Пропавшего подростка нашли в Костанае

Полину Попову, которая ушла из дома 5 дней назад, нашли сегодня, 21 октября, утром. Все это время она находилась у родственников. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

14- летняя Полина Попова ушла из дома вечером 16 октября. Ее поисками занимались полицейские и волонтеры, а также военнослужащие Национальной гвардии.

- Пропавшая Полина Попова найдена сегодня утром. Все это время она находилась у родственников в Костанае, - сообщили в пресс-службе. - Ее вернули домой.

Как сообщили в пресс-службе, причиной ухода Полины стало ее нежелание учиться в спецшколе, расположенной в Таразе. Родители сейчас готовят документы для поступления в эту школу по причине постоянных уходов из дома.