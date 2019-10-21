Полину Попову, которая ушла из дома 5 дней назад, нашли сегодня, 21 октября, утром. Все это время она находилась у родственников. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.
14- летняя Полина Попова ушла из дома вечером 16 октября. Ее поисками занимались полицейские и волонтеры, а также военнослужащие Национальной гвардии.
- Пропавшая Полина Попова найдена сегодня утром. Все это время она находилась у родственников в Костанае, - сообщили в пресс-службе. - Ее вернули домой.
Как сообщили в пресс-службе, причиной ухода Полины стало ее нежелание учиться в спецшколе, расположенной в Таразе. Родители сейчас готовят документы для поступления в эту школу по причине постоянных уходов из дома.
Суд установил, что Костанайский филиал российского вуза работал без лицензии
Цитата-//пошли вон , если не нравится.а может наоборот? сделаем?// Не в коем случае) я про то что пошли вон) просто смотри как получается когда человек хочет МГУшного образования он...
Суд установил, что Костанайский филиал российского вуза работал без лицензии
abaika95: КГУ чем не устраивает меня не устраивает вообще ничем этот КГУ. Время коту под хвост. Ни один однокурсник по прямой профессии не работает. Обучение там ниже нижнего дна. на программиста...
Суд установил, что Костанайский филиал российского вуза работал без лицензии
abaika95: КГУ чем не устраивает меня не устраивает вообще ничем этот КГУ. Время коту под хвост. Ни один однокурсник по прямой профессии не работает. Обучение там ниже нижнего дна. на программиста...
Токаев о переходе на латиницу: В алфавите имеются недостатки
я то , да все тут, кто на русском, доживут. а потом или страны не будет, или все на русском будут разговаривать. ну часть может на китайском. но в это я не верю. не верю.
Суд установил, что Костанайский филиал российского вуза работал без лицензии
ну я понимаю, сказал я баба яга здесь. но метки, линии то какие то должны быть. ты же по сути что говоришь. пошли вон , если не нравится. а может наоборот? сделаем?