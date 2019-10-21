/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Пропавшего подростка нашли в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Пропавшего подростка нашли в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37035
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.10.19 - 10:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Полину Попову, которая ушла из дома 5 дней назад, нашли сегодня, 21 октября, утром. Все это время они находилась у родственников. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.
Читать новость

§ alex_60
Re: Пропавшего подростка нашли в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5518
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.10.19 - 10:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
родственников надо привлечь.
Профайл

§ maxsaf
Пропавшего подростка нашли в Костанае
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3589
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 21.10.19 - 10:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ремня для начала. А дальше видно будет ))
Профайл

* Козлов я
Re: Пропавшего подростка нашли в Костанае
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 447
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 21.10.19 - 11:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эта спецшкола - та же самая колония. Никто туда не захочет.Видимо у родителей с этой оторвой совсем руки опустились.
Профайл

§ лимон
Re: Пропавшего подростка нашли в Костанае
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1102
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 21.10.19 - 11:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Ремня для начала


вряд ли поможет, поздно ремнём махать
Профайл

§ директор пляжа
Re: Пропавшего подростка нашли в Костанае
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 272
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 21.10.19 - 11:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот и поколение от яжмамок подросло. Воспитывалась по ютубу наверное.
Профайл

§ olegggon
Re: Пропавшего подростка нашли в Костанае
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1029
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 21.10.19 - 12:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Разве такое можно, живёт в Костанае, а в спецшколу отправляют в Тараз? Она же ребёнок всё таки. Никого там скорее всего нет из родственников и родители навряд ли будут переезжать туда. Даже зэков стараются ближе к дому сажать.
Профайл

§ Кушмурунец23
Re: Пропавшего подростка нашли в Костанае
Кушмурунец23


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 302
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 21.10.19 - 13:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
директор пляжа:
Вот и поколение от яжмамок подросло. Воспитывалась по ютубу наверное.

Родителей нужно в спецшколу отправлять!
Это полный писеццц!
Цитата:
причиной ухода Полины стало ее нежелание учиться в спецшколе, расположенной в Таразе. Родители сейчас готовят документы для поступления в эту школу по причине постоянных уходов из дома.

Вы своего 14 летнего ребенка девочку отправили бы в какой то Тараз в спецшколу?
Профайл Посетить вебсайт

* abaika95
Re: Пропавшего подростка нашли в Костанае
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1046
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 21.10.19 - 14:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот опять, не разобравшись (сколько раз тут такое было уже? Дом ребенка в Рудном, сенсация про якобы отмену названия для улицы Герасимова, с тем дроном за 32 млн.) Начинают поливать грязью никому не известных родителей) по никому ещё не ясной ситуации в этой семье)
Через три дня (к примеру) выйдет статья где все окажется перевёрнуто с ног на голову и эти же люди начнут поливать грязью уже другую сторону) ну или просто будут молчать) эх мужики)
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 34, из них зарегистрированных: 4 и гостей: 30
Зарегистрированные пользователи: Козлов я, abaika95, Гога, yudjin

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 180
Пользователей: 4
Всего: 184

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх