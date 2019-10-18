Пропавшего подростка разыскивают в Костанае

14-летняя Полина Попова ушла из дома 16 октября в 18.50 и с тех пор не выходила на связь. Ориентировку на пропавшую школьницу распространила пресс-служба департамента полиции Костанайской области.

В день пропажи Полина была одета в черные лосины, толстовку, куртку и такого же цвета ботинки. Рост около 172 см, среднего телосложения, русые волосы до плеч, глаза серо-голубые. При себе имела сотовый телефон марки "Samsung".

Как сообщили в пресс-службе, на поиски пропавшей ориентирован весь личный состав полиции. К поискам также подключили волонтеров и военнослужащих Национальной гвардии.

При получении какой-либо информации сообщайте по телефонам: 52-69-01 или 102.