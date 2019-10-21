abaika95 Re: Пропавшего подростка нашли в Костанае #8





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1046

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:29 Вот опять, не разобравшись (сколько раз тут такое было уже? Дом ребенка в Рудном, сенсация про якобы отмену названия для улицы Герасимова, с тем дроном за 32 млн.) Начинают поливать грязью никому не известных родителей) по никому ещё не ясной ситуации в этой семье)

Через три дня (к примеру) выйдет статья где все окажется перевёрнуто с ног на голову и эти же люди начнут поливать грязью уже другую сторону) ну или просто будут молчать) эх мужики)