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abaika95
Суд установил, что Костанайский филиал российского вуза работал без лицензии
Цитата-//пошли вон , если не нравится.а может наоборот? сделаем?// Не в коем случае) я про то что пошли вон) просто смотри как получается когда человек хочет МГУшного образования он...
21.10.19 15:09
Lex
Суд установил, что Костанайский филиал российского вуза работал без лицензии
abaika95: КГУ чем не устраивает меня не устраивает вообще ничем этот КГУ. Время коту под хвост. Ни один однокурсник по прямой профессии не работает. Обучение там ниже нижнего дна. на программиста...
21.10.19 15:06
Lex
Суд установил, что Костанайский филиал российского вуза работал без лицензии
abaika95: КГУ чем не устраивает меня не устраивает вообще ничем этот КГУ. Время коту под хвост. Ни один однокурсник по прямой профессии не работает. Обучение там ниже нижнего дна. на программиста...
21.10.19 15:06
alex_60
Токаев о переходе на латиницу: В алфавите имеются недостатки
я то , да все тут, кто на русском, доживут. а потом или страны не будет, или все на русском будут разговаривать. ну часть может на китайском. но в это я не верю. не верю.
21.10.19 15:03
alex_60
Суд установил, что Костанайский филиал российского вуза работал без лицензии
ну я понимаю, сказал я баба яга здесь. но метки, линии то какие то должны быть. ты же по сути что говоришь. пошли вон , если не нравится. а может наоборот? сделаем?
21.10.19 14:53
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Пропавшего подростка нашли в Костанае

Ксения РЕБИК

21 октября 2019, 10:06 |  Происшествия

Полину Попову, которая ушла из дома 5 дней назад, нашли сегодня, 21 октября, утром. Все это время она находилась у родственников. Об этом  сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

14- летняя Полина Попова ушла из дома вечером 16 октября. Ее поисками занимались полицейские и волонтеры, а также военнослужащие Национальной гвардии.

- Пропавшая  Полина Попова найдена сегодня утром. Все это время она находилась у родственников в Костанае, - сообщили в пресс-службе. - Ее вернули домой.

 

Как сообщили в пресс-службе, причиной ухода Полины стало ее нежелание учиться в спецшколе, расположенной в Таразе. Родители сейчас готовят документы для поступления в эту школу по причине постоянных уходов из дома.
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Комментарии к новости
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§ alex_60
Re: Пропавшего подростка нашли в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5521
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.10.19 - 10:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
родственников надо привлечь.
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§ maxsaf
Пропавшего подростка нашли в Костанае
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3589
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 21.10.19 - 10:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ремня для начала. А дальше видно будет ))
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§ Козлов я
Re: Пропавшего подростка нашли в Костанае
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 447
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 21.10.19 - 11:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эта спецшкола - та же самая колония. Никто туда не захочет.Видимо у родителей с этой оторвой совсем руки опустились.
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§ лимон
Re: Пропавшего подростка нашли в Костанае
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1102
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 21.10.19 - 11:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Ремня для начала


вряд ли поможет, поздно ремнём махать
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* директор пляжа
Re: Пропавшего подростка нашли в Костанае
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 273
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 21.10.19 - 11:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот и поколение от яжмамок подросло. Воспитывалась по ютубу наверное.
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§ olegggon
Re: Пропавшего подростка нашли в Костанае
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1029
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 21.10.19 - 12:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Разве такое можно, живёт в Костанае, а в спецшколу отправляют в Тараз? Она же ребёнок всё таки. Никого там скорее всего нет из родственников и родители навряд ли будут переезжать туда. Даже зэков стараются ближе к дому сажать.
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§ Кушмурунец23
Re: Пропавшего подростка нашли в Костанае
Кушмурунец23


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 302
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 21.10.19 - 13:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
директор пляжа:
Вот и поколение от яжмамок подросло. Воспитывалась по ютубу наверное.

Родителей нужно в спецшколу отправлять!
Это полный писеццц!
Цитата:
причиной ухода Полины стало ее нежелание учиться в спецшколе, расположенной в Таразе. Родители сейчас готовят документы для поступления в эту школу по причине постоянных уходов из дома.

Вы своего 14 летнего ребенка девочку отправили бы в какой то Тараз в спецшколу?
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§ abaika95
Re: Пропавшего подростка нашли в Костанае
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1047
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 21.10.19 - 14:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот опять, не разобравшись (сколько раз тут такое было уже? Дом ребенка в Рудном, сенсация про якобы отмену названия для улицы Герасимова, с тем дроном за 32 млн.) Начинают поливать грязью никому не известных родителей) по никому ещё не ясной ситуации в этой семье)
Через три дня (к примеру) выйдет статья где все окажется перевёрнуто с ног на голову и эти же люди начнут поливать грязью уже другую сторону) ну или просто будут молчать) эх мужики)
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Да. Если они тоже раскаются и попросят президента о помиловании.
Да. Если они будут хорошо вести себя в тюрьме и возместят ущерб по приговору.
Да. Если неотбытый срок заменят на выплату штрафа, госказне нужны деньги.
Нет. Такие решения снижают эффективность борьбы с коррупцией.
 
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