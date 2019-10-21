/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Суд установил, что Костанайский филиал российского вуза работал без лицензии		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Суд установил, что Костанайский филиал российского вуза работал без лицензии
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37035
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.10.19 - 13:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Костанайский филиал Челябинского государственного университета работал без лицензии. Такое постановление вынес специализированный административный городской суд, решение которого ещё не вступило в законную силу.
Читать новость

§ alex_60
Суд установил, что Костанайский филиал российского вуза работал без лицензии
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5518
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.10.19 - 13:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//В надзорный орган пожаловалась Национальная палата предпринимателей "Атамекен"./


пожаловались . с чьей подачи?
как то неправильно.
цель то какая.
сверху сказали- лицензию не давать.
похоже так.
позорище.
сами не можем выучить , и другим не дадим.
тем более на русском языке.
попахивает.

[Исправлено: alex_60, 21.10.2019 - 13:30]
Профайл

* abaika95
Суд установил, что Костанайский филиал российского вуза работал без лицензии
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1046
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 21.10.19 - 13:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//тем более на русском языке//

А что в КГУ, ЕНУ, Назарбаев университет на Русском языке обучение уже не ведётся?) Не знал) да и в ЮУрГУ и том же центральном ЧелГу можно отучиться и вернуться) там в разы качество образования лучше чем в филиалах)

[Исправлено: abaika95, 21.10.2019 - 13:38]
Профайл

§ Victor Yang
Re: Суд установил, что Костанайский филиал российского вуза...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12047
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 21.10.19 - 13:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
пожаловались . с чьей подачи?

Это же элементарно, Ватсон - с подачи руководства других ВУЗов. В начале 2000-х был всплеск рождаемости - и эти дети сейчас заканчивают школу. Такой сильный конкурент местным ВУЗам просто не нужен.
Профайл

§ директор пляжа
Re: Суд установил, что Костанайский филиал российского вуза...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 272
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 21.10.19 - 13:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
ом же центральном ЧелГу можно отучиться и вернуться)

уверен? а деньги на обучение и на аренды квартир на деревьях растут?
Цитата:
abaika95:
А что в КГУ, ЕНУ, Назарбаев университет на Русском языке обучение уже не ведётся?)

не путай Казахстанский и Южно-Уральский.
Профайл

§ alex_60
Суд установил, что Костанайский филиал российского вуза работал без лицензии
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5518
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.10.19 - 13:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
да и в ЮУрГУ и том же центральном ЧелГу можно отучиться и вернуться)


директор сказал что хотел сказать.
добавлю что потом оттуда не возвращаются как правило.
хоть казахи, хоть русские.
Профайл

* abaika95
Суд установил, что Костанайский филиал российского вуза работал без лицензии
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1046
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 21.10.19 - 13:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//уверен? а деньги на обучение и на аренды квартир на деревьях растут?//

Ну раз человек хочет качественного и "Русского" образования для своих детей) можно и раскошелится)


Цитата-//не путай Казахстанский и Южно-Уральский//

Что не путать?) Казахстанский и Южно-Уральский Русский язык?)
Профайл

* abaika95
Суд установил, что Костанайский филиал российского вуза работал без лицензии
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1046
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 21.10.19 - 14:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//добавлю что потом оттуда не возвращаются как правило//


Кто возвращается, кто нет) от людей зависит) ну про ядреную агитацию в Рос. вузах я уже рассказывал) тащат к себе всех с Центральной Азии,кто умеет и кто не умеет разговаривать на Русском всех пытаются оставить)
Профайл

§ alex_60
Суд установил, что Костанайский филиал российского вуза работал без лицензии
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5518
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.10.19 - 14:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
кто умеет и кто не умеет разговаривать на Русском всех пытаются оставить)


это даже не сказки, это вранье.
ты этих людей за идиотов что ли считаешь?
Профайл

* abaika95
Суд установил, что Костанайский филиал российского вуза работал без лицензии
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1046
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 21.10.19 - 14:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//это даже не сказки, это вранье.ты этих людей за идиотов что ли считаешь?//

При мне так было) Таджиков,Киргизов кто по Русски еле-еле, на грант пропихивают только так за здрасьте) при чем в некоторых моментах обделяя местных абитуриентов) что вызывало потом негативные разговоры)

этих людей за идиотов это которых?) Кто принимает или кто учиться едет?) Те кто принимает очень умно поступают, колличество дворников без образования уже девать некуда,нужны спецы по серьезнее) так как отток местной молодежи очень огромен)
кто умный в Европу,США
Кто талантливый и наглый ближе к Москве
Кому терять уже нечего на вахты на север
Ну а кто купился на рекламу на дальний восток за гектаром и за запахом тайги)
Профайл

§ директор пляжа
Re: Суд установил, что Костанайский филиал российского вуза...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 272
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 21.10.19 - 14:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Ну раз человек хочет качественного и "Русского" образования для своих детей) можно и раскошелится)

Ты имел ввиду наверное не "русского" образования, а Российского. Проблемы какие-то на фоне этого я смотрю? не Казахского а Казахстанского, смекаешь?)

Цитата:
abaika95: можно и раскошелится)

Можно и на лексус раскошелиться, но для получения "более-менее" образования не хочется "Валить" как ты имеешь ввиду за границу, родной город для этого сделал минимальную базу.

Цитата:
abaika95:
Что не путать?) Казахстанский и Южно-Уральский Русский язык?)

-Университет. Нурлыботовская программа сбилась или что?)
Профайл

* abaika95
Суд установил, что Костанайский филиал российского вуза работал без лицензии
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1046
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 21.10.19 - 14:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Можно и на лексус раскошелиться, но для получения "более-менее" образования не хочется "Валить" как ты имеешь ввиду за границу, родной город для этого сделал минимальную базу//


Ещё раз для тех кто в пляжном танке) КГУ чем не устраивает?) ЕНУ, Назарбаев университет?) За границу ехать не надо) ну естественно только в том случае если ваше чадо ЕНТ сдаст которое и так упрощено до предела)


Цитата-//Университет. Нурлыботовская программа сбилась или что?)//

Нет, работает только обработать ваш набор буков немогет) смысла не находит)
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 31, из них зарегистрированных: 4 и гостей: 27
Зарегистрированные пользователи: Козлов я, abaika95, Гога, yudjin

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 179
Пользователей: 4
Всего: 183

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх