатки
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12058
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 21.10.19 - 23:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
руководители государств тоже люди и тоже могут ошибаться) главное на каком этапе заметить эту ошибку и исправить

Не согласен. "Утвердить" - это значит установить окончательно. Подпись была преждевременна - без тщательной проработки. Действительно, есть ощущение спешки - скорее всего, нужно было чтобы именно ОН утвердил.
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§ maxsaf
Токаев о переходе на латиницу: В алфавите имеются недостатки
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3591
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 21.10.19 - 23:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon: Объяснила, кто знает


Купидониха? :-o
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§ Victor Yang
Токаев о переходе на латиницу: В алфавите имеются недостатки
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12058
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 21.10.19 - 23:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:
Тут предлагается, турецкий алфавит. А чем он лучше-хуже предыдущего?

Хотя бы наличием лингвистической логики, то есть наличием РАЗЛИЧНЫХ диакритических знаков, значение которых универсально. И наличием буквы, обозначающей звук Ш, который в казахском встречается довольно часто.
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§ abaika95
Токаев о переходе на латиницу: В алфавите имеются недостатки
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1072
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 21.10.19 - 23:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Читайте классику...когда...ну когда поймете//

Вы тут новенькая) я уже рассказывал всем тут что тащусь по советскому кинематографу) по этому я прекрасно знаю реплику: "все в сад" саму книжку не читал каюсь) но Ширвиндт и Миронов думаю хорошо передали первоисточник)



Цитата-//Не согласен. "Утвердить" - это значит установить окончательно. Подпись была преждевременна - без тщательной проработки. Действительно, есть ощущение спешки - скорее всего, нужно было чтобы именно ОН утвердил//

Согласен) это политика) сейчас вон второй президент алфавит решил переделывать на эту ему мягко говоря законодательно ответочка прилетела от первого президента) ну это завтра все завтра новость думаю на НГ выйдет) сейчас рано что то писать)
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§ maxsaf
Токаев о переходе на латиницу: В алфавите имеются недостатки
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3591
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 21.10.19 - 23:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
сейчас вон второй президент алфавит решил переделывать

Классная идея - выдумать себе проблему, а потом решать, решать, решать...
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§ Coopidon
Токаев о переходе на латиницу: В алфавите имеются недостатки
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 122
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 21.10.19 - 23:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Хотя бы наличием лингвистической логики, то

Плохо, что раньше об этом не подумали!
Зачем переходить на латиницу?
Лингвистическая логика. Точка.
И все понятно. И ни у кого нет вопросов.
Цитата:
maxsaf:
Купидониха?

Штирлиц ещё никогда не был так близок к провалу...
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§ abaika95
Токаев о переходе на латиницу: В алфавите имеются недостатки
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1072
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 21.10.19 - 23:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//выдумать себе проблему, а потом решать, решать, решать...//


Ну блин) как с теми же беженцами в Европе) сначала пустили теперь девать их незнают куда) тоже чем думали? Евролибералы) или с той же всеобщей толерантностью) сами выдумали сами теперь расхлебывают) теперь лет 30 этим вопросом можно заниматься)
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